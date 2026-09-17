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Senin Evin Ne Kadar İkonik?

etiket Senin Evin Ne Kadar İkonik?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
17.09.2026 - 10:43
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Evinin her köşesinde senden bir parça var mı, yoksa “şimdilik böyle idare ediyoruz” modunda mısın? Dekorasyon tercihlerini söyle, bakalım senin evin ne kadar ikonik!

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1. Evine bir eşya alırken ilk baktığın kriter hangisi?

2. Evine gelen misafirler dekorunu beğeniyor mu?

3. Buzdolabını açtığımızda orada her zaman bulabileceğimiz ikonik şey ne

4. Bugün evini boyatsan hangi rengi tercih ederdin?

5. Pencerendeki perde tarzın hangisi?

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6. Evinde sırf havalı veya estetik duruyor diye aldığın, ama aslında hiçbir işe yaramayan en az bir eşya var mı?

7. Koltuktaki yastıkların ne alemde?

8. Son Soru: Evini tek bir kelimeyle tanımlayacak olsan bu ne olurdu?

Senin evin sıradan bir yaşam alanı değil, adeta yaşayan bir tasarım müzesi veya ödüllü bir Hollywood film seti!

Sınırlı üretim asimetrik kupaların, iddialı mermer sabunlukların ve 'başka kimsede olmayan' o çılgın tasarım objelerinle evine adım atan herkesin ağzı açık kalıyor. Trendleri sadece takip etmiyor, adeta kendi kurallarını koyuyorsun. Evin o kadar ikonik ve vizyoner ki, her köşesi ayrı bir sosyal medya gönderisi olmayı, mimarlık dergilerine kapak olmayı hak ediyor!

Senin için ikonik olmak abartılı, pahalı ve soğuk objelerden değil; eve kattığın o benzersiz, sımsıcak ruhtan geçiyor.

Evin belki fütüristik bir uzay üssü değil ama dünyadaki en huzurlu, en 'yaşayan' yerlerden biri. Benimle büyüyor dediğin o dev bitkilerin, el boyaması tatlı seramiklerin ve içeri giren herkesi sarmalayan o mis kokulu havlularınla öyle bir atmosfer yaratmışsın ki, gelen misafir bir daha kendi evine dönmek istemiyor. Senin ikonikliğin samimiyetinde ve doğallığında gizli!

Sen tam bir hikaye anlatıcısısın ve evin de geçmişle bugünün harika, entelektüel bir harmanı!

Antikacılardan toplanmış parçalar, eski plaklar, Salvador Dali tarzı eriyen saatler ve vintage havasıyla evin adeta bir zaman tüneli. Sıradan, seri üretim olan fabrikasyon hiçbir şeye tahammülün yok. Evin; senin o gizemli, karizmatik ve geçmişin estetiğine aşık ruhunu son derece karizmatik ve ikonik bir şekilde yansıtıyor. Burası ev değil, adeta kültür mirası!

Senin evin mutlak düzenin, işlevselliğin ve asil bir sadeliğin hakim olduğu ultra modern bir sığınak.

'Az eşya, maksimum huzur' felsefesiyle hareket ediyorsun; evinde işe yaramayan tek bir çöp bile barınamaz. Evin belki çılgın neon ışıklarıyla göz almıyor ama o kusursuz dinginliği, jilet gibi düzeni ve netliği ile kendi çapında son derece kararlı ve modern bir ikonik duruş sergiliyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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