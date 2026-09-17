Senin Evin Ne Kadar İkonik?
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Evinin her köşesinde senden bir parça var mı, yoksa “şimdilik böyle idare ediyoruz” modunda mısın? Dekorasyon tercihlerini söyle, bakalım senin evin ne kadar ikonik!
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1. Evine bir eşya alırken ilk baktığın kriter hangisi?
2. Evine gelen misafirler dekorunu beğeniyor mu?
3. Buzdolabını açtığımızda orada her zaman bulabileceğimiz ikonik şey ne
4. Bugün evini boyatsan hangi rengi tercih ederdin?
5. Pencerendeki perde tarzın hangisi?
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6. Evinde sırf havalı veya estetik duruyor diye aldığın, ama aslında hiçbir işe yaramayan en az bir eşya var mı?
7. Koltuktaki yastıkların ne alemde?
8. Son Soru: Evini tek bir kelimeyle tanımlayacak olsan bu ne olurdu?
Senin evin sıradan bir yaşam alanı değil, adeta yaşayan bir tasarım müzesi veya ödüllü bir Hollywood film seti!
Senin için ikonik olmak abartılı, pahalı ve soğuk objelerden değil; eve kattığın o benzersiz, sımsıcak ruhtan geçiyor.
Sen tam bir hikaye anlatıcısısın ve evin de geçmişle bugünün harika, entelektüel bir harmanı!
Senin evin mutlak düzenin, işlevselliğin ve asil bir sadeliğin hakim olduğu ultra modern bir sığınak.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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