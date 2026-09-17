Senin Evin Ne Kadar İkonik?

Evin belki fütüristik bir uzay üssü değil ama dünyadaki en huzurlu, en 'yaşayan' yerlerden biri. Benimle büyüyor dediğin o dev bitkilerin, el boyaması tatlı seramiklerin ve içeri giren herkesi sarmalayan o mis kokulu havlularınla öyle bir atmosfer yaratmışsın ki, gelen misafir bir daha kendi evine dönmek istemiyor. Senin ikonikliğin samimiyetinde ve doğallığında gizli!