Her Pastanede Var Ama Hikayesini Kimse Bilmiyordu: Acun Ilıcalı, Magnolia'nın Türkiye'ye Gelişini Anlattı!
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Türkiye'de pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi haline gelen Magnolia'nın hikâyesine bu kez sürpriz bir isim dahil oldu. Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında muzlu pudingin Türkiye'de nasıl yayıldığını kendi ağzından anlattı. İşin içinde bir arkadaşın açacağı kafe ve New York'ta bir pastane var.
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Acun Ilıcalı, Survivor ve O Ses Türkiye gibi formatlarla Türk televizyonlarının en başarılı yapımcılarından biri.
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Acun Ilıcalı'ya göre Magnolia'nın Türkiye'ye gelişi, Bahattin adlı bir arkadaşının açacağı kafeyle başladı.
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Magnolia hangi ülkenin tatlısı sorusunun cevabı, New York'taki ünlü Magnolia Bakery'de saklı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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