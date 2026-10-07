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Her Pastanede Var Ama Hikayesini Kimse Bilmiyordu: Acun Ilıcalı, Magnolia'nın Türkiye'ye Gelişini Anlattı!

Her Pastanede Var Ama Hikayesini Kimse Bilmiyordu: Acun Ilıcalı, Magnolia'nın Türkiye'ye Gelişini Anlattı!

Acun Ilıcalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 10:11
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Türkiye'de pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi haline gelen Magnolia'nın hikâyesine bu kez sürpriz bir isim dahil oldu. Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında muzlu pudingin Türkiye'de nasıl yayıldığını kendi ağzından anlattı. İşin içinde bir arkadaşın açacağı kafe ve New York'ta bir pastane var.

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Acun Ilıcalı, Survivor ve O Ses Türkiye gibi formatlarla Türk televizyonlarının en başarılı yapımcılarından biri.

Acun Ilıcalı, Survivor ve O Ses Türkiye gibi formatlarla Türk televizyonlarının en başarılı yapımcılarından biri.

Spor muhabirliğiyle başladığı kariyerinde Acun Firarda ile ekranların sevilen yüzü haline gelen Acun Ilıcalı, yıllardır televizyonun en çok konuşulan isimleri arasında. Var mısın Yok musun, O Ses Türkiye ve Survivor, onun imzasını taşıyan yapımlardan yalnızca birkaçı. Bugün TV8'in ve Exxen'in sahibi olan ünlü yapımcı, İngiltere'de Hull City'nin de başında. Yaptıkları işler kadar açıklamalarıyla da gündem olan Acun Ilıcalı, Gel Konuşalım'da yaptığı açıklamalarla bir kez daha konuşuldu.

Yeni sezonunu ocak ayında başlatmayı planladığı Survivor için hazırlıklar sürerken Ilıcalı bu kez gündeme bir tatlıyla geldi. Dünyayı karış karış gezmesiyle bilinen yapımcının anlattığı Magnolia hikayesi de tam olarak bu seyahatlerden çıkmış.

Acun Ilıcalı'ya göre Magnolia'nın Türkiye'ye gelişi, Bahattin adlı bir arkadaşının açacağı kafeyle başladı.

Acun Ilıcalı'ya göre Magnolia'nın Türkiye'ye gelişi, Bahattin adlı bir arkadaşının açacağı kafeyle başladı.

Acun Ilıcalı, 'Magnolia diye bir tatlı var ya, onu Türkiye'ye ben getirdim.' Ünlü yapımcının anlattığına göre Bahattin isimli bir arkadaşı bir gün kafe açacağını söylemiş. Ilıcalı'nın çok gezdiğini bilen arkadaşı, mekana bir dokunuş yapıp yapamayacağını sormuş. Acun Ilıcalı, menüye koyarsa 'efsane' olacağını söylediği bir tatlı önermiş. Ciddi olup olmadığını soran arkadaşına 'Evet' demesiyle iş ciddiye binmiş. Arkadaşı New York'a gidip Ilıcalı'nın söylediği pastanede Magnolia'yı tatmış ve o muzlu pudingi kafesinin menüsüne eklemiş. Ilıcalı sözlerini şu cümleyle bağladı: 'Yani Türkiye'de bu Magnolia'nın ortaya çıkıp yayılmasının tek sebebi benim.'

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Magnolia hangi ülkenin tatlısı sorusunun cevabı, New York'taki ünlü Magnolia Bakery'de saklı.

Magnolia hangi ülkenin tatlısı sorusunun cevabı, New York'taki ünlü Magnolia Bakery'de saklı.

Tatlı, adını 1996'da New York'ta kapılarını açan Magnolia Bakery'den alıyor. Pastanenin en ünlü lezzetlerinden biri de Amerikalıların çok sevdiği muzlu puding, yani banana pudding. Puding, bisküvi ve meyve katmanlarından oluşan bu tatlı Türkiye'de kısa sürede pastanelerin vazgeçilmezine dönüştü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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