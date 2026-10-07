Her Pastanede Var Ama Hikayesini Kimse Bilmiyordu: Acun Ilıcalı, Magnolia'nın Türkiye'ye Gelişini Anlattı!

Spor muhabirliğiyle başladığı kariyerinde Acun Firarda ile ekranların sevilen yüzü haline gelen Acun Ilıcalı, yıllardır televizyonun en çok konuşulan isimleri arasında. Var mısın Yok musun, O Ses Türkiye ve Survivor, onun imzasını taşıyan yapımlardan yalnızca birkaçı. Bugün TV8'in ve Exxen'in sahibi olan ünlü yapımcı, İngiltere'de Hull City'nin de başında. Yaptıkları işler kadar açıklamalarıyla da gündem olan Acun Ilıcalı, Gel Konuşalım'da yaptığı açıklamalarla bir kez daha konuşuldu.

Yeni sezonunu ocak ayında başlatmayı planladığı Survivor için hazırlıklar sürerken Ilıcalı bu kez gündeme bir tatlıyla geldi. Dünyayı karış karış gezmesiyle bilinen yapımcının anlattığı Magnolia hikayesi de tam olarak bu seyahatlerden çıkmış.