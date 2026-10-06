Yeni Konsept Geliyor: Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin Başlayacağı Tarihi Açıkladı

Tarih kadar dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yarışmanın bu sezon alışılmış formatın dışına çıkacak olması oldu. Ilıcalı, ekiple her gün Survivor toplantısı yaptıklarını anlattı ve yeni sezonu 'Yeni bir konsept, yeni heyecan' sözleriyle özetledi.

Konseptin ne olduğu sorusunu ise şimdilik yanıtsız bıraktı. Açıklama için birkaç güne daha ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni konseptin kendi fikri olduğunu da açıkladı: 'Ben bir fikir attım ortaya, bizim ekipten de full destek aldım, çok mutluyum. İnşallah birkaç güne açıklayacağız.'

Ünlü yapımcı, Survivor'ın kendileri için 'çok çok değerli' olduğunu da vurguladı. Her sene bir şekilde gündem olan yarışmanın kendisini de heyecanlandırdığını belirten Ilıcalı, ekibin de yeni fikirle birlikte çok heyecanlandığını söyledi.