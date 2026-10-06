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Yeni Konsept Geliyor: Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin Başlayacağı Tarihi Açıkladı

Yeni Konsept Geliyor: Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin Başlayacağı Tarihi Açıkladı

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 15:28
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Acun Ilıcalı, TV8'de konuk olduğu Gel Konuşalım'da Survivor'ın yeni sezonuyla ilgili merakla beklenen soruyu yanıtladı. Ünlü yapımcı hem başlangıç tarihini verdi hem de yarışmanın bu yıl yeni bir konseptle geleceğini söyledi. Peki Survivor 2027 ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8

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Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin başlangıcı için yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma'yı işaret etti.

Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin başlangıcı için yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma'yı işaret etti.

TV8'in sabah kuşağı programı Gel Konuşalım'a konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor hayranlarının en çok merak ettiği soruyu yanıtladı. Acun Medya imzalı program, hafta içi her sabah canlı yayınlanıyor. Ilıcalı da yayında hem yeni sezonun takvimine hem de yarışmada yapılacak değişikliğe dair ipuçları verdi.

Ünlü yapımcı, yeni sezonun ocak ayında başlayacağını söyledi ve tarih olarak yılın ilk gününü işaret etti: 'Ocak'ta. 1 Ocak'ta başlarız diye düşünüyorum.'

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni konseptinin kendi fikri olduğunu ve ekibin bu fikre tam destek verdiğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni konseptinin kendi fikri olduğunu ve ekibin bu fikre tam destek verdiğini söyledi.

Tarih kadar dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yarışmanın bu sezon alışılmış formatın dışına çıkacak olması oldu. Ilıcalı, ekiple her gün Survivor toplantısı yaptıklarını anlattı ve yeni sezonu 'Yeni bir konsept, yeni heyecan' sözleriyle özetledi.

Konseptin ne olduğu sorusunu ise şimdilik yanıtsız bıraktı. Açıklama için birkaç güne daha ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni konseptin kendi fikri olduğunu da açıkladı: 'Ben bir fikir attım ortaya, bizim ekipten de full destek aldım, çok mutluyum. İnşallah birkaç güne açıklayacağız.'

Ünlü yapımcı, Survivor'ın kendileri için 'çok çok değerli' olduğunu da vurguladı. Her sene bir şekilde gündem olan yarışmanın kendisini de heyecanlandırdığını belirten Ilıcalı, ekibin de yeni fikirle birlikte çok heyecanlandığını söyledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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