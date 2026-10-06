Yeni Konsept Geliyor: Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin Başlayacağı Tarihi Açıkladı
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Acun Ilıcalı, TV8'de konuk olduğu Gel Konuşalım'da Survivor'ın yeni sezonuyla ilgili merakla beklenen soruyu yanıtladı. Ünlü yapımcı hem başlangıç tarihini verdi hem de yarışmanın bu yıl yeni bir konseptle geleceğini söyledi. Peki Survivor 2027 ne zaman başlıyor?
KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8
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Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin başlangıcı için yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma'yı işaret etti.
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Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni konseptinin kendi fikri olduğunu ve ekibin bu fikre tam destek verdiğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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