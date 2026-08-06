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Nagihan Karadere'den Survivor İtirafı! "Sahte Flörtleşmeler Yaşandı"

Nagihan Karadere'den Survivor İtirafı! "Sahte Flörtleşmeler Yaşandı"

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2026 - 11:05
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Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, yarışmayla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Karadere, Survivor'da sahte flörtleşmeler yaşandığını öne sürdü.

KAYNAK: Sibel Arna/ YouTube

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Survivor 2026'yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmada sahte flörtleşmeler yaşandığını itiraf etti.

Survivor 2026'yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmada sahte flörtleşmeler yaşandığını itiraf etti.

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Nagihan Karadere, Survivor kulisleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Programda yarışma sürecini değerlendiren Nagihan Karadere, Survivor'da sahte flörtleşmeler yaşandığını öne sürerek çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

'Survivor'da bazı kadınlar kendilerine güvenmedikleri için erkeklerin gölgesinde kalarak bir adım öteye gitmeye çalışıyorlar. Erkeklerin çorabını, çamaşırını yıkıyorlar. Yunan yarışmacılarla flörtleşiyorlar. Türkiye'de erkek mi kalmadı?'

Nagihan'ın Survivor itirafını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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