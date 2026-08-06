Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmanıza Sebep Olacak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları
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'Egzersiz iyi bir şeydir, o halde daha fazla egzersiz, daha iyidir.' düşüncesi tamamen yanlış! Günümüzde, özellikle sağlıklı alışkanlıklara dair bir 'dayatma' söz konusu. Günde 10 bin adım atmanız, takviyelerinizi almanız, cildinize serumlar uygulamanız, sağlıklı şeyler tüketmeniz ve çok daha fazlasını yapmanız gerekiyor.
Fakat, her durumda olduğu gibi burada da aşırıya kaçtığınız takdirde kaş yapayım derken göz çıkarabilir, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz!
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Çok Fazla Kardiyo Yapmak
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Fazla Takviye Kullanmak
Detoksun Dozunu Kaçırmak
Gereğinden Fazla Sıvı Tüketmek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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