article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmanıza Sebep Olacak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları

Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmanıza Sebep Olacak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 11:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Egzersiz iyi bir şeydir, o halde daha fazla egzersiz, daha iyidir.' düşüncesi tamamen yanlış! Günümüzde, özellikle sağlıklı alışkanlıklara dair bir 'dayatma' söz konusu. Günde 10 bin adım atmanız, takviyelerinizi almanız, cildinize serumlar uygulamanız, sağlıklı şeyler tüketmeniz ve çok daha fazlasını yapmanız gerekiyor. 

Fakat, her durumda olduğu gibi burada da aşırıya kaçtığınız takdirde kaş yapayım derken göz çıkarabilir, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz! 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok Fazla Kardiyo Yapmak

Çok Fazla Kardiyo Yapmak

Egzersiz her halükarda faydalıdır. Ancak yeterli dinlenme sağlamadan vücudunuza aşırı yüklenmek ters etki yaratabilir. 2025 yılında Sports Medicine and Health Science dergisinde yayınlanan bir araştırma, aşırı antrenman sendromunun oksidatif stresi ve bağışıklık baskılanmasını tetiklediğini, yani vücudun esasen kendi kendine karşı çalışmaya başladığını ortaya koymuştur.

Sık sık soğuk algınlığına yakalanıyorsanız veya ne kadar sıkı antrenman yaparsanız yapın performansınızın düştüğünü görüyorsanız, programınızda bir şeyler ters gidiyor demektir. En mantıklısı, kendi vücudunuza uygun ve kendinize yormadan yapacağınız aktivitelerdir.

Fazla Takviye Kullanmak

Fazla Takviye Kullanmak

Takviye gıda sektörünün 2023 yılında küresel olarak 177 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği söyleniyor. Bu veri de sektörün ne kadar çok pazarlandığını gözler önüne seriyor. 

Özellikle kan değerleri düşük kişilerin günlük takviyeler alması önerilir. Fakat bazı takviyeler, beraber alındığında diğerlerinin emilimini etkileyebilir. Kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir aynı yolları kullanır, bu nedenle bunları birlikte almak, bir veya birkaçının hiç emilmemesi anlamına gelebilir.

Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, ABD'deki ilaç kaynaklı karaciğer hasarlarının %20'si takviyelerle bağlantılıdır. Buradaki en mantıklı karar ise kan tahlili yaptırıp bir doktorun tavsiyesine göre takviyeler almaktır. Influencerların değil!

Detoksun Dozunu Kaçırmak

Detoksun Dozunu Kaçırmak

'Detoks' yapan kişiler, vücutlarındaki toksinleri bu içecekler sayesinde attıklarını düşünürler. Fakat Rochester Üniversitesi'ndeki klinik beslenme uzmanları bu konuda açık ve net: 'Karaciğer ve böbrekler toksinleri ve atıkları uzaklaştırır. Eğer toksinleri vücudumuzda tutuyor olsaydık, hayatta kalamazdık.' Bir gastroenterolog ise şu sözleri kullanıyor: 'Detoksifikasyon, karaciğer ve böbreklerin doğal, sürekli bir işlevidir, ticari meyve suyu ürünleri gerektiren bir şey değildir.'

Siz siz olun, detoks yapacağım derken böbreklerinizin, karaciğerinizin değerlerini bozmayın. Burada da bir diyetisyenden tavsiyeler almanızı öneririz.

Gereğinden Fazla Sıvı Tüketmek

Gereğinden Fazla Sıvı Tüketmek

Su tüketmek, vücudunuza yapabileceğiniz en faydalı şeylerden biridir. Fakat, bir kişi vücudun işleyebileceğinden daha fazla su içtiğinde, kandaki sodyum seviyesi düşer; bu duruma hiponatremi veya bazen su zehirlenmesi denir. Bulantıya, kafa karışıklığına ve nöbetlere, aşırı durumlarda ise komaya neden olabilir. Bu nedenle 'su içmek için susamayı beklemeyin' cümlesi, herkes için doğru olmayabilir.

Kendiniz için gerekli su miktarını, kilonuz, yaşınız ve cinsiyetinize bakarak hesaplayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın