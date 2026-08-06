Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmanıza Sebep Olacak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları

'Egzersiz iyi bir şeydir, o halde daha fazla egzersiz, daha iyidir.' düşüncesi tamamen yanlış! Günümüzde, özellikle sağlıklı alışkanlıklara dair bir 'dayatma' söz konusu. Günde 10 bin adım atmanız, takviyelerinizi almanız, cildinize serumlar uygulamanız, sağlıklı şeyler tüketmeniz ve çok daha fazlasını yapmanız gerekiyor.

Fakat, her durumda olduğu gibi burada da aşırıya kaçtığınız takdirde kaş yapayım derken göz çıkarabilir, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz!

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