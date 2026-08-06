Aspendos'ta 2,2 Metrelik Sağlık Tanrısı Heykeli Gün Yüzüne Çıkarıldı!
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Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, önemli bir keşif yapıldı. Sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmenin simgesi oğlu Telesphoros’u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.
Önemli keşfi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Keşfin, Roma Dönemi Aspendos’unda sağlık ve şifa kültlerine dair önemli bulgulara işaret ettiği belirtiliyor.
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Sağlık tanrısı Asklepios'a ait 2,20 metre boyunda mermer heykel gün yüzüne çıkarıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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