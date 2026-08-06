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53 Yıl Kör Taklidi Yapıp 1 Milyon Euro Ödenek Alan Adam Çit Budarken Yakalandı

53 Yıl Kör Taklidi Yapıp 1 Milyon Euro Ödenek Alan Adam Çit Budarken Yakalandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 11:21
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İtalya’da 1972 yılından beri tamamen görme engelli olduğu gerekçesiyle yardım alan 70 yaşındaki bir adamın, 53 yılda 1 milyon euronun üzerinde ödeme aldığı belirlendi. İki ay boyunca takip edilen adam, bahçede kesici aletler kullanırken ve pazarda tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.

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Bahçede makas ve çit budama makinesi kullanırken görüntülendi

Bahçede makas ve çit budama makinesi kullanırken görüntülendi

İtalya Mali Polisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre soruşturma, sosyal yardım alan kişilerin kayıtları ile diğer kamu verilerinin karşılaştırılması sonucunda başlatıldı. Arzignano bölgesinde yaşayan adamın 1972’den beri tam görme kaybı nedeniyle ödenek ve refakat yardımı aldığı belirlendi.

Mali polis ekipleri, yaklaşık iki ay boyunca adamı takip etti. Çekilen görüntülerde 70 yaşındaki adamın herhangi bir yardım almadan bahçe işleri yaptığı, budama makası ve çit düzeltme makinesi gibi tehlikeli aletleri kullandığı görüldü.

Adamın belediye pazarına tek başına gittiği, tezgahtaki meyve ve sebzeleri dikkatle inceleyerek seçtiği de kayda geçirildi. Alışverişin ardından cüzdanından çıkardığı parayla nakit ödeme yaptığı belirtildi.

Yardımlar kesildi, hakkında dava açıldı

Yardımlar kesildi, hakkında dava açıldı

Polisin elde ettiği görüntülerin ardından adamın sağlık durumu uzman tarafından yeniden değerlendirildi. Hazırlanan rapor ve soruşturma bulguları üzerine 70 yaşındaki adam hakkında devleti dolandırma suçlamasıyla dava açıldı.

Adamın 53 yıl içinde aldığı ödenek ve yardımların toplamının 1 milyon euroyu geçtiği açıklandı. Yetkililer, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından bütün sosyal yardım ve ödeneklerin derhal kesildiğini bildirdi.

Mali incelemede son beş yıl içinde aldığı 200 bin euronun üzerindeki ödeme de vergilendirmeye tabi tutuldu. Yetkililer, zamanaşımı nedeniyle mali incelemenin yalnızca geriye dönük beş yıllık dönemi kapsayabildiğini belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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