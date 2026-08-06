53 Yıl Kör Taklidi Yapıp 1 Milyon Euro Ödenek Alan Adam Çit Budarken Yakalandı

İtalya Mali Polisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre soruşturma, sosyal yardım alan kişilerin kayıtları ile diğer kamu verilerinin karşılaştırılması sonucunda başlatıldı. Arzignano bölgesinde yaşayan adamın 1972’den beri tam görme kaybı nedeniyle ödenek ve refakat yardımı aldığı belirlendi.

Mali polis ekipleri, yaklaşık iki ay boyunca adamı takip etti. Çekilen görüntülerde 70 yaşındaki adamın herhangi bir yardım almadan bahçe işleri yaptığı, budama makası ve çit düzeltme makinesi gibi tehlikeli aletleri kullandığı görüldü.

Adamın belediye pazarına tek başına gittiği, tezgahtaki meyve ve sebzeleri dikkatle inceleyerek seçtiği de kayda geçirildi. Alışverişin ardından cüzdanından çıkardığı parayla nakit ödeme yaptığı belirtildi.