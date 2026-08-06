53 Yıl Kör Taklidi Yapıp 1 Milyon Euro Ödenek Alan Adam Çit Budarken Yakalandı
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Bahçede makas ve çit budama makinesi kullanırken görüntülendi
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Yardımlar kesildi, hakkında dava açıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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