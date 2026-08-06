Yaşlanmayı Engelleyen 'Süper Protein' Bulundu: Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtan Formül
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Kaynak: https://www.science.com/exceeded-our-...
Japon bilim insanları, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas erimesini (sarkopeni) sadece durdurmakla kalmayıp, kas onarımını adeta 'süper şarj' eden yeni bir antioksidan bileşik keşfetti. Fareler üzerinde başarıyla test edilen bu devrim niteliğindeki buluş, yaşlılıkta bile güçlü kaslara sahip olmanın kapılarını aralıyor.
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İlerleyen yaşla birlikte vücudumuzdaki birçok biyolojik motor yavaşlamaya başlar ve tıp dünyası uzun zamandır bu doğal gerilemeyi durdurmanın yollarını arıyor.
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Araştırmayı yürüten biyolog Ryuichi Tatsumi, elde ettikleri bu sonuçların beklentilerinin çok ötesine geçtiğini ifade ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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