Yaşlanmayı Engelleyen 'Süper Protein' Bulundu: Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtan Formül

İnsan bedeni yaşlandıkça, hasar gören kasların onarılmasını sağlayan hepatosit büyüme faktörü (HGF) adlı protein de işlevini yitirmeye başlıyor. Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, birkaç yıl önce bu proteinin yaşla birlikte 'nitrasyon' adı verilen kimyasal bir hasara uğradığını ve yaşamsal önem taşıyan kas onarım sinyallerinin bozulduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise aynı araştırma ekibi, Scientific Reports dergisinde yayımladıkları yeni bir çalışmayla bu yıkıcı süreci tersine çevirebilecek devrim niteliğinde bir adım attı.

Bilim insanları, HGF proteinini yaşlanmanın yıpratıcı etkilerinden korumak amacıyla, güçlü koruyucu özellikleriyle bilinen sülfür bazlı iki farklı antioksidan bileşiği laboratuvar ortamında teste tabi tuttu. Glutatyon trisülfür (GSSSG) ve lipoik asit trisülfür (LASSS) adı verilen bu maddeler, zararlı kimyasal zincir reaksiyonlarını durdurma konusundaki yüksek reaktif kapasiteleri nedeniyle özel olarak seçilmişti. Deneyler sırasında her iki madde de proteindeki nitrasyon hasarını engellemeyi başardı. Ancak araştırmanın seyrini değiştiren ve bilim insanlarını bile şaşırtan asıl gelişme, bileşiklerin dozu artırıldığında LASSS cephesinde ortaya çıktı. LASSS, sadece kimyasal hasarı durdurmakla kalmadı, aynı zamanda HGF proteininin kasları onaracak olan hücre reseptörleriyle çok daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayarak etkinliğini ikiye katladı.