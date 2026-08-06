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Yaşlanmayı Engelleyen 'Süper Protein' Bulundu: Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtan Formül

Yaşlanmayı Engelleyen 'Süper Protein' Bulundu: Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtan Formül

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.08.2026 - 11:32
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Japon bilim insanları, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas erimesini (sarkopeni) sadece durdurmakla kalmayıp, kas onarımını adeta 'süper şarj' eden yeni bir antioksidan bileşik keşfetti. Fareler üzerinde başarıyla test edilen bu devrim niteliğindeki buluş, yaşlılıkta bile güçlü kaslara sahip olmanın kapılarını aralıyor.

Kaynak: https://www.science.com/exceeded-our-...
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İlerleyen yaşla birlikte vücudumuzdaki birçok biyolojik motor yavaşlamaya başlar ve tıp dünyası uzun zamandır bu doğal gerilemeyi durdurmanın yollarını arıyor.

İlerleyen yaşla birlikte vücudumuzdaki birçok biyolojik motor yavaşlamaya başlar ve tıp dünyası uzun zamandır bu doğal gerilemeyi durdurmanın yollarını arıyor.

İnsan bedeni yaşlandıkça, hasar gören kasların onarılmasını sağlayan hepatosit büyüme faktörü (HGF) adlı protein de işlevini yitirmeye başlıyor. Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, birkaç yıl önce bu proteinin yaşla birlikte 'nitrasyon' adı verilen kimyasal bir hasara uğradığını ve yaşamsal önem taşıyan kas onarım sinyallerinin bozulduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise aynı araştırma ekibi, Scientific Reports dergisinde yayımladıkları yeni bir çalışmayla bu yıkıcı süreci tersine çevirebilecek devrim niteliğinde bir adım attı.

Bilim insanları, HGF proteinini yaşlanmanın yıpratıcı etkilerinden korumak amacıyla, güçlü koruyucu özellikleriyle bilinen sülfür bazlı iki farklı antioksidan bileşiği laboratuvar ortamında teste tabi tuttu. Glutatyon trisülfür (GSSSG) ve lipoik asit trisülfür (LASSS) adı verilen bu maddeler, zararlı kimyasal zincir reaksiyonlarını durdurma konusundaki yüksek reaktif kapasiteleri nedeniyle özel olarak seçilmişti. Deneyler sırasında her iki madde de proteindeki nitrasyon hasarını engellemeyi başardı. Ancak araştırmanın seyrini değiştiren ve bilim insanlarını bile şaşırtan asıl gelişme, bileşiklerin dozu artırıldığında LASSS cephesinde ortaya çıktı. LASSS, sadece kimyasal hasarı durdurmakla kalmadı, aynı zamanda HGF proteininin kasları onaracak olan hücre reseptörleriyle çok daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayarak etkinliğini ikiye katladı.

Araştırmayı yürüten biyolog Ryuichi Tatsumi, elde ettikleri bu sonuçların beklentilerinin çok ötesine geçtiğini ifade ediyor.

Araştırmayı yürüten biyolog Ryuichi Tatsumi, elde ettikleri bu sonuçların beklentilerinin çok ötesine geçtiğini ifade ediyor.

Tatsumi'nin bulgularına göre, yaşlandığımızda vücudumuzdaki HGF proteini aslında azalmıyor, sadece üretildikten sonra kimyasal yapısı tahribata uğruyor. LASSS bileşiği ise bu proteini korumakla kalmayıp, yapısında ufak bir değişiklik yaratarak onu çok daha dirençli ve işlevsel bir 'süper HGF' formuna dönüştürüyor. Uzmanlar, bu bileşiğin standart bir antioksidan gibi sadece zararlı molekülleri temizlemekle yetinmediğini, doğrudan proteinle etkileşime girerek onun yapısal onarım kapasitesini olağanüstü seviyelere taşıdığını vurguluyor.

Laboratuvar ortamındaki bu etkileyici başarının ardından uzman ekip, bileşiğin canlı organizmalardaki etkilerini görmek için kas erimesi yaşayan fareler üzerinde bir dizi deney gerçekleştirdi. Çıkan sonuçlar, kasların kullanılmamasına bağlı olarak gelişen nitrasyon hasarının bu bileşik sayesinde belirgin ölçüde azaldığını kanıtladı. Tıp dilinde sarkopeni olarak adlandırılan ve 30'lu yaşlarda gizlice başlayıp 60'lardan sonra hızlanarak yürüme güçlüklerine, ciddi düşmelere ve sakatlanmalara yol açan yaşa bağlı kas kaybı, artık önlenemez bir kader olmayabilir. Bu umut verici sonuçların insan kas dokusu üzerinde de doğrulanması için daha uzun soluklu klinik testlere ihtiyaç duyulsa da, bilim dünyası artık sadece yaşa bağlı kas erimesini değil, aynı zamanda uzun süreli hastalıklara bağlı kas zayıflıklarını da tedavi etmek için yepyeni ve çok güçlü bir silaha kavuştuğuna inanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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