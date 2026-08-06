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Bugün İndirimde Neler Var? 6 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 6 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.08.2026 - 11:59
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Ağustos ayının bu sıcak perşembe gününde adımlarınıza konfor katacak spor ayakkabılardan mutfakta zaman kazandıran manuel rondolara, yazlık şık elbiselerden avantajlı bakım setlerine, dudak parlatıcılarından yüksek proteinli barlara kadar kaçırılmayacak sepet indirimleri kapıyı çaldı. Net fiyat düşüşlerine ve sepete özel sürpriz avantajlara alışverişinizi tamamlamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 06.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Puma Softride Cosmic Lt erkek beyaz spor ayakkabı %59 net indirimle 3.699,00 TL'den 1.499,99 TL'ye düştü!

Puma Softride Cosmic Lt erkek beyaz spor ayakkabı %59 net indirimle 3.699,00 TL'den 1.499,99 TL'ye düştü!

Yarı fiyatından da aşağı inen cazip fiyatı, Softride taban teknolojisinin sunduğu yumuşacık yastıklaması ve şık beyaz tasarımıyla gün boyu adımlara hafiflik katan ayakkabı.

Puma Softride Cosmic Lt Erkek Beyaz Spor Ayakkabı

Tefal Rondo, manuel sebze doğrayıcı son 60 günün en ucuz fiyatıyla net 1.099,00 TL!

Tefal Rondo, manuel sebze doğrayıcı son 60 günün en ucuz fiyatıyla net 1.099,00 TL!

Patentli bıçak mekanizması, ip çekmeli güçlü kesim sistemi ve 900 ml'lik geniş hazneli yeşil-siyah tasarımıyla yemek hazırlığını zahmetsiz hale getiren pratik rondo.

Tefal Rondo Manuel Doğrayıcı 900ml Yeşil-Siyah

6 katlı katlanabilir çok amaçlı portatif ayakkabılık %12 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 969,00 TL!

6 katlı katlanabilir çok amaçlı portatif ayakkabılık %12 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 969,00 TL!

25.5 x 34.5 x 105 cm boyutları, antrasit rengi, katlanabilir yapısı ve kurulum gerektirmeyen taşınabilir tasarımıyla antre ile giyinme odalarındaki dağınıklığı ortadan kaldıran organizer.

6 Katlı Katlanabilir Organizer Çok Amaçlı Ayakkabılık Antrasit

Camper Drift erkek yürüyüş ayakkabısı %11 indirim imkanıyla son 365 günün en düşük fiyatı net 2.999,60 TL!

Camper Drift erkek yürüyüş ayakkabısı %11 indirim imkanıyla son 365 günün en düşük fiyatı net 2.999,60 TL!

3.374,55 TL'lik eski fiyatından gerileyen, ikonik Camper kalitesini dayanıklı dış tabanla buluşturan ve outdoor yürüyüşlerde üst düzey konfor sunan erkek ayakkabısı.

Camper Erkek Drift Yürüyüş Ayakkabısı

DeFacto midi yazlık elbise sepete özel fiyatla 899,99 TL yerine net 270,00 TL!

DeFacto midi yazlık elbise sepete özel fiyatla 899,99 TL yerine net 270,00 TL!

Toka detayı, cildi terletmeyen hafif kırışık kumaş dokusu ve regular fit rahat kesimiyle yaz sıcaklarında şıklığı ile ferahlığı bir arada yaşatan midi elbise.

DeFacto Regular Fit Bisiklet Yaka Toka Detaylı Kırışık Dokulu Kadın Elbise

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Setre çikolata saten geniş paça pantolon %50 net indirimle 3.299,00 TL yerine sepette 1.649,50 TL!

Setre çikolata saten geniş paça pantolon %50 net indirimle 3.299,00 TL yerine sepette 1.649,50 TL!

Saten dokusunun göz alıcı akıcılığı, paçasındaki zarif yırtmaç detayları ve dökümlü rahat kesimiyle akşam davetlerinde ve şık kombinlerde fark yaratan çikolata tonlu pantolon.

Setre Çikolata Saten Paça Detaylı Rahat Kesim Geniş Paça Pantolon

La Roche-Posay yağlı ciltler için onarıcı bakım seti sepette %25 indirimle 799,91 TL yerine net 599,93 TL!

La Roche-Posay yağlı ciltler için onarıcı bakım seti sepette %25 indirimle 799,91 TL yerine net 599,93 TL!

Cilt bariyerini hızla onaran Cicaplast Baume 40 ml ve gözenekleri derinlemesine arındıran Effaclar temizleme jelinden oluşan, yağlı ciltlere özel 2'li avantaj seti.

La Roche-Posay Cicaplast Baume 40ML & Effaclar Yüz Temizleyici 50ML Set

Fropie yüksek protein bar mini paketi net 284,00 TL'lik fiyatıyla sporseverlerin sepetinde!

Fropie yüksek protein bar mini paketi net 284,00 TL'lik fiyatıyla sporseverlerin sepetinde!

İçerisinde 4 adet lezzetli mini bar bulunduran, ilavesiz şekersiz içeriği ve yüksek bitkisel protein kaynağıyla tatlı krizlerini sağlıklı bir mola haline getiren paket.

Fropie Yüksek Protein Bar Mini Paketi 4 Adet

Kiko Milano 3D Hydra besleyici ve nemlendirici dudak parlatıcısı Premium ile net 499,00 TL!

Kiko Milano 3D Hydra besleyici ve nemlendirici dudak parlatıcısı Premium ile net 499,00 TL!

Limited Edition 45 Enchanting Rosewood renginin büyüleyici tonu, yapışkan his bırakmayan formülü ve dudaklara dolgun görünüm katan 3D ışıltısıyla göz alıcı gloss.

Kiko Milano 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition 45 Enchanting Rosewood

Fropie yüksek protein bar mini paketi net 284,00 TL'lik fiyatıyla sporseverlerin sepetinde!

Fropie yüksek protein bar mini paketi net 284,00 TL'lik fiyatıyla sporseverlerin sepetinde!

Vücudu mükemmel şekilde toparlayan toparlayıcı yapısı, kıyafetlerin altındaki pürüzsüz duruşu ve gün boyu sunduğu esneklikle sepetlerin en çok satan iç giyim serisi.

Penti Lotus Sütyen ve Korse Çeşitleri

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Skin Sensual 24 saat etkili günlük nemlendirici yüz kremi net 319,00 TL!

Skin Sensual 24 saat etkili günlük nemlendirici yüz kremi net 319,00 TL!

729,00 TL'lik fiyatından oldukça cazip bir noktaya gerileyen, cildin nem dengesini gün boyu koruyan ve kuruluk hissine karşı koruma sağlayan 50 ml'lik bakım kremi.

Skin Sensual Daily Hydrating Moisturizer Cream 50ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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