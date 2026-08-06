Bugün İndirimde Neler Var? 6 Ağustos 2026 Günün Fırsatları
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Ağustos ayının bu sıcak perşembe gününde adımlarınıza konfor katacak spor ayakkabılardan mutfakta zaman kazandıran manuel rondolara, yazlık şık elbiselerden avantajlı bakım setlerine, dudak parlatıcılarından yüksek proteinli barlara kadar kaçırılmayacak sepet indirimleri kapıyı çaldı. Net fiyat düşüşlerine ve sepete özel sürpriz avantajlara alışverişinizi tamamlamadan önce mutlaka göz atın.
Bu içerik 06.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Puma Softride Cosmic Lt erkek beyaz spor ayakkabı %59 net indirimle 3.699,00 TL'den 1.499,99 TL'ye düştü!
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Tefal Rondo, manuel sebze doğrayıcı son 60 günün en ucuz fiyatıyla net 1.099,00 TL!
6 katlı katlanabilir çok amaçlı portatif ayakkabılık %12 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 969,00 TL!
Camper Drift erkek yürüyüş ayakkabısı %11 indirim imkanıyla son 365 günün en düşük fiyatı net 2.999,60 TL!
DeFacto midi yazlık elbise sepete özel fiyatla 899,99 TL yerine net 270,00 TL!
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Setre çikolata saten geniş paça pantolon %50 net indirimle 3.299,00 TL yerine sepette 1.649,50 TL!
La Roche-Posay yağlı ciltler için onarıcı bakım seti sepette %25 indirimle 799,91 TL yerine net 599,93 TL!
Fropie yüksek protein bar mini paketi net 284,00 TL'lik fiyatıyla sporseverlerin sepetinde!
Kiko Milano 3D Hydra besleyici ve nemlendirici dudak parlatıcısı Premium ile net 499,00 TL!
Fropie yüksek protein bar mini paketi net 284,00 TL'lik fiyatıyla sporseverlerin sepetinde!
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Skin Sensual 24 saat etkili günlük nemlendirici yüz kremi net 319,00 TL!
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