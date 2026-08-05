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BİM'e Tavan Vantilatörü Geliyor! 9 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Tavan Vantilatörü Geliyor! 9 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.08.2026 - 13:44
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9 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mounty Kamp Sandalyesi 349 TL

Mounty Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Mounty Plaj Sandalyesi 349 TL

  • Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

  • Mounty Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL

  • Barbie Pembe Ceketli Bebek 829 TL

  • Hot Wheels Beşli Araba 519 TL

  • Hot Wheels Vintage Temalı Arabalar 249 TL

  • Barbie Hot Wheels Lisanslı Tekli Köpük Balon 17,50 TL

  • Uçak Fırlatıcı Oyuncak 149 TL

  • Gosby Kaktüs Çiçek Yapım Blokları 149 TL

  • Gosby Işıklı Sesli Sürtmeli Arazi Aracı 319 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Çek Bırak Metal Araba 159 TL

  • X Strike Atış Oyuncağı 319 TL

  • MGS Ördek Yakalama Oyuncağı 229 TL

  • Articolo Fotoğraf Albümü 15x10 cm 119 TL

  • İnkılap Klasik Kitap Çeşitleri 49 TL

  • Fisher Price Çıkartmalı Boyama Kitabı 49 TL

  • Art Craft İş Makineleri Kum Seti 249 TL

  • Uçar Oyuncak Oyuncak Beşik 139 TL

  • Articolo Jumbo Tebeşir Pastel Renkler 59 TL

İndirimli kamp sandalyelerine buradan göz atabilirsiniz.

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL

  • Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV DQ33 3800 20.490 TL

  • Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 21.450 TL

  • QU 200 BT Vücut Analiz Baskülü 649 TL

  • Nordica Standlı Şarjlı Damacana Pompası 449 TL

  • Omix 01 Neo Cep Telefonu 8GB 128GB 7.500 TL

  • Nokia HMD Tuşlu Cep Telefonu 105 2023 LEDA  1.990 TL

  • Led Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü 749 TL

  • Akrobat Masa Lambası 499 TL

  • House Pratik Şarj Edilebilir Mini El Feneri 399 TL

  • Solar El Fanı 349 TL

  • Sisus Travel Araç İçi Güneşlik Şemsiye 399 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Arzum El Blender Seti Starry 1.990 TL

  • Fakir Doğrayıcı Spinmix 1.490 TL

  • Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.990 TL

  • Sunny Flora Led Işıklı Su Isıtıcı Kettle 690 TL

  • Arzum 2si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge Lungo 1.490 TL

  • Fakir Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.290 TL

  • Powertec Turbo Profesyonel Saç Kurutma Makinesi TR 901 890 TL

  • Remington Coconut Smooth Saç Düzleştiricisi S5901 2.290 TL

  • Philips Burun ve Kulak Kılı Düzeltici NT1650 16 990 TL

  • Philips Kablolu Epilatör BRE228 05 1.090 TL

  • Fakir TrimX Vücut Tıraş Makinesi 890 TL

  • Philips 6 sı 1 Arada Erkek Bakım Seti MG3916 1.390 TL

  • Philips Sakal Kesme Makinesi BT3617 15 1.649 TL

  • Philips Vücut Tıraş Makinesi BG1024 15 1.290 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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