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Bilim İnsanları, Ay Üzerinde Hızla İlerleyen 20'den Fazla Dev UFO'yu Tespit Ettikten Sonra Uyarı Yayınladı

Bilim İnsanları, Ay Üzerinde Hızla İlerleyen 20'den Fazla Dev UFO'yu Tespit Ettikten Sonra Uyarı Yayınladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 08:06
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Ukraynalı gökbilimciler, Ay'ın yörüngesinde ve yüzeyinde eşine rastlanmamış büyüklükte, dünya dışı bir teknolojiye işaret edebilecek onlarca tanımlanamayan uçan nesne tespit ettiklerini iddia etti. Henüz hakem onayından geçmeyen bu tartışmalı çalışma, gökyüzünde senkronize ışık saçan devasa disklerin ve yapay yerçekimi üretebilen yüzük şeklindeki yapıların akıllı bir medeniyet tarafından yönetiliyor olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Kaynak: https://www.dailymail.com/sciencetech...
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Ay yüzeyinde ve çevresinde sıradışı hareketler gözlemleyen Ukrayna Ana Astronomi Gözlemevi araştırmacıları, teknolojik olarak son derece gelişmiş, insanlık dışı bir medeniyetin izlerini bulmuş olabileceklerini öne sürüyor.

Ay yüzeyinde ve çevresinde sıradışı hareketler gözlemleyen Ukrayna Ana Astronomi Gözlemevi araştırmacıları, teknolojik olarak son derece gelişmiş, insanlık dışı bir medeniyetin izlerini bulmuş olabileceklerini öne sürüyor.

2025 yılının Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen gözlemlerde, Ay etrafında organize bir şekilde manevra yapan 20'den fazla tanımlanamayan nesne kayda alındı. Başkent Kiev yakınlarındaki Vinarivka köyünde bulunan bir teleskoba entegre edilen yüksek hızlı kameralar sayesinde tespit edilen bu cisimler, saniyede 20 karelik çekim hızıyla yakalanabildi. Araştırma ekibi, büyüklükleri 24 ila 40 kilometre arasında değişen ve bazıları bir şehir boyutunda olan bu devasa yapıların, Ay'ı gizli bir üs olarak kullandıklarını ve buradan yola çıkarak sadece 20 dakika içinde Dünya atmosferine girebileceklerini iddia ediyor.

Bilim insanları, gözlemledikleri nesneleri davranış biçimlerine göre iki farklı kategoriye ayırdı.

Bilim insanları, gözlemledikleri nesneleri davranış biçimlerine göre iki farklı kategoriye ayırdı.

Ay ile uyum içinde hareket ederek yüzeye demirlemiş izlenimi veren cisimlere 'atmosferik', yüzey boyunca inanılmaz bir hızla seyahat edenlere ise 'kıtasal' adı verildi. Kayıtlara geçen kıtasal nesnelerden birinin, saniyede 6,5 kilometrelik akıl almaz bir hızla ilerlediği hesaplandı. Bu cisimlerin sergilediği eşzamanlı parlaklık değişimleri ve senkronize yanıp sönen ışıklar, rastgele bir uzay çöpü ya da doğa olayından ziyade yapılandırılmış teknolojik bir faaliyete işaret ediyor. Hatta aralarında yüzlerce kilometre mesafe bulunan iki farklı nesnenin aynı anda, saliseler süren bir tempoyla ışık saçması, nesneler arasında bir tür iletişim ağı olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Ekip, diske benzeyen yapıların yanı sıra devasa yüzük formundaki cisimleri de kayıt altına almayı başardı. Gündüz vakti beliren ve üzerine düşen ışığı yansıtmak yerine emdiği düşünülen bu karanlık halkaların, kendi etraflarında dönerek Dünya'nın yerçekiminden iki kat daha güçlü bir yapay yerçekimi üretebilecek potansiyelde oldukları belirtiliyor.

Tüm bu çarpıcı bulgulara ve araştırmacıların iddialı açıklamalarına rağmen, bilim dünyası konuya büyük bir temkinle yaklaşıyor.

Tüm bu çarpıcı bulgulara ve araştırmacıların iddialı açıklamalarına rağmen, bilim dünyası konuya büyük bir temkinle yaklaşıyor.

Henüz bağımsız hakem onayından geçmemiş olan bu yeni çalışma, uluslararası uzay ajansları tarafından doğrulanmış değil. NASA ve Amerikan hükümeti yetkilileri, dünya yörüngesindeki bazı olayların açıklanamadığını kabul etse de, bugüne kadar dünya dışı bir teknolojiye dair kesin, somut bir kanıt bulunmadığının altını çizmeye devam ediyor. Bağımsız uzmanlar da söz konusu görüntülerin gerçek birer uzay aracından ziyade, atmosferdeki ışık kırılmalarından, kamera merceğindeki yansımalardan veya görüntü işleme yazılımlarındaki teknik hatalardan kaynaklanabileceği ihtimalini vurguluyor. Şimdilik Ay'daki bu gizemli parıltıların ve devasa gölgelerin ardındaki asıl gerçek, gökbilimcilerin daha kapsamlı ve kanıtlanabilir bilimsel incelemeler yapmasını bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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