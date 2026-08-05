Bilim İnsanları, Ay Üzerinde Hızla İlerleyen 20'den Fazla Dev UFO'yu Tespit Ettikten Sonra Uyarı Yayınladı
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Kaynak: https://www.dailymail.com/sciencetech...
Ukraynalı gökbilimciler, Ay'ın yörüngesinde ve yüzeyinde eşine rastlanmamış büyüklükte, dünya dışı bir teknolojiye işaret edebilecek onlarca tanımlanamayan uçan nesne tespit ettiklerini iddia etti. Henüz hakem onayından geçmeyen bu tartışmalı çalışma, gökyüzünde senkronize ışık saçan devasa disklerin ve yapay yerçekimi üretebilen yüzük şeklindeki yapıların akıllı bir medeniyet tarafından yönetiliyor olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.
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Ay yüzeyinde ve çevresinde sıradışı hareketler gözlemleyen Ukrayna Ana Astronomi Gözlemevi araştırmacıları, teknolojik olarak son derece gelişmiş, insanlık dışı bir medeniyetin izlerini bulmuş olabileceklerini öne sürüyor.
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Bilim insanları, gözlemledikleri nesneleri davranış biçimlerine göre iki farklı kategoriye ayırdı.
Tüm bu çarpıcı bulgulara ve araştırmacıların iddialı açıklamalarına rağmen, bilim dünyası konuya büyük bir temkinle yaklaşıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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