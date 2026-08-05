Bilim İnsanları, Ay Üzerinde Hızla İlerleyen 20'den Fazla Dev UFO'yu Tespit Ettikten Sonra Uyarı Yayınladı

Ay ile uyum içinde hareket ederek yüzeye demirlemiş izlenimi veren cisimlere 'atmosferik', yüzey boyunca inanılmaz bir hızla seyahat edenlere ise 'kıtasal' adı verildi. Kayıtlara geçen kıtasal nesnelerden birinin, saniyede 6,5 kilometrelik akıl almaz bir hızla ilerlediği hesaplandı. Bu cisimlerin sergilediği eşzamanlı parlaklık değişimleri ve senkronize yanıp sönen ışıklar, rastgele bir uzay çöpü ya da doğa olayından ziyade yapılandırılmış teknolojik bir faaliyete işaret ediyor. Hatta aralarında yüzlerce kilometre mesafe bulunan iki farklı nesnenin aynı anda, saliseler süren bir tempoyla ışık saçması, nesneler arasında bir tür iletişim ağı olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Ekip, diske benzeyen yapıların yanı sıra devasa yüzük formundaki cisimleri de kayıt altına almayı başardı. Gündüz vakti beliren ve üzerine düşen ışığı yansıtmak yerine emdiği düşünülen bu karanlık halkaların, kendi etraflarında dönerek Dünya'nın yerçekiminden iki kat daha güçlü bir yapay yerçekimi üretebilecek potansiyelde oldukları belirtiliyor.