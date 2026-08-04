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Otobüs Artık Bu Şehirlere Uğramayacak! Otobüs Yolculuklarında Yeni Dönem

Otobüs Artık Bu Şehirlere Uğramayacak! Otobüs Yolculuklarında Yeni Dönem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 08:11
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İstanbul-İzmir hattında başarıyla uygulanan ekspres otobüs seferleri, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara güzergahında da başlıyor. Yolculuk süresini kısaltmayı ve Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) güçlü bir alternatif oluşturmayı hedefleyen yeni sistemle, otobüsler ara duraklara uğramadan doğrudan ulaşım sağlayacak.

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Şehirlerarası otobüs yolculuklarında zaman kaybını en aza indirmeyi amaçlayan ekspres sefer modeli, Başkent Ankara ile İstanbul arasında da hayata geçiriliyor.

Şehirlerarası otobüs yolculuklarında zaman kaybını en aza indirmeyi amaçlayan ekspres sefer modeli, Başkent Ankara ile İstanbul arasında da hayata geçiriliyor.

Daha önce İzmir hattında denenen ve yolculardan büyük ilgi gören bu sistem, 2026 yılının kasım ayı itibarıyla Ankara-İstanbul güzergahında da devreye alınacak. Yeni ulaşım modeli sayesinde otobüsler, belirlenen kalkış noktasından hareket ettikten sonra güzergah üzerindeki ara duraklara girmeden kesintisiz bir şekilde hedefe ulaşacak.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, yıllardır bu hattın vazgeçilmez durakları olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi noktalar ekspres otobüsler tarafından tamamen es geçilecek. Bu sayede iki büyükşehir arasındaki seyahat süresi belirgin bir oranda kısalmış olacak. Otobüs firmaları, yolculara esneklik sunmak adına aynı hat üzerinde hem bu yeni hızlı seferleri hem de klasik duraklamalı seferleri bir arada sunmaya devam edecek. Planlamalara göre, mevcut günlük seferlerin büyük bir kısmı ekspres modele dönüştürülecek ve bilet satışları yolcunun zaman tercihine göre şekillenecek.

Sektör temsilcilerinin ulaşımı hızlandıran bu yeni adımı atmasındaki temel nedenin, yıllar içinde giderek daha fazla tercih edilen İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı olduğu belirtiliyor. Trenin hız ve konfor avantajına karşılık vermek isteyen otobüs şirketleri, seyahat süresini rekabet edilebilir seviyelere çekerek eski cazibelerini yeniden kazanmayı amaçlıyor. İlk aşamada sadece belirli otobüs firmalarının pilot olarak başlatacağı bu kesintisiz ulaşım modelinin, yolculardan beklenen talebi görmesi durumunda sektördeki diğer firmalar tarafından da hızla benimsenmesi öngörülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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