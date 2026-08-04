Otobüs Artık Bu Şehirlere Uğramayacak! Otobüs Yolculuklarında Yeni Dönem

Daha önce İzmir hattında denenen ve yolculardan büyük ilgi gören bu sistem, 2026 yılının kasım ayı itibarıyla Ankara-İstanbul güzergahında da devreye alınacak. Yeni ulaşım modeli sayesinde otobüsler, belirlenen kalkış noktasından hareket ettikten sonra güzergah üzerindeki ara duraklara girmeden kesintisiz bir şekilde hedefe ulaşacak.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, yıllardır bu hattın vazgeçilmez durakları olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi noktalar ekspres otobüsler tarafından tamamen es geçilecek. Bu sayede iki büyükşehir arasındaki seyahat süresi belirgin bir oranda kısalmış olacak. Otobüs firmaları, yolculara esneklik sunmak adına aynı hat üzerinde hem bu yeni hızlı seferleri hem de klasik duraklamalı seferleri bir arada sunmaya devam edecek. Planlamalara göre, mevcut günlük seferlerin büyük bir kısmı ekspres modele dönüştürülecek ve bilet satışları yolcunun zaman tercihine göre şekillenecek.

Sektör temsilcilerinin ulaşımı hızlandıran bu yeni adımı atmasındaki temel nedenin, yıllar içinde giderek daha fazla tercih edilen İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı olduğu belirtiliyor. Trenin hız ve konfor avantajına karşılık vermek isteyen otobüs şirketleri, seyahat süresini rekabet edilebilir seviyelere çekerek eski cazibelerini yeniden kazanmayı amaçlıyor. İlk aşamada sadece belirli otobüs firmalarının pilot olarak başlatacağı bu kesintisiz ulaşım modelinin, yolculardan beklenen talebi görmesi durumunda sektördeki diğer firmalar tarafından da hızla benimsenmesi öngörülüyor.