Otobüs Artık Bu Şehirlere Uğramayacak! Otobüs Yolculuklarında Yeni Dönem
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul-İzmir hattında başarıyla uygulanan ekspres otobüs seferleri, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara güzergahında da başlıyor. Yolculuk süresini kısaltmayı ve Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) güçlü bir alternatif oluşturmayı hedefleyen yeni sistemle, otobüsler ara duraklara uğramadan doğrudan ulaşım sağlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şehirlerarası otobüs yolculuklarında zaman kaybını en aza indirmeyi amaçlayan ekspres sefer modeli, Başkent Ankara ile İstanbul arasında da hayata geçiriliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın