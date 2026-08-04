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Aybüke Pusat'ın Ayrıldığı Halef: Köklerin Çağrısı'na Bomba Oyuncu Geliyor

Aybüke Pusat'ın Ayrıldığı Halef: Köklerin Çağrısı'na Bomba Oyuncu Geliyor

yerli dizi Now TV Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 08:29
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı için yeni sezon hazırlıkları başladı. Aybüke Pusat'ın sezon finalinde ölerek veda ettiği Halef dizisinde başrol Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'e sürpriz bir isim eşlik edecek. Son haberlere göre Halef dizisine bomba bir oyuncu geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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NOW'ın fenomen haline gelen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için 2. sezon hazırlıkları başladı.

NOW'ın fenomen haline gelen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için 2. sezon hazırlıkları başladı.

İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat'ın başrollerde yer aldığı Halef dizisinde başrol Aybüke Pusat, sezon finalinde ölerek diziye veda etmişti. Aybüke Pusat'ın kadroya veda etmesiyle hikayesinde büyük ölçüde değişiklikler yaşanacak dizinin 2. sezonunda rol alacak yeni oyuncular belirlenmeye başladı.

15 Ağustos'ta Şanlıurfa'da çekimlerine başlanması planlanan Halef dizisine bomba bir oyuncu transferi gerçekleşti.

Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, Halef dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, Halef dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Yurdaer Okur, Halef: Köklerin Çağrısı'nda Sado Ağa rolüne hayat verecek. Sado Ağa, sezon finalinde ekibe veda eden Yıldırım'ın amcası olarak hikayede yerini alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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