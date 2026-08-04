Aybüke Pusat'ın Ayrıldığı Halef: Köklerin Çağrısı'na Bomba Oyuncu Geliyor
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı için yeni sezon hazırlıkları başladı. Aybüke Pusat'ın sezon finalinde ölerek veda ettiği Halef dizisinde başrol Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'e sürpriz bir isim eşlik edecek. Son haberlere göre Halef dizisine bomba bir oyuncu geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın fenomen haline gelen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için 2. sezon hazırlıkları başladı.
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Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, Halef dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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