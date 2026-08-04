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Bir Döneme Damga Vurmuştu: Mankenler Kralı Engin Koç'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir Döneme Damga Vurmuştu: Mankenler Kralı Engin Koç'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 09:02
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Bir dönemin en gözde mankenlerinden ve televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Engin Koç, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Henüz 17 yaşındayken kazandığı 'Mankenler Kralı' unvanıyla adını Türk moda tarihine yazdıran Koç, uzun yıllar hem podyumlarda hem de oyunculuk kariyerinde büyük başarı yakaladı. Şöhretin zirvesindeyken gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden ünlü isim, bu kez annesiyle birlikte paylaştığı samimi kareyle dikkat çekti. Sivas'taki sakin yaşamı ve yıllar içindeki değişimi kısa sürede sosyal medyada konuşuldu.

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1970'li ve 1980'li yıllarda Türk modasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Engin Koç, yalnızca yakışıklılığıyla değil, erkek mankenliğinin Türkiye'de saygın bir meslek haline gelmesinde üstlendiği rolle de adından söz ettirdi.

1970'li ve 1980'li yıllarda Türk modasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Engin Koç, yalnızca yakışıklılığıyla değil, erkek mankenliğinin Türkiye'de saygın bir meslek haline gelmesinde üstlendiği rolle de adından söz ettirdi.

Bugün Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ya da Burak Özçivit gibi isimlerin izlediği podyumdan oyunculuğa uzanan yolun ilk temsilcileri arasında gösterilen Koç, dönemin en gözde mankenlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

1959 doğumlu olan Engin Koç, henüz 17 yaşındayken katıldığı 1976 Mankenler Kralı yarışmasında birinci olarak büyük çıkışını yaptı. Genç yaşına rağmen sahip olduğu karizma ve fiziğiyle dikkat çeken Koç, kısa sürede Türkiye'nin en çok aranan baş mankenlerinden biri haline geldi. Yaklaşık otuz yıl boyunca ülkenin önde gelen hazır giyim markalarının ve ünlü modacılarının defilelerinde podyuma çıktı.

Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan Engin Koç, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Özellikle Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Kuyumcu Cem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra Yedi Bela Hüsnü, Temas, Darbe gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Şöhretinin zirvesinde olmasına rağmen magazin dünyasının sansasyonlarından uzak durmayı tercih eden Koç, her zaman efendi kişiliği ve sakin yaşam tarzıyla anıldı. Kariyerini noktaladıktan sonra ise gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçti.

Uzun yıllardır kameralardan uzak yaşayan Engin Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Uzun yıllardır kameralardan uzak yaşayan Engin Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Annesi Gül Koç ile birlikte memleketi Sivas'ta çekilen samimi karelerini paylaşan eski manken, yıllar içindeki değişimiyle takipçilerinin dikkatini çekti.

Paylaşılan fotoğraflarda saç ve sakallarının tamamen beyazladığı görülen Koç'un doğal hali sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bir dönemin podyumlara damga vuran ismini gören birçok kullanıcı, gençlik yıllarındaki görüntüsüyle bugünkü halini karşılaştırırken, 'Zaman ne çabuk geçmiş', 'Yıllar herkesi değiştiriyor' gibi yorumlar yaptı.

Ancak Engin Koç'un en çok konuşulan tercihi dış görünüşünden çok yaşam biçimi oldu. Ünlü isim, yıllar önce İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakarak Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e yerleşti. Burada yaptırdığı evde eşi Pınar Kavrak ve ailesiyle birlikte sakin bir yaşam süren Koç, günlerini bahçesiyle ilgilenerek ve doğayla iç içe geçiriyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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