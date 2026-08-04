Bir Döneme Damga Vurmuştu: Mankenler Kralı Engin Koç'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Bugün Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ya da Burak Özçivit gibi isimlerin izlediği podyumdan oyunculuğa uzanan yolun ilk temsilcileri arasında gösterilen Koç, dönemin en gözde mankenlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

1959 doğumlu olan Engin Koç, henüz 17 yaşındayken katıldığı 1976 Mankenler Kralı yarışmasında birinci olarak büyük çıkışını yaptı. Genç yaşına rağmen sahip olduğu karizma ve fiziğiyle dikkat çeken Koç, kısa sürede Türkiye'nin en çok aranan baş mankenlerinden biri haline geldi. Yaklaşık otuz yıl boyunca ülkenin önde gelen hazır giyim markalarının ve ünlü modacılarının defilelerinde podyuma çıktı.

Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan Engin Koç, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Özellikle Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Kuyumcu Cem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra Yedi Bela Hüsnü, Temas, Darbe gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Şöhretinin zirvesinde olmasına rağmen magazin dünyasının sansasyonlarından uzak durmayı tercih eden Koç, her zaman efendi kişiliği ve sakin yaşam tarzıyla anıldı. Kariyerini noktaladıktan sonra ise gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçti.