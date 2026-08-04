Bir Döneme Damga Vurmuştu: Mankenler Kralı Engin Koç'un Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin en gözde mankenlerinden ve televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Engin Koç, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Henüz 17 yaşındayken kazandığı 'Mankenler Kralı' unvanıyla adını Türk moda tarihine yazdıran Koç, uzun yıllar hem podyumlarda hem de oyunculuk kariyerinde büyük başarı yakaladı. Şöhretin zirvesindeyken gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden ünlü isim, bu kez annesiyle birlikte paylaştığı samimi kareyle dikkat çekti. Sivas'taki sakin yaşamı ve yıllar içindeki değişimi kısa sürede sosyal medyada konuşuldu.
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1970'li ve 1980'li yıllarda Türk modasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Engin Koç, yalnızca yakışıklılığıyla değil, erkek mankenliğinin Türkiye'de saygın bir meslek haline gelmesinde üstlendiği rolle de adından söz ettirdi.
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Uzun yıllardır kameralardan uzak yaşayan Engin Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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