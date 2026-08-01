Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın Karesi Sonrası Türk Kadınlarının Güzelliği Bir Kez Daha Gündem Oldu
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Manifest'in Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde sahne alması yalnızca müzik performansıyla değil, festivalin kurucusu Dua Lipa ile gerçekleşen buluşmasıyla da büyük ses getirdi. Özellikle Manifest üyesi Zeynep Oktay'ın Dua Lipa ile yan yana verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar yıllar önce çok konuşulan benzer kareleri yeniden paylaşmaya başladı. Merve Boluğur'dan Serenay Sarıkaya'ya kadar pek çok Türk ünlünün dünya yıldızlarıyla aynı karede yer aldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi.
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Son dönemin en popüler Türk kız gruplarından biri olan Manifest, 31 Temmuz'da Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne alarak kariyerinin en önemli uluslararası adımlarından birini attı.
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Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın buluşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, geçmiş yıllarda dünya yıldızlarıyla yan yana poz veren Türk ünlüleri yeniden paylaşmaya başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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