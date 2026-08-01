Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın Karesi Sonrası Türk Kadınlarının Güzelliği Bir Kez Daha Gündem Oldu

Dua Lipa, konser öncesinde kuliste Manifest üyeleriyle bir araya geldi. Genç gruba başarılar dileyen Dua Lipa'nın sıcak tavırları Türk hayranlar tarafından büyük gururla karşılandı.

Festivalde yaklaşık 45 dakikalık performans sergileyen Manifest, aynı gün Katy Perry gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı dev organizasyonda sahneye çıkarak uluslararası müzik arenasında dikkat çekmeyi başardı. Üstelik Dua Lipa'nın konser alanında Manifest'i en ön sıradan izlemesi ve performanslarını telefonuyla kaydettiği anlar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Festivalin ardından en çok konuşulan kare ise Manifest üyesi Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın yan yana verdiği poz oldu.

Birçok kullanıcı Zeynep Oktay'ın doğal güzelliği, duruşu ve enerjisini öven paylaşımlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise bu kareyi görünce akıllarına yıllar önce gündem olan başka fotoğraflar geldi.