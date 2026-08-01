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Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın Karesi Sonrası Türk Kadınlarının Güzelliği Bir Kez Daha Gündem Oldu

Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın Karesi Sonrası Türk Kadınlarının Güzelliği Bir Kez Daha Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 11:02
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Manifest'in Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde sahne alması yalnızca müzik performansıyla değil, festivalin kurucusu Dua Lipa ile gerçekleşen buluşmasıyla da büyük ses getirdi. Özellikle Manifest üyesi Zeynep Oktay'ın Dua Lipa ile yan yana verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar yıllar önce çok konuşulan benzer kareleri yeniden paylaşmaya başladı. Merve Boluğur'dan Serenay Sarıkaya'ya kadar pek çok Türk ünlünün dünya yıldızlarıyla aynı karede yer aldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi.

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Son dönemin en popüler Türk kız gruplarından biri olan Manifest, 31 Temmuz'da Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne alarak kariyerinin en önemli uluslararası adımlarından birini attı.

Son dönemin en popüler Türk kız gruplarından biri olan Manifest, 31 Temmuz'da Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne alarak kariyerinin en önemli uluslararası adımlarından birini attı.

Dua Lipa, konser öncesinde kuliste Manifest üyeleriyle bir araya geldi. Genç gruba başarılar dileyen Dua Lipa'nın sıcak tavırları Türk hayranlar tarafından büyük gururla karşılandı.

Festivalde yaklaşık 45 dakikalık performans sergileyen Manifest, aynı gün Katy Perry gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı dev organizasyonda sahneye çıkarak uluslararası müzik arenasında dikkat çekmeyi başardı. Üstelik Dua Lipa'nın konser alanında Manifest'i en ön sıradan izlemesi ve performanslarını telefonuyla kaydettiği anlar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Festivalin ardından en çok konuşulan kare ise Manifest üyesi Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın yan yana verdiği poz oldu.

Birçok kullanıcı Zeynep Oktay'ın doğal güzelliği, duruşu ve enerjisini öven paylaşımlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise bu kareyi görünce akıllarına yıllar önce gündem olan başka fotoğraflar geldi.

Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın buluşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, geçmiş yıllarda dünya yıldızlarıyla yan yana poz veren Türk ünlüleri yeniden paylaşmaya başladı.

Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın buluşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, geçmiş yıllarda dünya yıldızlarıyla yan yana poz veren Türk ünlüleri yeniden paylaşmaya başladı.

Listenin ilk sırasında ise yıllardır hafızalardan silinmeyen Merve Boluğur - Adriana Lima karesi yer aldı. 2014 yılında çekilen bu fotoğraf yeniden dolaşıma girerken, kullanıcılar yıllar önce olduğu gibi Merve Boluğur'un güzelliğini öven yorumlar yaptı. 

Bir diğer çok konuşulan kare ise Serenay Sarıkaya ile Bella Hadid oldu. Çekilen fotoğrafları yeniden paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Serenay Sarıkaya'nın doğal güzelliği ve karizmatik duruşunun dünya çapındaki süper model Bella Hadid'in yanında bile dikkat çektiğini savundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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