“Ben Kahve İçmeden Ayılamıyorum”un Nedenini Bilimsel Olarak Açıklıyoruz!
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Uyanır uyanmaz en yakın kahve makinasına koşanlar burada mı? Eğer ilk yudumu almadan kendine gelemediğini düşünüyorsan bu sadece alışkanlıktan dolayı olmuyor. Beyninden hormonlarına kadar birçok sistem, kahvenin etkisini sandığından daha derinden hissediyor. Bunun bilimsel sebeplerini hazırsan tek tek masaya yatıracağız!
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Adenozin molekülünün önü kesiliyor.
Düzenli kahve içtiğinde beynin yepyeni bir düzen ortamı kuruyor.
Kortizol akışın bozulduysa kahveye daha çok ihtiyaç duymaya başlıyorsun.
Dopamin hormonunu uçuruyor.
Uyku ihtiyacın arttıkça kahvenin önemi de gözünde büyüyor.
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Genetik yapın kafeine verdiğin tepkiyi de etkiliyor.
Dikkat süresi ve odaklanma zirve yapıyor.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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