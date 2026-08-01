“Ben Kahve İçmeden Ayılamıyorum”un Nedenini Bilimsel Olarak Açıklıyoruz!

Gece yeterince uyumadığında vücudunda daha fazla adenozin birikiyor. Bu da sabahları kendini çok daha bitkin hissetmene neden oluyor. Böyle günlerde kahvenin etkisi insana mucize gibi geliyor. Hepimizi zaman zaman etkileyen bir durum bu. Ama asıl eksik olan şey uyku olduğundan bu boşluğu mutlaka sağlıklı şekilde doldurmak gerekiyor. İstersen yine kahveni iç ama uykunu da feda etme.