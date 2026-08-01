Ülkenin İsmi Değişti: 100 Yıllık İsim Tarihe Karıştı, Haritalar Yenileniyor!
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Dünyanın en küçük ada ülkesi ve resmi bir başkenti olmayan tek bağımsız devleti Nauru, sömürge geçmişinin izlerini silmek için adını değiştirdi. Sadece 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Pasifik ülkesi, tarihi köklerine dönerek bundan böyle dünyaya 'Naoero Cumhuriyeti' adıyla duyurulacak. Değişiklikle birlikte ülkenin uluslararası arenadaki kısa adı ve vatandaşlarının resmi tanımı da güncellendi.
İşte detaylar!
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Yeni İsim, Yeni Kimlik: Naoero Cumhuriyeti
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Sömürge Döneminden Kalan İsim Geride Kaldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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