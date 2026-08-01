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Ülkenin İsmi Değişti: 100 Yıllık İsim Tarihe Karıştı, Haritalar Yenileniyor!

Ülkenin İsmi Değişti: 100 Yıllık İsim Tarihe Karıştı, Haritalar Yenileniyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 13:02
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Dünyanın en küçük ada ülkesi ve resmi bir başkenti olmayan tek bağımsız devleti Nauru, sömürge geçmişinin izlerini silmek için adını değiştirdi. Sadece 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Pasifik ülkesi, tarihi köklerine dönerek bundan böyle dünyaya 'Naoero Cumhuriyeti' adıyla duyurulacak. Değişiklikle birlikte ülkenin uluslararası arenadaki kısa adı ve vatandaşlarının resmi tanımı da güncellendi. 

İşte detaylar! 

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Yeni İsim, Yeni Kimlik: Naoero Cumhuriyeti

Yeni İsim, Yeni Kimlik: Naoero Cumhuriyeti

Dünya haritalarında yıllardır “Nauru” adıyla yer alan yaklaşık 12 bin nüfuslu ada ülkesi, tarihi köklerine dönme kararı aldı. Yapılan anayasal değişiklikle ülkenin resmi adı artık “Republic of Naoero” (Naoero Cumhuriyeti) oldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte ülkenin kısa adı “Naoero”, vatandaşlarının resmi tanımı ise “dei-Naoero” olarak değişti. Yetkililer, bu kararın siyasi bir değişimden çok ülkenin yerel dilini, kültürünü ve tarihsel kimliğini koruma amacı taşıdığını açıkladı.

Bir dönem zengin fosfat rezervleri sayesinde dünyanın en yüksek kişi başına gelirine sahip ülkelerinden biri olan Nauru, maden kaynaklarının tükenmesiyle ekonomik zorluklar yaşamıştı. Ülke şimdi yeni adıyla birlikte kültürel mirasını ve ulusal kimliğini daha güçlü şekilde öne çıkarmayı hedefliyor.

Sömürge Döneminden Kalan İsim Geride Kaldı

Sömürge Döneminden Kalan İsim Geride Kaldı

“Nauru” adının, Avrupalıların ada halkının kullandığı geleneksel ismi kendi dillerine uyarlamasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor. Ülke yönetimi ise “Naoero” isminin, halkın gerçek tarihini ve yerel kimliğini daha doğru yansıttığını savunuyor.

Bu karar, son yıllarda isimleri değiştiren diğer ülkeleri de yeniden gündeme getirdi. Svaziland’ın Esvatini adını alması, Türkiye’nin uluslararası kullanımda Türkiye ismini tescil ettirmesi gibi örneklerin ardından Naoero da kendi tarihsel adını uluslararası alanda kullanmaya hazırlanıyor.

Dünya Haritalarında Yeni Dönem Başlıyor! 

Naoero yönetimi, isim değişikliğini uluslararası kuruluşlara ve diplomatik temsilciliklere bildirmeye başladı. Süreçle birlikte basılı haritalardan dijital platformlara kadar ülkenin yeni adı kademeli olarak kullanılacak.

Resmi bir başkenti bulunmayan ve devlet kurumlarının büyük bölümünü Yaren bölgesinden yöneten Naoero, artık dünya haritalarında geçmişten kalan bir isimle değil, kendi seçtiği adla yer alacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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