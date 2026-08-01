Ülkenin İsmi Değişti: 100 Yıllık İsim Tarihe Karıştı, Haritalar Yenileniyor!

Dünya haritalarında yıllardır “Nauru” adıyla yer alan yaklaşık 12 bin nüfuslu ada ülkesi, tarihi köklerine dönme kararı aldı. Yapılan anayasal değişiklikle ülkenin resmi adı artık “Republic of Naoero” (Naoero Cumhuriyeti) oldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte ülkenin kısa adı “Naoero”, vatandaşlarının resmi tanımı ise “dei-Naoero” olarak değişti. Yetkililer, bu kararın siyasi bir değişimden çok ülkenin yerel dilini, kültürünü ve tarihsel kimliğini koruma amacı taşıdığını açıkladı.

Bir dönem zengin fosfat rezervleri sayesinde dünyanın en yüksek kişi başına gelirine sahip ülkelerinden biri olan Nauru, maden kaynaklarının tükenmesiyle ekonomik zorluklar yaşamıştı. Ülke şimdi yeni adıyla birlikte kültürel mirasını ve ulusal kimliğini daha güçlü şekilde öne çıkarmayı hedefliyor.