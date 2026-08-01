Yılda 7 Santimetre Kayıyor: Avustralya ve Asya Çarpışacak mı?

Kıtaların bu istikrarlı hareketi, 'Süper Kıta Döngüsü' adı verilen jeolojik bir prensibin parçasıdır. Kıtalar, gezegenimizin tarihinde her 300 ila 500 milyon yılda bir birleşip tek bir kara parçası oluşturur ve ardından tekrar ayrılırlar.

Curtin Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2022 yılında süper bilgisayarlar kullanılarak yapılan ve Pasifik Okyanusu'nun her yıl birkaç santimetre daraldığını gösteren modellere göre, yaklaşık 200 ila 300 milyon yıl sonra Avustralya, Asya ve Kuzey Amerika'nın birleşmesiyle 'Amasia' adı verilen yeni bir süper kıta oluşacak.

Bu büyük çarpışma gerçekleştiğinde ise deniz seviyeleri büyük oranda düşecek, yeni sıradağlar yükselecek ve Dünya'nın iklim sistemi bugünkünden tamamen farklı bir hal alacak.

Dünya'nın Haritası Sürekli Değişiyor

Zaten pek çoğumuzun bildiği gibi üzerinde yaşadığımız bugünkü kıtalar, aslında yaklaşık 200 milyon yıl önce parçalanmaya başlayan Pangea süper kıtasının kalıntılarıdır. Tektonik plakalar, Dünya'nın mantosundaki konveksiyon akımlarının itici gücüyle sürekli dev bir yapbozun parçaları gibi yer değiştiriyor.

Avustralya'nın Asya'ya doğru ilerlemesi de gezegeni yeniden şekillendiren bu bitmek bilmeyen döngünün günümüzdeki bir kesitidir. İnsan ömrü bu büyük kıtasal birleşmenin sonucunu görmeye yetmeyecek olsa da, yüksek hassasiyetli uydu teknolojileri sayesinde yeryüzünün gelecekteki haritasının nasıl çizildiğini bugünden milimetre milimetre izleyebiliyoruz.