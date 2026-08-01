Yılda 7 Santimetre Kayıyor: Avustralya ve Asya Çarpışacak mı?
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Kıtaların hareketi hâlâ devam ediyor. Dünya'daki kara parçaları milyonlarca yıl sonra yeniden tek bir süper kıtaya dönüşebilir, dersek şaşırır mısınız?
Avustralya, her yıl birkaç santimetre kuzeye ilerleyerek Asya'ya yaklaşıyor. Peki, gelecekte bu iki kıta çarpışır mı? İşte yerkabuğundaki jeolojik hareketliliğin milyonlarca yıl sonra Dünya'yı nasıl şekillendireceğinin bilimsel detayları.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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