Beğenmediği Çalışan Adayını LinkedIn'den İfşa Eden İnsan Kaynakları Çalışanı Tepki Çekti

Son zamanlarda işe alım süreçlerinin zorlaşması ve daha da çetrefilli hale gelmesi şirketleri ve insan kaynakları departmanında çalışan personelin daha fazla tartışılmasına neden oldu. İnsanlar İK'cılara olan tepkilerini sosyal medyada daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bir İK personeli ise iş uygun profilde olmayan çalışanın başvurusunu ifşa edince olanlar oldu.