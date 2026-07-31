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Beğenmediği Çalışan Adayını LinkedIn'den İfşa Eden İnsan Kaynakları Çalışanı Tepki Çekti

Beğenmediği Çalışan Adayını LinkedIn'den İfşa Eden İnsan Kaynakları Çalışanı Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.07.2026 - 14:59
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Son zamanlarda işe alım süreçlerinin zorlaşması ve daha da çetrefilli hale gelmesi şirketleri ve insan kaynakları departmanında çalışan personelin daha fazla tartışılmasına neden oldu. İnsanlar İK'cılara olan tepkilerini sosyal medyada daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bir İK personeli ise iş uygun profilde olmayan çalışanın başvurusunu ifşa edince olanlar oldu.

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Bir İK personeli beğenmediği başvuruyu böyle paylaştı.

Bir İK personeli beğenmediği başvuruyu böyle paylaştı.

Anadolu Yakası'nda olan teknikerlik işine Avrupa Yakası'nda ikamet eden ve teknikerlik geçmişi bulunmayan çalışan adayının bu başvurusuna sinirlenen insan kaynakları personeli başvuruda bulunan kişinin kişisel verilerini paylaştı.

Tepkiler de gecikmedi.

Tepkiler de gecikmedi.
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İş etiği de masaya yatırıldı.

İş etiği de masaya yatırıldı.
twitter.com

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Aynı personelin daha önce de başvuranlarla olan konuşmaları paylaştığı iddia edildi.

Aynı personelin daha önce de başvuranlarla olan konuşmaları paylaştığı iddia edildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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