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Eve Giren Çekirgelerden Kurtulmanın Doğal Yöntemleri Açıklandı

Eve Giren Çekirgelerden Kurtulmanın Doğal Yöntemleri Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 15:22
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Yaz aylarında açık pencere ve balkon kapılarından evlere giren çekirgeler, birçok kişi için oldukça rahatsız edici olabiliyor. İnsanlara ciddi bir zarar vermeseler de ani sıçramaları nedeniyle korkuya neden olabiliyorlar. Kimyasal ilaçlara başvurmadan önce uygulayabileceğiniz basit önlemlerle çekirgelerin eve girmesini engellemek ve evinize giren çekirgeleri güvenli şekilde uzaklaştırmak mümkün. İşte evde deneyebileceğiniz doğal ve etkili yöntemler...

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Yaz aylarında açık pencere ya da balkon kapısından eve giren çekirgeler birçok kişinin korkulu rüyası olabiliyor.

Yaz aylarında açık pencere ya da balkon kapısından eve giren çekirgeler birçok kişinin korkulu rüyası olabiliyor.

İnsanlara zarar vermeseler de ani sıçramaları ve beklenmedik anda ortaya çıkmaları oldukça rahatsız edici. Neyse ki çekirgelerin eve girmesini önlemek için kimyasal ilaçlara başvurmadan uygulayabileceğiniz basit ama etkili yöntemler var.

Çekirgeleri eve çeken nedenleri ortadan kaldırın

Çekirgeler özellikle geceleri ışığa yönelir. Bu nedenle akşam saatlerinde pencere kenarında yanan lambalar veya açık balkon aydınlatmaları onları farkında olmadan evinize davet edebilir. Mümkünse perdeleri kapatın, pencereye yakın güçlü ışıkları kullanmamaya özen gösterin ve havalandırmayı sineklik bulunan pencerelerden yapın.

Bunun yanında balkonlarda uzayan otlar, sık bitkiler ve düzensiz saksılar çekirgelerin saklanabileceği alanlar oluşturabilir. Balkonunuzu düzenli temizlemek ve bitkileri kontrol etmek de işe yarayacaktır.

En etkili çözüm: Fiziksel önlem almak

En etkili çözüm: Fiziksel önlem almak

Çekirgeleri uzaklaştırmanın en başarılı yolu, eve girişlerini engellemektir. Pencere ve balkon kapılarında sineklik kullanmak en etkili yöntemlerin başında gelir. Ayrıca kapı altındaki boşlukları fitille kapatmak ve pencere kenarlarındaki açıklıkları onarmak da çekirgelerin içeri girmesini büyük ölçüde önler.

Doğal yöntemler gerçekten işe yarıyor mu?

Nane, lavanta, limon otu ve okaliptüs gibi yoğun kokulu bitkilerin böcekleri uzaklaştırabildiğine dair yaygın bir inanış bulunuyor. Bilimsel çalışmalar bu yöntemlerin çekirgeler üzerinde kesin ve güçlü bir etkisini ortaya koymuş değil. Yine de bu bitkileri pencere veya balkon çevresinde bulundurmak destekleyici bir önlem olarak tercih edilebilir. Ancak tek başına kesin çözüm beklememek gerekir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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