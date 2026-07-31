Eve Giren Çekirgelerden Kurtulmanın Doğal Yöntemleri Açıklandı

İnsanlara zarar vermeseler de ani sıçramaları ve beklenmedik anda ortaya çıkmaları oldukça rahatsız edici. Neyse ki çekirgelerin eve girmesini önlemek için kimyasal ilaçlara başvurmadan uygulayabileceğiniz basit ama etkili yöntemler var.

Çekirgeleri eve çeken nedenleri ortadan kaldırın

Çekirgeler özellikle geceleri ışığa yönelir. Bu nedenle akşam saatlerinde pencere kenarında yanan lambalar veya açık balkon aydınlatmaları onları farkında olmadan evinize davet edebilir. Mümkünse perdeleri kapatın, pencereye yakın güçlü ışıkları kullanmamaya özen gösterin ve havalandırmayı sineklik bulunan pencerelerden yapın.

Bunun yanında balkonlarda uzayan otlar, sık bitkiler ve düzensiz saksılar çekirgelerin saklanabileceği alanlar oluşturabilir. Balkonunuzu düzenli temizlemek ve bitkileri kontrol etmek de işe yarayacaktır.