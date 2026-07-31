Gülistan Doku İçin Yapılan Canlı Yayında Kadın Çorabı Bulundu

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüne yönelik soruşturma sürüyor. TV100 muhabiri Canan Altıntaş ve TV100 istihbarat şefi Devrim Tosunoğlu, Tunceli’de devam eden arama çalışmalarından canlı yayın gerçekleştirdi.

Gülistan Doku’nun cansız bedeninin zorlu arazilerde aranması devam ederken canlı yayında dikkat çeken anlar yaşandı.

Canlı yayında arama faaliyetleri sırasında bir kadın çorabı bulundu. Delil olarak değerlendirilen bulgu, inceleme yapılması için delil torbasına konuldu.

Gülistan Doku soruşturmasında son durum

Soruşturma kapsamında eski eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve son olarak eşi Handan Sonel tutuklanmıştı. Tuncay Sonel 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla, oğlu Mustafa Türkay Sonel ise 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Handan Sonel de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.