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Gülistan Doku İçin Yapılan Canlı Yayında Kadın Çorabı Bulundu

Gülistan Doku İçin Yapılan Canlı Yayında Kadın Çorabı Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 16:22
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Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor. Gülistan Doku’nun cansız bedeni zorlu arazilerde aranırken TV100 canlı yayınında kadın çorabı bulundu. Çorabın soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı incelenecek.

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Gülistan Doku için yapılan canlı yayında kadın çorabı bulundu.

Gülistan Doku için yapılan canlı yayında kadın çorabı bulundu.

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüne yönelik soruşturma sürüyor. TV100 muhabiri Canan Altıntaş ve TV100 istihbarat şefi Devrim Tosunoğlu, Tunceli’de devam eden arama çalışmalarından canlı yayın gerçekleştirdi. 

Gülistan Doku’nun cansız bedeninin zorlu arazilerde aranması devam ederken canlı yayında dikkat çeken anlar yaşandı. 

Canlı yayında arama faaliyetleri sırasında bir kadın çorabı bulundu. Delil olarak değerlendirilen bulgu, inceleme yapılması için delil torbasına konuldu.

Gülistan Doku soruşturmasında son durum

Soruşturma kapsamında eski  eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve son olarak eşi Handan Sonel tutuklanmıştı. Tuncay Sonel 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla, oğlu Mustafa Türkay Sonel ise 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Handan Sonel de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O anlar👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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