İstanbul’un En Zengin Mahalleleri Belli Oldu: Metrekare Fiyatları Akıl Almaz Seviyede
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un en zengin mahalleleri belli oldu. Kent genelinde konut fiyatlarındaki artış hız kesmenden devam ederken metrekare fiyatları akıl almaz seviyeye ulaştı. Kısıtlı arsa arzı, merkezi konum avantajları, ulaşım ağlarının göbeğinde yer alma ve sunduğu yüksek prestij gibi etkenler, bazı semtlerde metrekare fiyatları 250 bin TL'yi aştı. İstanbul’un en lüks ve en pahalı 20 mahallesi listelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un en zengin mahallesi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un en zengin 20 mahallesi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın