İstanbul’un En Zengin Mahalleleri Belli Oldu: Metrekare Fiyatları Akıl Almaz Seviyede

Anadolu yakasında ise en zengin mahalle Üsküdar'a bağlı Kandilli oldu. Kandilli, 205 bin liralık ortalama metrekare değeriyle Anadolu Yakası'nın bayrağını en üst sırada taşıdı. Hemen ardından Şişli ve Nişantaşı geldi. Şişli ve Nişantaşı 200 bin liralık sınırı aşarak listenin ilk 5'ini oluşturdu.

İstanbul'un en pahalı 20 mahallesi ve bu bölgelerdeki ortalama konut metrekare değerleri şu şekilde sıralandı:

Bu mahalleler neden bu kadar pahalı?

Uzmanlara göre özellikle oğaz şeridinde yer alan semtlerde yeni imar alanlarının bulunmaması ve konut arzının son derece sınırlı kalması fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Buna ek olarak, gelişmiş ulaşım altyapısı, yüksek kira getirisi potansiyeli ve bölgede hayata geçirilen butik lüks konut projeleri, metrekare fiyatlarını Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkarıyor.