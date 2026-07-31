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İstanbul’un En Zengin Mahalleleri Belli Oldu: Metrekare Fiyatları Akıl Almaz Seviyede

İstanbul’un En Zengin Mahalleleri Belli Oldu: Metrekare Fiyatları Akıl Almaz Seviyede

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 15:38
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İstanbul'un en zengin mahalleleri belli oldu. Kent genelinde konut fiyatlarındaki artış hız kesmenden devam ederken metrekare fiyatları akıl almaz seviyeye ulaştı. Kısıtlı arsa arzı, merkezi konum avantajları, ulaşım ağlarının göbeğinde yer alma ve sunduğu yüksek prestij gibi etkenler, bazı semtlerde metrekare fiyatları 250 bin TL'yi aştı. İstanbul’un en lüks ve en pahalı 20 mahallesi listelendi.

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İstanbul'un en zengin mahallesi belli oldu.

İstanbul'un en zengin mahallesi belli oldu.

Açıklanan verilere göre İstanbul'un en zengin mahallesi Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek oldu. Boğaz manzarası ve köklü tarihi dokusuyla bilinen Bebek'te ortalama konut metrekare fiyatı 250 bin TL'nin üzerine çıkarak rekor kırdı. Bebek takip eden mahalleler ise Etiler ve Emirgan olarak kayıtlara geçti. Etiler'de metrekare fiyatları 220 bin lira, Emirgan'da ise 215 bin lira seviyesinde alıcı buluyor.

İstanbul'un en zengin 20 mahallesi.

İstanbul'un en zengin 20 mahallesi.

Anadolu yakasında ise en zengin mahalle Üsküdar'a bağlı Kandilli oldu. Kandilli, 205 bin liralık ortalama metrekare değeriyle Anadolu Yakası'nın bayrağını en üst sırada taşıdı. Hemen ardından Şişli ve Nişantaşı geldi. Şişli ve Nişantaşı 200 bin liralık sınırı aşarak listenin ilk 5'ini oluşturdu.

İstanbul'un en pahalı 20 mahallesi ve bu bölgelerdeki ortalama konut metrekare değerleri şu şekilde sıralandı:

  • Bebek: 250.000+ TL/m²

  • Etiler: 220.000+ TL/m²

  • Emirgan: 215.000+ TL/m²

  • Kandilli: 205.000+ TL/m²

  • Nişantaşı: 200.000+ TL/m²

  • Arnavutköy (Beşiktaş): 190.000+ TL/m²

  • Levent: 185.000+ TL/m²

  • Suadiye: 175.000+ TL/m²

  • Caddebostan: 165.000+ TL/m²

  • Acarkent: 160.000+ TL/m²

  • Florya: 155.000+ TL/m²

  • Yeşilköy: 150.000+ TL/m²

  • Ataköy: 145.000+ TL/m²

  • Göktürk: 140.000+ TL/m²

  • Zekeriyaköy: 135.000+ TL/m²

  • Atakent: 125.000+ TL/m²

  • Bostancı: 115.000+ TL/m²

  • Fenerbahçe: 110.000+ TL/m²

  • Moda: 105.000+ TL/m²

  • Dragos: 100.000+ TL/m²

Bu mahalleler neden bu kadar pahalı? 

Uzmanlara göre özellikle oğaz şeridinde yer alan semtlerde yeni imar alanlarının bulunmaması ve konut arzının son derece sınırlı kalması fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Buna ek olarak, gelişmiş ulaşım altyapısı, yüksek kira getirisi potansiyeli ve bölgede hayata geçirilen butik lüks konut projeleri, metrekare fiyatlarını Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkarıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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