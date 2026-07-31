article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekliliğin Formülü e-Devlet'te Gizli: SGK Uzmanı "Çocuklarıma Hemen Yaptım" Sözleriyle Açıkladı

Emekliliğin Formülü e-Devlet'te Gizli: SGK Uzmanı "Çocuklarıma Hemen Yaptım" Sözleriyle Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 12:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, gençler ve ailelerine kritik uyarılarda bulundu. Erken yaşta sigorta başlangıcı yapmanın gelecekteki emeklilik haklarına olan büyük etkisini vurgulayan Karakaş, diğer yandan üniversite mezuniyeti sonrası gençlerin kabusu haline gelen Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları tehlikesine karşı acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SGK uzmanı "Çocuklarıma hemen yaptım" sözleriyle açıkladı.

SGK uzmanı "Çocuklarıma hemen yaptım" sözleriyle açıkladı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber ekranlarında aileler ve gençlere kritik uyarıda bulundu. Karakaş, ilk sigorta girişinin ne kadar erken yapılırsa, ilerleyen yaşlarda o kadar büyük bir avantaj sağlandığını kaydetti. İlk tescil tarihinden sonra prim ödemelerinde boşluk olmasının bu süreyi sıfırlamadığını ifade eden Karakaş, 'Kendi çocuklarıma yaptım' sözleriyle anlattı:

'Çocuklarım 18 yaşına bastığı an e-Devlet üzerinden hemen isteğe bağlı sigorta başlangıçlarını yaptım. Tüm akraba ve dostlarıma da ısrarla bunu tavsiye ediyorum. Günümüzde 10 bin lira gibi rakamlar çok kolay harcanıp gidiyor. Bu parayı çocukların geleceği için isteğe bağlı sigortaya yatırmak hem erken bir emeklilik kapısı aralar hem de gençleri küçük yaştan itibaren tasarruf yapmaya alıştırır.'

GSS tuzağına dikkat: "Her ay bin 981 TL yazılıyor."

GSS tuzağına dikkat: "Her ay bin 981 TL yazılıyor."

Gençlerin eğitim hayatı bittikten sonra en çok karşılaştığı ve farkında olmadığı tehlikelerin başında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları geliyor. Karakaş, özellikle liseden sonra eğitimine devam etmeyen 20 yaş üstü gençler ile üniversiteden mezun olan 25 yaş üstü gençlerin büyük bir risk altında olduğunu hatırlattı.

Sistem tarafından otomatik olarak yansıtılan borçlara karşı uyaran Karakaş, sürecin işleyişini şu sözlerle dile getirdi:

'Okul bittikten sonra gelir testi yaptırmadıysanız ve bir işte çalışmıyorsanız, SGK otomatik olarak her ay hanenize 1981 TL borç yazmaya başlar. Bu durum fark edilmediğinde borç dağ gibi büyüyor. Üstelik bu borcun aslından ziyade biriken faizi çok daha yıkıcı oluyor. Telefonunuzu açın, e-Devlet’e girip 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' yazın; karşınızda devasa bir borç görmeniz an meselesidir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın