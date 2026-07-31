Emekliliğin Formülü e-Devlet'te Gizli: SGK Uzmanı "Çocuklarıma Hemen Yaptım" Sözleriyle Açıkladı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber ekranlarında aileler ve gençlere kritik uyarıda bulundu. Karakaş, ilk sigorta girişinin ne kadar erken yapılırsa, ilerleyen yaşlarda o kadar büyük bir avantaj sağlandığını kaydetti. İlk tescil tarihinden sonra prim ödemelerinde boşluk olmasının bu süreyi sıfırlamadığını ifade eden Karakaş, 'Kendi çocuklarıma yaptım' sözleriyle anlattı:

'Çocuklarım 18 yaşına bastığı an e-Devlet üzerinden hemen isteğe bağlı sigorta başlangıçlarını yaptım. Tüm akraba ve dostlarıma da ısrarla bunu tavsiye ediyorum. Günümüzde 10 bin lira gibi rakamlar çok kolay harcanıp gidiyor. Bu parayı çocukların geleceği için isteğe bağlı sigortaya yatırmak hem erken bir emeklilik kapısı aralar hem de gençleri küçük yaştan itibaren tasarruf yapmaya alıştırır.'