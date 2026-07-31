Emekliliğin Formülü e-Devlet'te Gizli: SGK Uzmanı "Çocuklarıma Hemen Yaptım" Sözleriyle Açıkladı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, gençler ve ailelerine kritik uyarılarda bulundu. Erken yaşta sigorta başlangıcı yapmanın gelecekteki emeklilik haklarına olan büyük etkisini vurgulayan Karakaş, diğer yandan üniversite mezuniyeti sonrası gençlerin kabusu haline gelen Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları tehlikesine karşı acil önlem alınması çağrısı yaptı.
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SGK uzmanı "Çocuklarıma hemen yaptım" sözleriyle açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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