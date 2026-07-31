WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp Neden Açılmıyor? WhatsApp’ta Sorun mu Var?

31 Temmuz saat 12.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı WhatsApp hesabına giremediği ve sayfa akışını yenileyemediği konusunda şikayetelerde bulunuyor. Bir süredir erişim problemi yaşandığı söylenen WhatsApp’da bir sorun olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak çok sayıda kullanıcı WhatsApp’ın çöktüğünü ve hesaplarına erişemediklerini söylüyor. Peki WhatsApp çöktü mü, WhatsApp’a ne oldu, WhatsApp neden açılmıyor?