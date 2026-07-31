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WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp Neden Açılmıyor? WhatsApp’ta Sorun mu Var?

WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp Neden Açılmıyor? WhatsApp’ta Sorun mu Var?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 12:29
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31 Temmuz saat 12.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı WhatsApp hesabına giremediği ve sayfa akışını yenileyemediği konusunda şikayetelerde bulunuyor. Bir süredir erişim problemi yaşandığı söylenen WhatsApp’da bir sorun olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak çok sayıda kullanıcı WhatsApp’ın çöktüğünü ve hesaplarına erişemediklerini söylüyor. Peki WhatsApp çöktü mü, WhatsApp’a ne oldu, WhatsApp neden açılmıyor?

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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?

Milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’da erişim problemleri yaşanıyor. 31 Temmuz Cuma saat 12.00 itibarıyla kullanıcılar, ana sayfanın yüklenmediğini, mesaj geçmişlerinin ana ekrana gelmediğini ve mesaj gönderilmediğini belirtiyor.

Anlık olarak milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp’ta yaşanan erişim problemi, anlık olarak pek çok kullanıcıyı etkiledi. 

Henüz WhatsApp’ın neden çöktüğü, neden açılmadığı bilinmiyor. Konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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