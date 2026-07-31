WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp Neden Açılmıyor? WhatsApp’ta Sorun mu Var?
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31 Temmuz saat 12.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı WhatsApp hesabına giremediği ve sayfa akışını yenileyemediği konusunda şikayetelerde bulunuyor. Bir süredir erişim problemi yaşandığı söylenen WhatsApp’da bir sorun olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak çok sayıda kullanıcı WhatsApp’ın çöktüğünü ve hesaplarına erişemediklerini söylüyor. Peki WhatsApp çöktü mü, WhatsApp’a ne oldu, WhatsApp neden açılmıyor?
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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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