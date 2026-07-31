Freud'un Kişilik Analizine Göre Senin Derdinin Dermanı Kim?
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Hepimizin içinde zaman zaman farklı sesler konuşuyor. Bir yanımız 'Canın ne istiyorsa onu yap!' derken başka bir yanımız 'Biraz sakin ol, bunun sonuçlarını düşün!' diye bizi uyarıyor. Bazen de içimizden gelen o tanıdık ses, 'Bunu yaparsan kendine yakıştıramazsın!' diyerek bizi durduruyor. Peki bu iç seslerin ilişkilerimizde ve hayatımızdaki seçimlerde nasıl bir etkisi var?
Hadi öğrenelim!
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Freud'un Kişilik Analizine Göre Senin Derdinin Dermanı Kim?
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