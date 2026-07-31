Duygusal mı Analitik mi? Zekanın Baskın Yönünü Söylüyoruz!
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Zeka denildiğinde çoğumuzun aklına hemen matematik, mantık veya problem çözme yeteneği geliyor. Oysa insan zekâsı bundan çok daha fazlasını kapsıyor. Bir insanın duyguları okuyabilmesi, başkalarını anlayabilmesi, karmaşık ilişkileri çözümleyebilmesi ve doğru zamanda doğru tepkiyi verebilmesi de en az analitik düşünme kadar güçlü bir zihinsel beceri.
Peki senin zihnin dünyayı nasıl algılıyor?
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Duygusal mı Analitik mi? Zekanın Baskın Yönünü Söylüyoruz!
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