Asla Yapamayacağın Meslek Ne?

Hepimizin karakterine, sabrına ve yaşam tarzına uygun bazı meslekler vardır. Kimi insan saatlerce masa başında çalışırken kendini çok rahat hisseder, kimi sürekli insanlarla iletişim halinde olmaktan enerji toplar. Bazıları yoğun stres altında bile soğukkanlılığını koruyabilirken bazıları ise en ufak bir baskıda bile kendini tükenmiş hissedebilir. Çünkü bir meslekte başarılı olmak yalnızca yetenekle değil, o işin gerektirdiği yaşam biçimine gerçekten uygun olup olmamakla da ilgilidir.

Peki senin karakterin hangi meslekle kesinlikle uyuşmuyor?