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Türkiye’nin 2 Katı Büyüklükte! 1,8 Trilyon Parça Çöp Okyanusta Dev Bir Alanı Kapladı

Türkiye’nin 2 Katı Büyüklükte! 1,8 Trilyon Parça Çöp Okyanusta Dev Bir Alanı Kapladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 12:05
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Hawaii ile Kaliforniya arasındaki geniş deniz sahasında biriken devasa miktardaki plastik atık, Kuzey Pasifik Subtropikal Döngüsü adı verilen güçlü akıntı sistemi nedeniyle belirli bir bölgede toplanmayı sürdürüyor. Yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan bu devasa atık kümesi, suyun yüzeyinde ve üst katmanlarında dağılmış halde varlığını koruyor. Rüzgarlar ve mevsimsel fırtınalar sebebiyle sınırları sürekli değişkenlik gösteren bölge, okyanus yaşamı üzerindeki baskısını günden güne artırıyor.

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Kaynak: https://time.com/5212078/great-pacifi...
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Bilimsel araştırmalar okyanus yüzeyinde trilyonlarca plastik parçası bulunduğunu belgeliyor

Bilimsel araştırmalar okyanus yüzeyinde trilyonlarca plastik parçası bulunduğunu belgeliyor

Scientific Reports dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, gemilerle yapılan 652 yüzey taraması, hava fotoğrafları ve dolaşım modellerini birleştirerek sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Hesaplamalara göre söz konusu alanda toplam ağırlığı 100 bin tonu bulan yaklaşık 1,8 trilyon plastik parçası yüzüyor. Sayısal açıdan bakıldığında, 0,5 ile 5 milimetre arasında değişen mikroplastikler toplam parça sayısının yüzde 94'ünü oluşturuyor. Ancak mikroplastiklerin sayıca üstünlüğüne karşılık, toplam ağırlığın büyük bir kısmını iri boyutlu atıklar meydana getiriyor.

Terk edilen balıkçılık ekipmanları deniz canlıları için hayalet avcılık tehlikesi yaratıyor

Terk edilen balıkçılık ekipmanları deniz canlıları için hayalet avcılık tehlikesi yaratıyor

Okyanustaki plastik kütlesinin en az yüzde 46'sını kaybolan, terk edilen ya da bilerek denize bırakılan balık ağları, halatlar ve şamandıralar oluşturuyor. İleri tarihlerde yapılan araştırmalar ise 5 santimetreden büyük parçaların ağırlıkça yüzde 75 ila 86'sının balıkçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Güneş ışığı ve dalga hareketiyle zamanla parçalanan bu atıklar, tamamen yok olmak yerine mikroplastiklere dönüşerek besin zincirine dahil oluyor. Su altında sürüklenen devasa ağlar ve halatlar ise balıkları, kaplumbağaları, deniz kuşlarını ve memelileri gıptayla yakalayarak 'hayalet avcılık' adı verilen ölümcül süreci kesintisiz biçimde besliyor.

Karadan ve denizden yeni plastik girişi durdurulmadıkça mevcut temizlik çalışmaları yetersiz kalıyor

Karadan ve denizden yeni plastik girişi durdurulmadıkça mevcut temizlik çalışmaları yetersiz kalıyor

Bölgedeki iri plastik parçalarını toplamak amacıyla geliştirilen yüzer bariyer sistemleri aktif olarak kullanılıyor. Fakat mikro ölçekteki parçacıkların mevcut teknolojiyle sudan süzülmesi oldukça güç bir süreç olarak tanımlanıyor. Bilim insanları, okyanuslara yeni atık girişi tamamen engellenmediği sürece yalnızca su yüzeyindeki çöpleri toplamanın kalıcı bir çözüm sağlamayacağını net bir biçimde ifade ediyor. Böylece, karasal ve denizel kaynaklı atık yönetiminin küresel ölçekte sıkılaştırılması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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