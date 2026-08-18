Türkiye’nin 2 Katı Büyüklükte! 1,8 Trilyon Parça Çöp Okyanusta Dev Bir Alanı Kapladı
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Kaynak: https://time.com/5212078/great-pacifi...
Hawaii ile Kaliforniya arasındaki geniş deniz sahasında biriken devasa miktardaki plastik atık, Kuzey Pasifik Subtropikal Döngüsü adı verilen güçlü akıntı sistemi nedeniyle belirli bir bölgede toplanmayı sürdürüyor. Yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan bu devasa atık kümesi, suyun yüzeyinde ve üst katmanlarında dağılmış halde varlığını koruyor. Rüzgarlar ve mevsimsel fırtınalar sebebiyle sınırları sürekli değişkenlik gösteren bölge, okyanus yaşamı üzerindeki baskısını günden güne artırıyor.
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Bilimsel araştırmalar okyanus yüzeyinde trilyonlarca plastik parçası bulunduğunu belgeliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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