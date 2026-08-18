Türkiye’nin 2 Katı Büyüklükte! 1,8 Trilyon Parça Çöp Okyanusta Dev Bir Alanı Kapladı

Okyanustaki plastik kütlesinin en az yüzde 46'sını kaybolan, terk edilen ya da bilerek denize bırakılan balık ağları, halatlar ve şamandıralar oluşturuyor. İleri tarihlerde yapılan araştırmalar ise 5 santimetreden büyük parçaların ağırlıkça yüzde 75 ila 86'sının balıkçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Güneş ışığı ve dalga hareketiyle zamanla parçalanan bu atıklar, tamamen yok olmak yerine mikroplastiklere dönüşerek besin zincirine dahil oluyor. Su altında sürüklenen devasa ağlar ve halatlar ise balıkları, kaplumbağaları, deniz kuşlarını ve memelileri gıptayla yakalayarak 'hayalet avcılık' adı verilen ölümcül süreci kesintisiz biçimde besliyor.