Çocuk Gelişim Uzmanı Uyardı: Çocuğunuzdaki Hırçınlığın Sebebi Bu Yanlış Alışkanlık Olabilir!

Bebekler ve çocuklar için belirli uyku rutinlerinin oluşturulmasını ve bu uygulamaların sevecen bir yaklaşımla sürdürülmesini öneren Dr. Uras, yatağa gidiş zamanlarının anne-baba ile çocuk arasında kesinlikle bir çatışma ortamına dönüştürülmemesi gerektiğini önemle vurguladı. Gün içinde ev dışında gerçekleştirilen düzenli sportif faaliyetlerin uyku kalitesine büyük katkı sunduğunu aktaran Dr. Uras, buna karşın yatmadan önceki iki ila üç saatlik zaman diliminde ağır fiziksel egzersizlerden özenle kaçınılmasını tavsiye etti. Yatak odalarında televizyon gibi ekranların bulundurulmaması uyarısını yineleyen Dr. Uras, hafif ışıklı gece lambalarının tercih edilmesinin ve çocuğun yanına sevdiği bir oyuncağı almasına izin verilmesinin uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtti.