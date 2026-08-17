Çocuk Gelişim Uzmanı Uyardı: Çocuğunuzdaki Hırçınlığın Sebebi Bu Yanlış Alışkanlık Olabilir!
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, erken çocukluk döneminde yaşanan yetersiz uykunun çocuğun genel sağlığını, aile, akran ve öğretmen ilişkilerini, günlük yaşam aktivitelerini ve davranış biçimlerini doğrudan ve olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erken çocukluk döneminde beynin en temel faaliyetinin uyku olduğunu belirten Dr. Uras, uykunun çocuk gelişiminin en kritik yapı taşları arasında yer aldığını özel olarak kaydetti.
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Uzmanlar bebeklikten çocukluğa uzanan süreçte uyku döngülerinin zamanla değişim gösterdiğini ifade ediyor
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Düzenli uyku saatleri ve huzurlu akşam rutinleri çocukların uykuya geçiş süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor
Kronikleşen uyku bozukluklarında vakit kaybetmeden uzman bir çocuk hekimine başvurulması büyük önem taşıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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