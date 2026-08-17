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Çocuk Gelişim Uzmanı Uyardı: Çocuğunuzdaki Hırçınlığın Sebebi Bu Yanlış Alışkanlık Olabilir!

Çocuk Gelişim Uzmanı Uyardı: Çocuğunuzdaki Hırçınlığın Sebebi Bu Yanlış Alışkanlık Olabilir!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 16:18
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, erken çocukluk döneminde yaşanan yetersiz uykunun çocuğun genel sağlığını, aile, akran ve öğretmen ilişkilerini, günlük yaşam aktivitelerini ve davranış biçimlerini doğrudan ve olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erken çocukluk döneminde beynin en temel faaliyetinin uyku olduğunu belirten Dr. Uras, uykunun çocuk gelişiminin en kritik yapı taşları arasında yer aldığını özel olarak kaydetti.

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Uzmanlar bebeklikten çocukluğa uzanan süreçte uyku döngülerinin zamanla değişim gösterdiğini ifade ediyor

Uzmanlar bebeklikten çocukluğa uzanan süreçte uyku döngülerinin zamanla değişim gösterdiğini ifade ediyor

Çocuklarda uykunun büyük bir bölümünün REM uykusundan oluştuğunu aktaran Dr. Uras, REM ve Non-REM evrelerinin gece boyunca dairesel döngüler şeklinde birbirini takip ettiğini açıkladı. Bu uyku döngülerinin yaş ilerledikçe farklılaştığına dikkat çeken Dr. Uras, bebeklik döneminde ortalama 50 ila 60 dakika süren bir döngü süresinin, çocukluk ve erişkinlik döneminde yaklaşık 90 dakikaya kadar uzadığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Düzenli uyku saatleri ve huzurlu akşam rutinleri çocukların uykuya geçiş süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor

Düzenli uyku saatleri ve huzurlu akşam rutinleri çocukların uykuya geçiş süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor

Bebekler ve çocuklar için belirli uyku rutinlerinin oluşturulmasını ve bu uygulamaların sevecen bir yaklaşımla sürdürülmesini öneren Dr. Uras, yatağa gidiş zamanlarının anne-baba ile çocuk arasında kesinlikle bir çatışma ortamına dönüştürülmemesi gerektiğini önemle vurguladı. Gün içinde ev dışında gerçekleştirilen düzenli sportif faaliyetlerin uyku kalitesine büyük katkı sunduğunu aktaran Dr. Uras, buna karşın yatmadan önceki iki ila üç saatlik zaman diliminde ağır fiziksel egzersizlerden özenle kaçınılmasını tavsiye etti. Yatak odalarında televizyon gibi ekranların bulundurulmaması uyarısını yineleyen Dr. Uras, hafif ışıklı gece lambalarının tercih edilmesinin ve çocuğun yanına sevdiği bir oyuncağı almasına izin verilmesinin uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtti.

Kronikleşen uyku bozukluklarında vakit kaybetmeden uzman bir çocuk hekimine başvurulması büyük önem taşıyor

Kronikleşen uyku bozukluklarında vakit kaybetmeden uzman bir çocuk hekimine başvurulması büyük önem taşıyor

Çocuk giysilerinin pamuklu kumaşlardan seçilmesi ve oda ısısının doğru şekilde ayarlanması gerektiğini hatırlatan Dr. Uras, çocuklarda uykuya başlama güçlüğü ve gece sık uyanma problemlerinin oldukça yaygın görüldüğüne işaret etti. Ebeveyn yardımı olmadan yatağa yerleşme ve uykuya dalma süreçlerinin zamanla öğrenilen davranışlar kapsamında değerlendirildiğini söyleyen Dr. Uras, uyku esnasındaki fizyolojik uyanışlarda çocuğun alıştığı çevre şartlarını ve ebeveyn müdahalesini tekrar aradığını dile getirdi. Dr. Uras, uykunun çocuğun hem bedensel hem de ruhsal sağlığındaki kritik rolü sebebiyle, bu alanda yaşanan bozukluklarda vakit kaybetmeden çocuk hekimine danışılması gerektiği çağrısında bulundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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