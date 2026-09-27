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Balık Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ilişkin varsa bu hafta para üzerinden başlayan bir konuşmanın aslında önceliklerinizle ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Sen birlikte bir deneyime para ayırmak isterken partnerin başka bir hedef için biriktirmek isteyebilir ya da roller tam tersine dönebilir. Meseleyi “kim haklı?” noktasına taşımadan ikiniz için de önemli olan şeyi anlatmanız ortak bir yol bulmanızı kolaylaştıracak.

Bekarsan bu hafta hayatında biri olsa bile ilişkiye hemen isim koymak istemeyebilirsin. Karşındaki kişiyi seviyor olman ya da onunla konuşmaktan keyif alman, birkaç görüşmede geleceğinizi belirlemen gerektiği anlamına gelmiyor. Biraz akışta kalmak sana ne hissettiğini anlamak için ihtiyaç duyduğun zamanı verebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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