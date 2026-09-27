Sevgili Balık, ilişkin varsa bu hafta para üzerinden başlayan bir konuşmanın aslında önceliklerinizle ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Sen birlikte bir deneyime para ayırmak isterken partnerin başka bir hedef için biriktirmek isteyebilir ya da roller tam tersine dönebilir. Meseleyi “kim haklı?” noktasına taşımadan ikiniz için de önemli olan şeyi anlatmanız ortak bir yol bulmanızı kolaylaştıracak.

Bekarsan bu hafta hayatında biri olsa bile ilişkiye hemen isim koymak istemeyebilirsin. Karşındaki kişiyi seviyor olman ya da onunla konuşmaktan keyif alman, birkaç görüşmede geleceğinizi belirlemen gerektiği anlamına gelmiyor. Biraz akışta kalmak sana ne hissettiğini anlamak için ihtiyaç duyduğun zamanı verebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…