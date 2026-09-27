Sevgili Koç, ilişkinde bu hafta her konuda aynı fikirde olmanız gerekmiyor. Sen bir meseleyi hızlıca çözüp kapatmak isterken partnerin biraz daha konuşmaya ihtiyaç duyabilir. Özellikle haftanın başında vereceğin ani bir tepki yerine karşındakini sonuna kadar dinlemen aranızdaki havayı değiştirebilir. Bazen haklı çıkmaktan çok anlaşılmak istiyorsun; aynı şey partnerin için de geçerli.

Bekarsan hafta sonuna doğru sana ilgisini oldukça açık gösteren biriyle karşılaşabilirsin. Normalde ilk adımı atmaktan çekinmezsin ama bu kez buna gerek bile kalmayabilir. Karşı tarafın cesareti hoşuna giderse flört beklediğinden hızlı başlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…