Yüzüne 10 Milyon TL Harcamıştı: Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Ünlü şarkıcı sahneden yaptığı açıklamada yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini söyleyerek estetik operasyonunu saklamaya hiç niyeti olmadığını göstermişti. Hatta konuyu kendiyle dalga geçerek anlatmıştı. Seyircilerine 'Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?' diye soran Gündeş'e ön sıradaki Yılmaz Erdoğan '20 yaş' cevabını vermişti. Gündeş de pası kaçırmayıp 'O zaman bana Kıvanç ile bir rol' diyerek karşılık vermiş, ardından Yılmaz Erdoğan'a 'Organize İşler'de oynatsın' diye takılmıştı.

Yani estetik itirafı bile tam Ebru Gündeş'lik olmuştu. Operasyonun ardından magazin gündemini asıl hareketlendiren detaylardan biri ise maliyetiydi. Gündeş'in yarım yüz gerdirme operasyonu için yaklaşık 10 milyon TL harcadığı öne sürüldü.

İlk zamanlarda operasyonun etkileri zaten dikkat çekiyordu ancak aradan aylar geçtikçe Gündeş'in yeni görüntüsü de iyice oturmaya başladı. Daha önce paylaştığı fotoğraflarda bile değişimini çok beğenenler kadar 'İlk bakışta tanıyamadım' yorumları yapanlar olmuştu.

Derken aylar geçti ve Ebru Gündeş bu kez yeni şarkısıyla karşımıza çıktı.