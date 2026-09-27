Yüzüne 10 Milyon TL Harcamıştı: Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
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Yıllardır sahnelerin değişmeyen isimlerinden Ebru Gündeş bu kez sesiyle değil, son haliyle gündemde! Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklayan ünlü şarkıcının bu değişim için yaklaşık 10 milyon TL harcadığı öne sürülmüştü. Aradan geçen ayların ardından “Ah Yar” için yeniden kamera karşısına geçen Gündeş'in değişimi iyice belirginleşti. Yeni kareleri sosyal medyaya düşünce yorumların ardı arkası kesilmedi.
Buyurun, Ebru Gündeş'in çok konuşulan son haline beraber bakalım.
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Ebru Gündeş hayatımıza girdiği günden beri yalnızca sesiyle değil, kendine has tavrıyla da magazin dünyasının en vazgeçilmez isimlerinden biri.
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Gündeş, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde yüzündeki değişimin sebebini açıklamıştı.
Yeni şarkısı “Ah Yar”ı piyasaya süren Ebru Gündeş, şarkının kapak çalışması için de kamera karşısına geçti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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