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Yüzüne 10 Milyon TL Harcamıştı: Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Yüzüne 10 Milyon TL Harcamıştı: Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 20:40
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Yıllardır sahnelerin değişmeyen isimlerinden Ebru Gündeş bu kez sesiyle değil, son haliyle gündemde! Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklayan ünlü şarkıcının bu değişim için yaklaşık 10 milyon TL harcadığı öne sürülmüştü. Aradan geçen ayların ardından “Ah Yar” için yeniden kamera karşısına geçen Gündeş'in değişimi iyice belirginleşti. Yeni kareleri sosyal medyaya düşünce yorumların ardı arkası kesilmedi. 

Buyurun, Ebru Gündeş'in çok konuşulan son haline beraber bakalım.

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Ebru Gündeş hayatımıza girdiği günden beri yalnızca sesiyle değil, kendine has tavrıyla da magazin dünyasının en vazgeçilmez isimlerinden biri.

Ebru Gündeş hayatımıza girdiği günden beri yalnızca sesiyle değil, kendine has tavrıyla da magazin dünyasının en vazgeçilmez isimlerinden biri.

Henüz 90'lı yılların başında 'Tanrı Misafiri'yle müzik dünyasına adım atan Gündeş, o güçlü sesiyle daha ilk yıllarında 'Ben buradayım' demeyi başaran isimlerdendi. Sonrası zaten malum...

'Fırtınalar', 'Çingenem', 'Araftayım', 'Cennet', 'Demir Attım' derken yıllar içerisinde kaç şarkısını bağıra bağıra söylediğimizi saymayı çoktan bıraktık. Ama Ebru Gündeş'i yalnızca şarkılarıyla konuştuğumuz bir dönem de pek olmadı. Sahne kostümleri, özel hayatı, dobra açıklamaları ve yıllar içerisinde geçirdiği değişim derken kendisi magazin gündeminin en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.

Özellikle son yıllarda Gündeş'in yüzündeki değişim sık sık dikkat çekiyor, her yeni paylaşımında 'Ne yaptırdı?' soruları havada uçuşuyordu. Derken Gündeş geçtiğimiz aylarda merak edilen o sorunun cevabını bizzat kendisi verdi.

Gündeş, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde yüzündeki değişimin sebebini açıklamıştı.

Gündeş, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde yüzündeki değişimin sebebini açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı sahneden yaptığı açıklamada yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini söyleyerek estetik operasyonunu saklamaya hiç niyeti olmadığını göstermişti. Hatta konuyu kendiyle dalga geçerek anlatmıştı. Seyircilerine 'Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?' diye soran Gündeş'e ön sıradaki Yılmaz Erdoğan '20 yaş' cevabını vermişti. Gündeş de pası kaçırmayıp 'O zaman bana Kıvanç ile bir rol' diyerek karşılık vermiş, ardından Yılmaz Erdoğan'a 'Organize İşler'de oynatsın' diye takılmıştı.

Yani estetik itirafı bile tam Ebru Gündeş'lik olmuştu. Operasyonun ardından magazin gündemini asıl hareketlendiren detaylardan biri ise maliyetiydi. Gündeş'in yarım yüz gerdirme operasyonu için yaklaşık 10 milyon TL harcadığı öne sürüldü.

İlk zamanlarda operasyonun etkileri zaten dikkat çekiyordu ancak aradan aylar geçtikçe Gündeş'in yeni görüntüsü de iyice oturmaya başladı. Daha önce paylaştığı fotoğraflarda bile değişimini çok beğenenler kadar 'İlk bakışta tanıyamadım' yorumları yapanlar olmuştu.

Derken aylar geçti ve Ebru Gündeş bu kez yeni şarkısıyla karşımıza çıktı.

Yeni şarkısı “Ah Yar”ı piyasaya süren Ebru Gündeş, şarkının kapak çalışması için de kamera karşısına geçti.

Yeni şarkısı “Ah Yar”ı piyasaya süren Ebru Gündeş, şarkının kapak çalışması için de kamera karşısına geçti.

Beyazlar içerisinde, geriye taranmış saçları ve iddialı gözlükleriyle objektife poz veren Gündeş'in yeni karelerinde gözler ister istemez yüzüne çevrildi. Çünkü yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olduğu öne sürülen yarım yüz gerdirme operasyonunun üzerinden aylar geçmiş ve Gündeş'in yeni görüntüsü artık iyice oturmuştu. Fakat değişim gördüğünüz üzere pek de küçük değil! 

Yeni fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya başlayınca Ebru Gündeş'in son hali de kısa sürede dillere düştü. Ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü oldukça beğenenler olduğu kadar yüzünü fazlasıyla değişmiş ve yapay bulanlar da oldu. Bazı kullanıcılar Gündeş'i ilk bakışta tanımakta zorlandığını söylerken bazıları da yeni görüntüsünün kendisine oldukça yakıştığını savundu. 

Yıllardır kaşından bakışına kadar ezbere bildiğimiz Ebru Gündeş'in böylesine belirgin bir değişimle karşımıza çıkması haliyle yorumların da önünü açtı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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