Emniyet Teşkilatı Sendikası 28 Eylül'de Türkiye Genelinde İş Bırakma Kararı Aldı
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Emniyet Teşkilatı Sendikası, teşkilat mensuplarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Sendika yönetim kurulunun yazılı açıklamasında son günlerde yaşanan can kayıplarına ve yıllardır çözülemeyen sorunlara geniş yer verildi.
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Beş günde yedi can kaybı yaşandı.
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Sendika çözülmeyen sorunları sıraladı.
İş bırakma pazartesi öğleden sonra.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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