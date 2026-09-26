Emniyet Teşkilatı Sendikası 28 Eylül'de Türkiye Genelinde İş Bırakma Kararı Aldı

Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, son beş günde yedi emniyet mensubunun yaşamına son verdiği, Bursa ve İstanbul'da da iki mensubun yaşamına son vermek istediği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Sendika, cuma günü Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde emekli bir emniyet mensubunun da yaşamına son verdiğini hatırlatarak 'Bu tablo artık görmezden gelinemez' ifadesini kullandı. Açıklamada ekonomik ve sosyal sorunların, ağır çalışma koşullarının, mobbingin ve emeklilikte yaşanan gelir kaybının teşkilat mensupları üzerindeki yükü artırdığı savunuldu.