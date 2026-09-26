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Emniyet Teşkilatı Sendikası 28 Eylül'de Türkiye Genelinde İş Bırakma Kararı Aldı

Emniyet Teşkilatı Sendikası 28 Eylül'de Türkiye Genelinde İş Bırakma Kararı Aldı

Polis
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 23:42
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Emniyet Teşkilatı Sendikası, teşkilat mensuplarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Sendika yönetim kurulunun yazılı açıklamasında son günlerde yaşanan can kayıplarına ve yıllardır çözülemeyen sorunlara geniş yer verildi.

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Beş günde yedi can kaybı yaşandı.

Beş günde yedi can kaybı yaşandı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, son beş günde yedi emniyet mensubunun yaşamına son verdiği, Bursa ve İstanbul'da da iki mensubun yaşamına son vermek istediği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Sendika, cuma günü Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde emekli bir emniyet mensubunun da yaşamına son verdiğini hatırlatarak 'Bu tablo artık görmezden gelinemez' ifadesini kullandı. Açıklamada ekonomik ve sosyal sorunların, ağır çalışma koşullarının, mobbingin ve emeklilikte yaşanan gelir kaybının teşkilat mensupları üzerindeki yükü artırdığı savunuldu.

Sendika çözülmeyen sorunları sıraladı.

Sendika çözülmeyen sorunları sıraladı.

Görevdeki personelin geçim sıkıntısı çektiğine, emeklilerin de ağırlaşan ekonomik koşullarla boğuştuğuna dikkat çeken sendika, 2008 sonrasında göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanun kapsamında olan mensupların emeklilik gelirleri konusunda ciddi kaygı taşıdığını vurguladı. Açıklamada 'Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi beklentisi karşılanmamış, yardımcı hizmetler sınıfının sorunları çözülememiş, eşit işe eşit ücret sağlanamamış, toplu sözleşme masasında Emniyet Teşkilatı görmezden gelinmiş, Emniyet Meslek Kanunu yıllardır hayata geçirilememiştir. Teşkilatımızın, mensuplarımızın ve üyelerimizin sorunlarının çözümü tabanla iletişimden geçmektedir. Ancak hiçbir somut adım atılmadığı ortadadır' denildi.

İş bırakma pazartesi öğleden sonra.

İş bırakma pazartesi öğleden sonra.

Sendika, eylemin 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde yapılacağını duyurdu. Yönetim kurulu, kararın gerekçesini 'Artık yalnızca sorunları sıralama değil, sesimizi hep birlikte duyurma zamanıdır. Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu olarak, yaşanan can kayıplarına, ekonomik ve sosyal sorunlara, mobbinge, özlük haklarındaki kayıplara ve yıllardır çözülemeyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakıyoruz' sözleriyle açıkladı. Açıklamada eylemin hangi biçimde ve kaç saat süreyle uygulanacağına ilişkin bir ayrıntı yer almadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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