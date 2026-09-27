Yeşilçam'ın Unutulmaz Güzellerindendi: Bakımevinde Yaşayan Sevtap Parman'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Parman'ın kamera önündeki hikayesi ilk olarak modellikle başladı. 1981 yılında modellik yapmaya başlayan Sevtap Parman, kısa süre sonra sinemanın da dikkatini çekti. Dönemin magazin dünyasında güzelliği ve fiziğiyle öne çıkan Parman'a 'Bayan Popo' lakabı bile takılmıştı. Bugün kulağa biraz enteresan geliyor olabilir ama 80'ler magazininden bahsediyoruz, çok da sorgulamamak lazım.

Asıl büyük çıkışını ise 1985 yılında yaptı. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu'nun da kadrosunda olduğu 'Hükmedenler Paramparça' ile sinema kariyerine başlayan Parman'ın önü bundan sonra hızla açıldı. Hem de ne açılmak...

Hakan Ural'dan İbrahim Tatlıses'e, Kadir İnanır'dan Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'a kadar dönemin birbirinden ünlü isimleriyle kamera karşısına geçti. Öyle ki 1985 ile 1989 arasındaki yalnızca dört yıla 22 film sığdırdı. Yani Sevtap Parman için 'bir dönemin gözde kadınlarından biriydi' derken pek de lafın gelişi söylemiyoruz.

Güzelliği, cesur rolleri ve peş peşe gelen projeleriyle 80'lerin en tanıdık yüzlerinden birine dönüşen Parman'ın kariyerinin ilerleyen yıllarında ise işler yavaş yavaş değişmeye başladı.