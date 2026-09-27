Yeşilçam'ın Unutulmaz Güzellerindendi: Bakımevinde Yaşayan Sevtap Parman'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin Yeşilçam güzeli Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! 80'li yıllarda güzelliğiyle büyüleyen, dönemin en ünlü jönleriyle başrolü paylaşan Parman uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Alzheimer teşhisi konulan ünlü oyuncunun şimdilerde bir bakımevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Parman'ın yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Önce biraz geriye saralım... Sevtap Parman, 80'li yıllarda Yeşilçam'ın en çok konuşulan kadınlarından biriydi.
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90'lı yıllarla birlikte Yeşilçam'ın eski hareketliliğini kaybetmesi Sevtap Parman'ın kariyerine de yansıdı.
Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Sevtap Parman'ın bir bakım merkezinde yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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