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Yeşilçam'ın Unutulmaz Güzellerindendi: Bakımevinde Yaşayan Sevtap Parman'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Yeşilçam'ın Unutulmaz Güzellerindendi: Bakımevinde Yaşayan Sevtap Parman'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 19:14
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Bir dönemin Yeşilçam güzeli Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! 80'li yıllarda güzelliğiyle büyüleyen, dönemin en ünlü jönleriyle başrolü paylaşan Parman uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Alzheimer teşhisi konulan ünlü oyuncunun şimdilerde bir bakımevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Parman'ın yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Önce biraz geriye saralım... Sevtap Parman, 80'li yıllarda Yeşilçam'ın en çok konuşulan kadınlarından biriydi.

Önce biraz geriye saralım... Sevtap Parman, 80'li yıllarda Yeşilçam'ın en çok konuşulan kadınlarından biriydi.

1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Parman'ın kamera önündeki hikayesi ilk olarak modellikle başladı. 1981 yılında modellik yapmaya başlayan Sevtap Parman, kısa süre sonra sinemanın da dikkatini çekti. Dönemin magazin dünyasında güzelliği ve fiziğiyle öne çıkan Parman'a 'Bayan Popo' lakabı bile takılmıştı. Bugün kulağa biraz enteresan geliyor olabilir ama 80'ler magazininden bahsediyoruz, çok da sorgulamamak lazım. 

Asıl büyük çıkışını ise 1985 yılında yaptı. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu'nun da kadrosunda olduğu 'Hükmedenler Paramparça' ile sinema kariyerine başlayan Parman'ın önü bundan sonra hızla açıldı. Hem de ne açılmak...

Hakan Ural'dan İbrahim Tatlıses'e, Kadir İnanır'dan Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'a kadar dönemin birbirinden ünlü isimleriyle kamera karşısına geçti. Öyle ki 1985 ile 1989 arasındaki yalnızca dört yıla 22 film sığdırdı. Yani Sevtap Parman için 'bir dönemin gözde kadınlarından biriydi' derken pek de lafın gelişi söylemiyoruz.

Güzelliği, cesur rolleri ve peş peşe gelen projeleriyle 80'lerin en tanıdık yüzlerinden birine dönüşen Parman'ın kariyerinin ilerleyen yıllarında ise işler yavaş yavaş değişmeye başladı.

90'lı yıllarla birlikte Yeşilçam'ın eski hareketliliğini kaybetmesi Sevtap Parman'ın kariyerine de yansıdı.

90'lı yıllarla birlikte Yeşilçam'ın eski hareketliliğini kaybetmesi Sevtap Parman'ın kariyerine de yansıdı.

Parman sinemadaki eski temposunu geride bıraksa da oyunculuğu hemen bırakmadı. 90'lı ve 2000'li yıllarda bu kez televizyon projelerinde karşımıza çıkmaya devam etti. 'Çiçek Taksi', 'Canısı', 'Marziye', 'Lise Defteri', 'Kaybolan Yıllar' gibi dönemin tanıdık yapımlarında rol aldı. Fakat zaman içerisinde ekrandaki görünürlüğü iyice azaldı.

2011 yılına geldiğimizde ise oyunculuğu tamamen bıraktı. Bir zamanlar neredeyse her yıl birkaç farklı projede karşımıza çıkan Sevtap Parman bundan sonra kameralardan uzak, kendi halinde bir hayat sürmeyi tercih etti. Geçimini sağlamak için bir dönem dükkan açtığı ve yaşamını buradan elde ettiği gelirle sürdürdüğü de basına yansıdı.

Dolayısıyla yeni neslin belki adını çok sık duymadığı Parman, onu 80'lerden ve 90'lardan hatırlayanlar için uzun zamandır 'Nerede, ne yapıyor?' diye merak edilen Yeşilçam isimlerinden biriydi. Son yıllarda ortaya çıkan görüntüleriyle birkaç kez gündeme gelmiş, yıllar içerisindeki değişimi de çok konuşulmuştu. Şimdilerde ise 65 yaşında olan Sevtap Parman'ın hayatını nerede sürdürdüğüne dair ortaya çıkan detaylar, hikayenin pek bilinmeyen başka bir tarafını da beraberinde getirdi.

Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Sevtap Parman'ın bir bakım merkezinde yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Sevtap Parman'ın bir bakım merkezinde yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Annesinin vefatının ardından oldukça zor bir dönem geçirdiği belirtilen Parman'a daha sonraki süreçte Alzheimer teşhisi konulduğu öğrenildi. Sağlık sorunlarının ardından kız kardeşi tarafından huzurevi ve klinik hizmetlerinin bir arada bulunduğu özel bir bakım merkezine yerleştirilen oyuncunun tedavisinin burada devam ettiği aktarılıyor.

Parman'ın yıllar sonraki görüntülerinin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte haliyle gözler bir kez daha değişimine çevrildi. Bir zamanlar Yeşilçam'ın en gözde kadınlarından biri olan oyuncunun bugünkü halini gören sosyal medya kullanıcılarının yorumları da ikiye bölündü. Kimileri Parman'ın hala çok güzel olduğunu söylerken kimileri de yıllar içerisindeki değişimine şaşırdı. Dile kolay... Modellik yaptığı günlerden bu yana yaklaşık 45, sinemadaki büyük çıkışından bu yana ise 40 yılı aşkın zaman geçti.

Bir dönem Yeşilçam'ın en çok konuşulan kadınlarından biri olan, Tarık Akan'dan Cüneyt Arkın'a dönemin dev isimleriyle aynı kamera karşısına geçen Sevtap Parman bugün gözlerden uzakta ve tedavisine devam ederek yaşamını sürdürüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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