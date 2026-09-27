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Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si 19 Yıl Sonra Buluştu: Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in Değişimi Olay Oldu!

Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si 19 Yıl Sonra Buluştu: Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in Değişimi Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 17:20
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Tuzlu Kahve'nin Doktorlar nostaljisinin ardından yaptığı Kavak Yelleri sürprizi bir nesli yine geçmişe götürdü. Dizinin unutulmaz ikilisi Aslı ve Efe'yi canlandıran Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç, tam 19 yıl sonra yeniden yan yana geldi. “Hele Bi Gel” eşliğinde yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken gözler bu kez ikilinin yıllar içindeki değişimine çevrildi. 

Pelin Karahan'ın neredeyse hiç değişmediğini düşünenler de Dağhan Külegeç'in yıllar içindeki değişimine şaşıranlar da yorumlarda buluştu. Dile kolay, Kavak Yelleri'nin hayatımıza girmesinin üzerinden tam 19 yıl geçti! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak karşımıza çıkan Tuzlu Kahve'nin daha ilk bölümden itibaren işi sıkı tuttuğunu söylemiştik.

Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak karşımıza çıkan Tuzlu Kahve'nin daha ilk bölümden itibaren işi sıkı tuttuğunu söylemiştik.

Eda Ece, Buğra Gülsoy, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Ceren Moray ve Sarp Apak gibi birbirinden iddialı isimleri aynı kadroda buluşturan dizinin oyuncu listesi daha yayın hayatı başlamadan 'Bu kadroyu nasıl aynı sete toplamışlar?' dedirtmişti. Beklenen ilgi de gecikmedi.

Tuzlu Kahve ilk bölümüyle Total, AB ve ABC1'in üçünde birden zirveye yerleşti. İkinci bölümünde de liderliğini koruyan dizi, dördüncü bölümüne geldiğimizde reytingini 7,40'a kadar çıkararak zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Fakat Tuzlu Kahve'nin son haftalarda reytingler kadar konuşulan başka bir numarası daha var.

Kadrosunda zaten televizyon tarihimizin birbirinden ikonik dizilerinden tanıdığımız onlarca oyuncu bulununca yapım ekibi bu fırsatı değerlendirmeye karar verdi. Ve ortaya bizim artık kendi aramızda 'Tuzlu Kahve dizi multiverse'ü' diye adlandırdığımız olay çıktı.

Multiverse kapısını sonuna kadar açan ilk büyük sürpriz geçtiğimiz hafta Doktorlar cephesinden gelmişti.

Multiverse kapısını sonuna kadar açan ilk büyük sürpriz geçtiğimiz hafta Doktorlar cephesinden gelmişti.

Tuzlu Kahve ile tam 17 yıl sonra ekranlara dönen Yasemin Ergene'nin karşısına bir anda Kutsi çıkarılmış, Doktorlar'ın Ela ve Levent'i yaklaşık 18 yıl sonra yeniden aynı sahnede buluşmuştu. Üstelik Kutsi'nin doktor olarak hikayeye dahil edilmesiyle yetinilmemişti.

Yıllar önce Ela'yı nikah masasında bırakan Levent'e gönderme yapan sahneler hazırlanmış, Yasemin Ergene'nin Kutsi'ye attığı tokatla da neredeyse 20 yıllık hesabın fişi kesilmişti. Tahmin edeceğiniz üzere sosyal medya bu buluşmayı fazlasıyla sevdi.

Öyle ki Tuzlu Kahve'nin yarattığı bu paralel evrenin devam etmesini isteyen izleyiciler, kadrodaki diğer oyuncuların eski dizilerini kurcalamaya ve 'Madem başladınız, şunu da getirin!' diyerek eski partner önerileri sıralamaya başladı. Her yeni isimle birlikte başka bir eski dizi, başka bir ikonik çift gündeme gelirken yapım ekibi de belli ki gelen mesajları görmüş olacak...

Çünkü Doktorlar nostaljisinin üzerinden daha bir hafta bile geçmeden 5. bölümün sürprizi belli oldu. Ve bu kez çok daha eski bir defter açıldı.

Tuzlu Kahve multiverse'ünü devam ettirmeye kararlı olan yapım ekibi bu kez bizi doğruca 2007 yılına, Kavak Yelleri evrenine ışınlamaya karar verdi!

Tuzlu Kahve multiverse'ünü devam ettirmeye kararlı olan yapım ekibi bu kez bizi doğruca 2007 yılına, Kavak Yelleri evrenine ışınlamaya karar verdi!

Tuzlu Kahve'de Aybüke ve Murat karakterlerini canlandıran Ceren Moray ve Sarp Apak, Kavak Yelleri izleyicisinin çok iyi hatırlayacağı iki isimle lunaparkta karşılaşacak. Karşılarında kimler mi olacak? Aslı ve Efe!

Kavak Yelleri'nde Aslı'yı canlandıran Pelin Karahan ile Efe'ye hayat veren Dağhan Külegeç, yıllar sonra Tuzlu Kahve'nin 5. bölümü için yeniden kamera karşısına geçti. Üstelik Ceren Moray'ın Kavak Yelleri'nde Su'yu, Sarp Apak'ın ise Güven'i canlandırdığını düşününce karşımızda iki kişilik değil, dört kişilik bir Kavak Yelleri buluşması var. Yeni bölümden gelen görüntüler zaten tek başına yeterince nostaljikken yayınlanan fragmanda bir de Kavak Yelleri'nin hafızalara kazınan 'Hele Bi Gel' müziğine yer verilince olanlar oldu.

Bir anda 2007'ye ışınlananlar mı dersiniz, Aslı-Efe aşkını yeniden hatırlayanlar mı... Ama asıl dikkat çeken karelerden biri Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç'in 19 yıl sonra yeniden yan yana geldiği an oldu. Dile kolay, tam 19 yıl! Kavak Yelleri başladığında gençliklerinin başında olan Aslı ve Efe'nin yıllar sonraki hali ister istemez sosyal medyanın da diline düştü.

Geçtiğimiz hafta Yasemin Ergene'nin yıllar içerisindeki değişimini, Kutsi'nin saçlarına düşen akları konuşmuştuk; bu hafta da nostalji nöbetini Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç devraldı. Pelin Karahan'ın yüzünün yıllar içerisinde şaşırtıcı derecede az değiştiğini düşünenler çoğunluktayken Dağhan Külegeç'in saçları, sakalları ve daha olgun görüntüsü 'Efe'ye yıllar gerçekten uğramış' yorumlarını beraberinde getirdi. Ama ikisini yeniden yan yana görünce değişimlerinden çok başka bir şey çarpıyor insanın yüzüne: Biz Kavak Yelleri izleyeli gerçekten 19 yıl mı olmuş? Tuzlu Kahve'nin asıl acımasızlığı da galiba burada başlıyor. Bir yandan eski favorilerimizi yeniden buluşturup yüzümüzü güldürüyor, diğer yandan her hafta başka bir şekilde yaşımızı yüzümüze vuruyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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