Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si 19 Yıl Sonra Buluştu: Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in Değişimi Olay Oldu!
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Tuzlu Kahve'nin Doktorlar nostaljisinin ardından yaptığı Kavak Yelleri sürprizi bir nesli yine geçmişe götürdü. Dizinin unutulmaz ikilisi Aslı ve Efe'yi canlandıran Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç, tam 19 yıl sonra yeniden yan yana geldi. “Hele Bi Gel” eşliğinde yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken gözler bu kez ikilinin yıllar içindeki değişimine çevrildi.
Pelin Karahan'ın neredeyse hiç değişmediğini düşünenler de Dağhan Külegeç'in yıllar içindeki değişimine şaşıranlar da yorumlarda buluştu. Dile kolay, Kavak Yelleri'nin hayatımıza girmesinin üzerinden tam 19 yıl geçti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak karşımıza çıkan Tuzlu Kahve'nin daha ilk bölümden itibaren işi sıkı tuttuğunu söylemiştik.
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Multiverse kapısını sonuna kadar açan ilk büyük sürpriz geçtiğimiz hafta Doktorlar cephesinden gelmişti.
Tuzlu Kahve multiverse'ünü devam ettirmeye kararlı olan yapım ekibi bu kez bizi doğruca 2007 yılına, Kavak Yelleri evrenine ışınlamaya karar verdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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