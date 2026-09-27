Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si 19 Yıl Sonra Buluştu: Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in Değişimi Olay Oldu!

Tuzlu Kahve'nin Doktorlar nostaljisinin ardından yaptığı Kavak Yelleri sürprizi bir nesli yine geçmişe götürdü. Dizinin unutulmaz ikilisi Aslı ve Efe'yi canlandıran Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç, tam 19 yıl sonra yeniden yan yana geldi. “Hele Bi Gel” eşliğinde yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken gözler bu kez ikilinin yıllar içindeki değişimine çevrildi.

Pelin Karahan'ın neredeyse hiç değişmediğini düşünenler de Dağhan Külegeç'in yıllar içindeki değişimine şaşıranlar da yorumlarda buluştu. Dile kolay, Kavak Yelleri'nin hayatımıza girmesinin üzerinden tam 19 yıl geçti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.