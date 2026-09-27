Panda Diplomasisi Yeniden Sahnede: Çin'in Dünyaya Kiraladığı Pandaların 85 Yıllık Hikâyesi

Panda diplomasisinin en bilinen örneği, ABD Başkanı Richard Nixon'ın 1972'deki tarihi Çin ziyaretinin ardından geldi. Mao Zedong'un söz verdiği Ling-Ling ve Hsing-Hsing, Nisan 1972'de Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne ulaştı, Nixon da karşılığında Çin'e iki misk öküzü hediye etti. Pandaları ilk gün 20 binden fazla kişi, ilk yıl ise yaklaşık 1,1 milyon kişi ziyaret etti. Bu başarıyı gören İngiltere Başbakanı Edward Heath de 1974'te Çin'den panda istedi ve Londra Hayvanat Bahçesi'ne gelen Chia-Chia ile Ching-Ching, sonradan Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) logosuna ilham verdi. 1984'te Deng Şiaoping döneminde politika değişti ve Çin pandaları hediye etmek yerine kiralamaya başladı. Bugün standart anlaşmalar genellikle 10 yıllık kira süresini, yılda 1 milyon dolara kadar ücreti ve yurt dışında doğan her yavrunun Çin'e ait olmasını öngörüyor.