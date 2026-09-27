Panda Diplomasisi Yeniden Sahnede: Çin'in Dünyaya Kiraladığı Pandaların 85 Yıllık Hikâyesi
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Çin'in Chengdu kentinden yola çıkan iki dev panda, ABD'deki yeni evlerine doğru uzun bir yolculuğa başladı. Pandaların gönderilişi, iki ülke arasındaki ilişkilerde onlarca yıldır kullanılan ve 'panda diplomasisi' olarak bilinen geleneği yeniden gündeme taşıdı. Peki bu sevimli hayvanlar nasıl bir dış politika aracına dönüştü?
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İki panda Atlanta yolunda.
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Panda diplomasisi nedir?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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