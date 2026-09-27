İzmir’de 5 Bin Yıllık Küplerin İçinden Çıkanlar Şaşırttı: Görünce İnanamadılar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yassıtepe Höyüğü'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait surlarla çevrili, planlı bir kent gün yüzüne çıkarıldı. Bornova Ovası'ndaki kazılarda 5 bin yıllık zeytin çekirdeklerinden Miken tüccarlarının mezarlarına ve silindir mühürlere kadar pek çok tarihi bulguya ulaşıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, bölgeyi 'İzmir'in Troya'sı' olarak tanımladı.
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İzmir’in merkezinde yükselen modern binaların hemen altında, yaklaşık 5 bin yıl önce gelişmiş bir üretim, yönetim ve ticaret düzenine sahip bambaşka bir yaşamın izleri ortaya çıkarıldı.
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Yeşilova Höyüğü’nün hemen yanı başında yer alan Yassıtepe’de yapılan incelemelerde; tapınakları, depo alanları, üretim atölyeleri ve surlarıyla yelpaze şeklinde planlanmış bir kent yapısı tespit edildi.
Planlı kent düzeninin yanı sıra Yassıtepe'nin İç Batı Anadolu'dan Kıyı Ege ve deniz aşırı bölgelere kadar uzanan geniş bir ticaret ağının merkezinde yer aldığı belirlendi.
Yassıtepe'nin deniz aşırı ticari ilişkilerini kanıtlayan en önemli bulgulardan biri de Miken kültürüne ait mezarlar oldu.
Kazılarda elde edilen diğer çarpıcı bulgular ise dönemin yönetim yapısını ve sosyal simgelerini ortaya koydu:
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Tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden kurulan kentin sonunu getiren etkenlerden biri de deprem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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