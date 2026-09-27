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İzmir’de 5 Bin Yıllık Küplerin İçinden Çıkanlar Şaşırttı: Görünce İnanamadılar

İzmir’de 5 Bin Yıllık Küplerin İçinden Çıkanlar Şaşırttı: Görünce İnanamadılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 12:18
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yassıtepe Höyüğü'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait surlarla çevrili, planlı bir kent gün yüzüne çıkarıldı. Bornova Ovası'ndaki kazılarda 5 bin yıllık zeytin çekirdeklerinden Miken tüccarlarının mezarlarına ve silindir mühürlere kadar pek çok tarihi bulguya ulaşıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, bölgeyi 'İzmir'in Troya'sı' olarak tanımladı.

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İzmir’in merkezinde yükselen modern binaların hemen altında, yaklaşık 5 bin yıl önce gelişmiş bir üretim, yönetim ve ticaret düzenine sahip bambaşka bir yaşamın izleri ortaya çıkarıldı.

İzmir’in merkezinde yükselen modern binaların hemen altında, yaklaşık 5 bin yıl önce gelişmiş bir üretim, yönetim ve ticaret düzenine sahip bambaşka bir yaşamın izleri ortaya çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi adına Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığında yürütülen Yassıtepe Höyüğü kazıları, kentin zenginleşme tarihine ışık tutuyor.

Yeşilova Höyüğü’nün hemen yanı başında yer alan Yassıtepe’de yapılan incelemelerde; tapınakları, depo alanları, üretim atölyeleri ve surlarıyla yelpaze şeklinde planlanmış bir kent yapısı tespit edildi.

Yeşilova Höyüğü’nün hemen yanı başında yer alan Yassıtepe’de yapılan incelemelerde; tapınakları, depo alanları, üretim atölyeleri ve surlarıyla yelpaze şeklinde planlanmış bir kent yapısı tespit edildi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, yerleşimin Troya’nın en erken dönemiyle çağdaş olduğuna dikkat çekerek, 'O dönemde düzenli bir kent kuruluyor buraya. Dışında da sur var. Yani İzmir'in bir Troya'sı diyebiliriz buraya. İzmir'in zenginliğinin başladığı noktadayız' dedi.

Planlı kent düzeninin yanı sıra Yassıtepe'nin İç Batı Anadolu'dan Kıyı Ege ve deniz aşırı bölgelere kadar uzanan geniş bir ticaret ağının merkezinde yer aldığı belirlendi.

Planlı kent düzeninin yanı sıra Yassıtepe'nin İç Batı Anadolu'dan Kıyı Ege ve deniz aşırı bölgelere kadar uzanan geniş bir ticaret ağının merkezinde yer aldığı belirlendi.

Kentte bronz işlenirken son derece değerli çanak çömleklerin üretildiği görüldü.

Tarımsal üretimde ise Ege ekonomisinin simgeleri tek bir noktada birleşti:

  • Üzüm ve Bornova Misketi: Kazılarda üzüm çekirdeklerinin yanı sıra kurutulmuş üzüm, pekmez kalıntıları ve şarap kapları tespit edildi. Derin, 'Bornova deyince aklımıza Bornova Misketi gelir. Belki de Bornova Misketi'nin doğduğu noktadayız' ifadelerini kullandı.

  • 5 Bin Yıllık Zeytin Çekirdekleri: 2026 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan yaklaşık 5 bin yıllık zeytin çekirdekleri ile birlikte, daha önce bulunan üzüm ve incir kalıntılarının ardından Ege’nin üç simge ürünü aynı tarihsel sahnede yerini aldı.

Yassıtepe'nin deniz aşırı ticari ilişkilerini kanıtlayan en önemli bulgulardan biri de Miken kültürüne ait mezarlar oldu.

Yassıtepe'nin deniz aşırı ticari ilişkilerini kanıtlayan en önemli bulgulardan biri de Miken kültürüne ait mezarlar oldu.

Ölülerin yakılmadan büyük küpler içine cenin pozisyonunda yerleştirildiği bu mezarlarda; yanlarına zeytinyağı veya şarap kapları ile değerli takılar bırakıldığı görüldü.

2026 kazılarında bu mezarlardan birinde bulunan iki adet silindir mühür, bölgenin Ege dünyasındaki ticari prestijini ve yerleşik hayattaki önemini gözler önüne serdi. Mezarlardaki bazı küplerin üzerinde hamile ana tanrıça kabartmalarının bulunması ise dönemin yeniden doğuş inancını simgeliyor.

Kazılarda elde edilen diğer çarpıcı bulgular ise dönemin yönetim yapısını ve sosyal simgelerini ortaya koydu:

Kazılarda elde edilen diğer çarpıcı bulgular ise dönemin yönetim yapısını ve sosyal simgelerini ortaya koydu:

  • Panter Avı ve Güç Simgesi: Yassıtepe'de nesli tükenmiş Anadolu Parsı (panter) ve ayı kalıntılarına ulaşıldı. 8 bin yıl önce Yeşilova'da kutsal kabul edilen panterin, Yassıtepe'de kenti yöneten 'bey' tarafından güç ve itibar göstergesi olarak avlandığı anlaşıldı.

  • Yöneticinin Kabul Salonu: Yüzlerce kabın çıkarıldığı özel bir alanın, kenti yöneten kişinin prestijli konuklarını ağırladığı ve törenler düzenlediği 'kabul salonu' olduğu değerlendiriliyor.

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Tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden kurulan kentin sonunu getiren etkenlerden biri de deprem oldu.

Tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden kurulan kentin sonunu getiren etkenlerden biri de deprem oldu.

MÖ 2800 yıllarında meydana geldiği düşünülen büyük sarsıntının izleri kazılarda net bir şekilde görüldü. Yapı duvarlarının yatay hareketle 'S' biçiminde deformasyona uğradığı ve insanların eşyalarını dahi alamadan kenti terk etmek zorunda kaldığı belirlendi.

Kazı Başkanı Zafer Derin, Yeşilova ve Yassıtepe’nin birlikte değerlendirilerek turizme kazandırılabileceğini belirterek, 'İzmir'in içinde bir Çatalhöyük, bir de Troya'yı sergilemek ve geniş bir turizm alanı haline getirmek son derece kolay ve mümkün' değerlendirmesinde bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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