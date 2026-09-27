İnternette Tükettiğiniz Ücretsiz İçeriklerin Arkasında Çalışan 12 Farklı Gelir Modeli

Bazı ücretsiz içeriklerin esas amacı daha fazla izleme almak değil de kullanıcıyı başka bir bağlantıya yönlendirmektir. Videonun içinde paylaşılan, açıklamaya eklenen ya da hikayelere yerleştirilen dış bağlantılar bu gelir modelinin temelini oluşturur. Kullanıcı genellikle bağlantı üzerinden ücretli bir hizmete, markaya ya da ürüne yönlendirilir. Bağlantıya tıklama ve bağlantı üzerinden satın alma oranı ne kadar fazlaysa içerik üreticisinin veya yayıncının elde ettiği gelir de o kadar fazla olur.