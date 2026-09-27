İnternette Tükettiğiniz Ücretsiz İçeriklerin Arkasında Çalışan 12 Farklı Gelir Modeli
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnternette tamamen ücretsiz olarak okuduğumuz, izlediğimiz veya dinlediğimiz içeriklerin arkasında aslında devasa bir gelir ekonomisi bulunuyor. Haber sitelerindeki yazılar, YouTube videoları, dinleme listeleri ve açıklama metinleri gibi içerikler doğrudan kullanıcıdan ücret almıyor. Ama reklam stratejisinden çok daha katmanlı bir gelir modelinden faydalanıyor.
İşte ücretsiz içeriklerin ardındaki farklı gelir modelleri!
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1. Görüntülü Reklamlar
2. Video Reklam Gelirleri
3. Freemium
4. Sponsorlu İçerikler
5. Satış Ortaklığı
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6. Abonelik Sistemi
7. Gönüllü Bağışlar
8. Platform Gelirleri
9. Yönlendirme Bağlantıları
10. İçerik Hakları
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11. Ürün Yorumları
12. Çapraz Finansman
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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