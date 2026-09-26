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Bir Ürünün Yerel Üretim Olmasının Fiyat Etiketi Üzerindeki 12 Etkisi

etiket Bir Ürünün Yerel Üretim Olmasının Fiyat Etiketi Üzerindeki 12 Etkisi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
26.09.2026 - 17:01
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Marketten satın aldığınız bir ürünün üzerinde 'yerli üretim' yazması fiyatlamayı doğrudan etkiler. Aslında yerli ürün fiyatlarının ithal ürünlere göre düşük olması beklenen bir durumdur. Fakat yerli bir ürün, üreticiden satıcıya ulaşana kadar geçtiği aşamalar sebebiyle bazen ithal ürünlerle benzer fiyattan sunulabilir. Bazen de sistemin arkasında aracıdan çok üretim ölçeği, doğal malzeme kullanımı ve enerji yönetimi gibi başka faktörler bulunur.

İşte yerli ürün fiyatlarını etkileyen faktörler!

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1. Üretim Yeri

Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri gereğince, Türkiye'de üretilen bir ürünün üzerinde 'yerli üretim' logosu bulunma zorunluluğu vardır. Ayrıca bu ürünlerin paketinde üretim yeri açıkça ve belirgin şekilde Türkiye olarak gösterilir. Tüm bu standartlar, tüketicinin yerli ürünleri ithal ürünlerden ayırt etmesini sağlar ve güven unsurunu güçlendirerek fiyat algısını doğrudan etkileyebilir. Tüketici ödediği paranın emeğe gittiğini görmekten hoşlanır ve daha fazla ödeme yapmaya hazır hale gelebilir.

2. Döviz Kuru

İthal ürünlerin fiyatları döviz kurundan doğrudan etkilenir ve dalgalanmaya açıktır. Yerli üretim ürünlerde ise böyle bir faktör bulunmadığından fiyatlar daha istikrarlı ilerler. Bu da tüketici tarafındaki öngörülebilirliği artırır. Ancak yerli ürünlerde kullanılan ham madde veya enerji kaynakları ithalse bu ürünler de kura göre bir miktar dalgalanabilir.

3. Nakliye

İthal ürünlerdeki en büyük gider kalemlerinden biri nakliyedir. Denizaşırı taşımacılık gibi maliyetler ürün etiketine doğrudan etki eder. Daha küçük ölçekli üretim kapasitesine sahip olan yerli üretim ürünlerde ise nakliye ve taşımacılık hizmetlerine genellikle yüksek miktarlar harcanması gerekmez. Ürün üretim yerinden farklı bir pazarda satılırken bile çok uzun mesafeli deniz ve hava taşımacılığı söz konusu olmaz. Bu da fiyatları aşağı çeker.

4. Gümrük Vergisi

Dışarıdan gelerek market raflarına giren ürünler, çeşitli gümrük vergilerine ve harçlara tabidir. Yerel ürünlerde böyle bir vergi yükü bulunmadığından tüketiciye yansıyan etiket fiyatı da diğer ithal muadillere göre daha ucuz olur.

5. Tedarik Zinciri

İthal ürünlerin etiket fiyatına tedarik zincirinden gelen konteyner fiyatları, taşıma maliyetleri ve perakendeci komisyonları gibi birçok aracı eklenir. Bu da fiyatların her adımda biraz yukarı çıkmasına yol açar. Yerli üretimde, ürün özellikle satış pazarına yakın bir konumdan geliyorsa bu tür maliyetlerin birçoğu devreden çıkar ve etikete yansıyan fiyat daha uygun olur.

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6. Üretim Ölçeği

Yerli ürünlerde fiyatı en çok etkileyen bir diğer faktör de üretim ölçeğidir. Büyük fabrikalar kısa sürede aynı üründen yüksek sayıda ürettiklerinden genel ürün fiyatlarını daha düşük tutabilirler. Ama küçük ölçekli yerel üreticiler aynı kapasiteye ulaşamadıkları için birim başına daha yüksek fiyat politikası uygularlar. Bu durum bazen, yurt dışındaki dev üreticilerden gelen ithal ürünlerin tüm masraflara rağmen yerel bir üründen daha ucuz olmasını sağlayabilir.

7. İşçilik Maliyetleri

Yerel üretimin ucuz veya pahalı olmasında asgari ücret seviyesi önemlidir. İş gücü maliyetlerinin düşük olması, aslında üretim aşamasındaki işçilere daha az ücret ödendiğini gösterdiğinden son fiyat açısından avantaj sağlayabilir. Bunun yanı sıra yerel üretimde devreye giren akıllı otomasyonlar, ilaçsız tarımcılık faaliyetleri ve gelişmiş altyapı gibi faktörlerse fiyatı yukarı çekebilir.

8. Devlet Teşvikleri

Yerli üretimdeki bazı sektörlerde devlet teşvikleri, vergi avantajları ve uygun finansman olanakları devreye girerek maliyet yükünü azaltır. Üretici tarafı bu avantajlarından kaynaklanan farkı düşük fiyat politikasıyla yansıtabilir. Bu sayede yerli pazar ürünleri, ithal muadillerine kıyasla daha düşük fiyatlarla satışa çıkabilir. Ancak bu avantajlar her durumda düşük fiyat olarak karşılık bulmayabilir.

9. Emek

Yerli üretim, her zaman ucuz ürün anlamına gelmez. Sınırlı üretim kapasitesine sahip, titiz çalışma süreci gerektiren ve doğal veya katkısız malzemelerle hazırlanan ürünlerde emek faktörü de devreye girer. Bu nedenle sadece bazı mağazalarda satılan el yapımı, organik ya da katkısız ürünler birçok ithal üründen daha pahalı olabilir. Yine de bu durumda tüketici, harcadığı paranın nitelikli bir yerli mağazaya gitmesini tercih edebilir.

10. Stok

İthal ürünler, uzun süre depoda beklemeye hazırdır. İşletmelerin aylar öncesinden talebi doğru tahmin etmesi mümkün değildir. Bu nedenle uzak ülkeden gelen ürünlerde daha uzun süreli ve büyük ölçekli stok hazırlıkları yapılır. Yerel üretimde ise depo maliyetleri çok daha düşüktür. Stokta bekleyen ürün miktarı az olduğundan depolama giderleri fiyata yansımaz. Öte yandan, uzun süre stokta beklediği için piyasaya bir anda fazla sayıda sürülen ithal ürünlerde de avantajlı fiyatlar söz konusu olabilir.

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11. Enerji Maliyetleri

Tekstil, cam, metal, seramik gibi bazı sektörlerde çeşitli enerji maliyetleri de devreye girer. Bu durumda bir ürün yerli üretim olsa bile denkleme eklenen enerji fiyatları sebebiyle ithal ürünlerden daha pahalı olabilir. Özellikle enerji maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde, bu sektörlerden yerli ürün fiyatlarının artması da beklenen bir durumdur.

12. Psikolojik Güven

Bir ürünün üzerinde bulunan yerli üretim ibaresi, tüketicinin kendi ülkesinin ekonomisine destek olduğunu düşündürtür. Bu psikolojik güven etkisi sebebiyle ithal ürün yerine aynı ya da daha yüksek fiyatlı yerel ürünler tercih edilebilir. Üstelik yerli ürünlerin karbon ayak izi, ithal ürünlere kıyasla çok daha düşüktür. Tüm bu çevresel ve psikolojik etmenler, ürün fiyatına artı veya eksi şekilde yansıyabilir.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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