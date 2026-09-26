Bir Ürünün Yerel Üretim Olmasının Fiyat Etiketi Üzerindeki 12 Etkisi
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Marketten satın aldığınız bir ürünün üzerinde 'yerli üretim' yazması fiyatlamayı doğrudan etkiler. Aslında yerli ürün fiyatlarının ithal ürünlere göre düşük olması beklenen bir durumdur. Fakat yerli bir ürün, üreticiden satıcıya ulaşana kadar geçtiği aşamalar sebebiyle bazen ithal ürünlerle benzer fiyattan sunulabilir. Bazen de sistemin arkasında aracıdan çok üretim ölçeği, doğal malzeme kullanımı ve enerji yönetimi gibi başka faktörler bulunur.
İşte yerli ürün fiyatlarını etkileyen faktörler!
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1. Üretim Yeri
2. Döviz Kuru
3. Nakliye
4. Gümrük Vergisi
5. Tedarik Zinciri
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6. Üretim Ölçeği
7. İşçilik Maliyetleri
8. Devlet Teşvikleri
9. Emek
10. Stok
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11. Enerji Maliyetleri
12. Psikolojik Güven
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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