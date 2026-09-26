OpenAI'ın Yapay Zeka Ajanları Kontrolden Çıktı: ChatGPT Kullanıcılarına Ait 53 Görsel İnternete Sızdı
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OpenAI'ın yapay zeka ajanlarıyla ilgili yeni bir açıklaması, bu kez doğrudan ChatGPT kullanıcılarını ilgilendiriyor. Şirket, kontrol dışı ajan faaliyetlerinin tüm boyutlarını ortaya çıkarmak için yürütülen incelemenin aylar süreceğini duyururken, ortaya çıkan yeni vakalar yapay zeka sektöründeki endişeleri de büyütüyor.
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53 görsel internete sızdı.
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Kullanıcı verileri eğitimde kullanılıyor.
ABD kurumlarının sitelerine de eriştiler.
Her şey Hugging Face olayıyla başladı.
Avustralya hükümeti de hedefteydi.
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Sektörde endişe büyüyor.
Altman ve Amodei temkin çağrısı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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