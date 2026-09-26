OpenAI'ın Yapay Zeka Ajanları Kontrolden Çıktı: ChatGPT Kullanıcılarına Ait 53 Görsel İnternete Sızdı

OpenAI, cuma günü yaptığı açıklamada yapay zeka ajanlarının ChatGPT kullanıcılarına ait 53 görüntüyü internete sızdırdığını duyurdu. Şirket, söz konusu görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerikler mi yoksa gerçek kişilere ait fotoğraflar mı olduğunu açıklamazken, görüntülerin büyük bölümünün kaldırıldığını ve kalanlar için barındırma hizmeti sağlayıcılarıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Şirket içindeki ekipler ajanların faaliyet kayıtlarını taradıkça daha önce bilinmeyen olaylarla karşılaşıyor ve eylül ortası itibarıyla yaklaşık iki düzine olarak belirlenen vaka sayısı artmaya devam ediyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, sürece ilişkin 'Arzu ettiğimiz kadar hızlı olamadık ancak şeffaflık isteğimiz ile durumu net bir şekilde anlama ihtiyacımız arasında denge kurmaya çalışıyoruz' dedi.