1 Yaşında Kaybettiği Oğlunun Adını Yeni Keşfiyle Tüm Dünyaya Duyurdu

Keşfedilen böcek türü, ekosistem için kritik bir rol üstlenen faydalı sinekler grubunda yer alıyor. Larva dönemini organik madde bakımından zengin topraklarda geçiren bu tür, toprağın ayrışmasına ve minerallerin bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelmesine yardımcı oluyor. Ergin evreye ulaştığında ise çiçekli bitkileri ziyaret ederek tozlaşma ile dölleme süreçlerinde aktif görev alıyor. Erzurum ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlardan toplanan örnekler, Gürcistan’da bulunan benzer materyallerle birleştirildi ve uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülen detaylı incelemelerin ardından bilim dünyasına sunuldu.