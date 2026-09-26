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1 Yaşında Kaybettiği Oğlunun Adını Yeni Keşfiyle Tüm Dünyaya Duyurdu

1 Yaşında Kaybettiği Oğlunun Adını Yeni Keşfiyle Tüm Dünyaya Duyurdu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 17:01
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Hayat, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yürüttüğü arazi çalışmalarında doğaya ve tarıma katkısı büyük olan yeni bir sinek türü keşfetti. Biyoçeşitlilik dünyasında heyecan yaratan bu bilimsel buluş, uluslararası alanda saygınlığıyla bilinen Zoologischer Anzeiger dergisinde yayımlanarak literatürdeki yerini aldı. Deneyimli akademisyen, Diptera takımının Syrphidae familyasına kazandırdığı bu yeni canlıya, henüz 1 yaşındayken kaybettiği evladının anısını yaşatmak amacıyla Orthonevra abdullahi adını verdi.

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Kaynak: DHA

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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