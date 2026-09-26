Yargıtay'dan Kiracılara Emsal Karar: Haber Vermeden Taşınan Yandı!

Dava, 5 yıllığına kiralanan bir lojistik deposu yüzünden açıldı. Taraflar, 2 Temmuz 2011'de başlayan kira sözleşmesine kiracının en az 6 ay önceden bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi feshedebileceğine dair bir madde koydu. Ancak sözleşme süresi dolmadan, 2016 yılının ocak ayında kiracı iddiaya göre mülk sahibine hiçbir bilgi vermeden depoyu boşalttı.

Erken ve habersiz tahliye nedeniyle mağdur olduğunu öne süren mülk sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Belirsiz alacak davası olarak açılan dosyada ilk etapta 5 bin dolar, tahliye tarihi olan 1 Ocak 2016'dan itibaren işleyecek faiziyle birlikte talep edildi. Yargılama sürerken verilen talep artırım dilekçesiyle istenen tutar 805 bin dolara çıkarıldı.

Kiracı taraf ise tahliyenin iki tarafın anlaşmasıyla gerçekleştiğini, davacının kötü niyetli davrandığını savundu ve davanın reddedilmesini istedi.