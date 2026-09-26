Yargıtay'dan Kiracılara Emsal Karar: Haber Vermeden Taşınan Yandı!
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesindeki ihbar süresine uymadan taşınmazı boşaltan kiracının 6 aylık kira bedelini tazminat olarak ödemesi gerektiğine hükmetti. Yerel mahkeme ve istinafın 1 aylık kirayı yeterli gördüğü dosyada Yüksek Mahkeme, sözleşmede yazan 6 aylık fesih ihbar süresini esas aldı. Emsal nitelikteki karar, özellikle iş yeri kiracılarını yakından ilgilendiriyor.
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Sözleşmede 6 ay önceden haber verme şartı vardı, kiracı depoyu habersiz boşalttı.
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Yargıtay'da emsal karar.
Haber vermeden taşınan yandı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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