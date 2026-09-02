Oturduğun Ev Satılırsa Depozito Kimden İstenir? Yargıtay'dan Kiracıları İlgilendiren Karar

Kiracıysan bu senaryo sana hiç yabancı değil: Sözleşme daha bitmeden ev sahibi evi sattı, sen de 'peki benim depozitom ne olacak şimdi?' diye ortada kaldın. Eski ev sahibi 'yeni malike sor' dedi, yeni ev sahibi 'ben senden para almadım ki' dedi.

Sen de iki arada bir derede kaldın.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tam da bu düğümü çözen bir karar verdi. Üstelik karar, çoğumuzun doğru sandığı cevabı tersine çeviriyor. 👇