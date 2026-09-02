Oturduğun Ev Satılırsa Depozito Kimden İstenir? Yargıtay'dan Kiracıları İlgilendiren Karar
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Kiracıysan bu senaryo sana hiç yabancı değil: Sözleşme daha bitmeden ev sahibi evi sattı, sen de 'peki benim depozitom ne olacak şimdi?' diye ortada kaldın. Eski ev sahibi 'yeni malike sor' dedi, yeni ev sahibi 'ben senden para almadım ki' dedi.
Sen de iki arada bir derede kaldın.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tam da bu düğümü çözen bir karar verdi. Üstelik karar, çoğumuzun doğru sandığı cevabı tersine çeviriyor. 👇
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Depozito, kira ilişkisinin en çok tartışılan kalemlerinden biri.
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Yerel mahkeme: "Sen yanlış kapıyı çalıyorsun"
Yargıtay: Parayı kim aldıysa iade borcu da onda
Ama haberlerde atlanan bir detay var: Bu karar o kiracıya para kazandırmadı
Peki kiracı olarak sen ne yapmalısın?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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