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Bir Dönem Herkes Ondan Nefret Ediyordu! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın Son Hali

Bir Dönem Herkes Ondan Nefret Ediyordu! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın Son Hali

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 23:48
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Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi'nin unutulmaz karakterlerini aradan geçen onca yıla rağmen hala hatırlıyoruz. Dizinin pek de sevilmeyen kötü karakterlerinden Kürşat da onlardan biriydi! Kürşat'a hayat veren Tunca Aydoğan, uzun süredir ekranlarda eskisi kadar sık karşımıza çıkmıyor. 

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen oyuncunun değişimi ise tam bir nostalji yaşattı. Aradan 20 yılı aşkın zaman geçince haliyle eski Kürşat'tan eser kalmamış! 

Gelin Tunca Aydoğan'ın son haline ve yıllar içindeki değişimine birlikte bakalım.

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Bir dönemin ekran başına kilitleyen dizilerinden Yılan Hikayesi'nin unutulmaz karakterlerini bugün bile tek tek hatırlıyoruz. Memoli'sinden Zeyno'suna, dizinin iyilerinden kötülerine kadar neredeyse herkes hafızamızda!

Bir dönemin ekran başına kilitleyen dizilerinden Yılan Hikayesi'nin unutulmaz karakterlerini bugün bile tek tek hatırlıyoruz. Memoli'sinden Zeyno'suna, dizinin iyilerinden kötülerine kadar neredeyse herkes hafızamızda!

O karakterlerden biri de izleyicinin pek de iyi duygular beslemediği Kürşat'tı. Yılan Hikayesi'nin kötü karakterlerinden Kürşat'a hayat veren Tunca Aydoğan uzun süredir ekranlarda eskisi kadar sık karşımıza çıkmıyor.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Aydoğan'ın son halini görünce de insanın aklı ister istemez 90'ların sonuna gidiyor. Gelin hem Yılan Hikayesi günlerini hatırlayalım hem de Tunca Aydoğan'ın yıllar içindeki değişimine bakalım!

Takvimler 1999'u gösterdiğinde ekranlara gelen Yılan Hikayesi kısa sürede dönemin fenomen dizilerinden birine dönüşmüştü. 7 Ekim 1999'da yayın hayatına başlayan dizi, üç sezon boyunca ekranlarda kaldı ve 23 Mayıs 2002'de yayınlanan 90. bölümüyle final yaptı.

Aradan bunca yıl geçmesine rağmen dizinin karakterleri de hafızalardaki yerini koruyor. Mehmet Ali Alabora'nın hayat verdiği Memoli, Meltem Cumbul'un canlandırdığı Zeyno derken Yılan Hikayesi'nin unutulmayan isimlerinden biri de hiç şüphesiz Kürşat'tı.

Dizinin kötü karakterlerinden biri olan Kürşat'a Tunca Aydoğan hayat veriyordu. Öyle ki Aydoğan yıllar içerisinde pek çok farklı projede rol alsa da onu görenlerin aklına hala ilk olarak Yılan Hikayesi ve Kürşat geliyor.

Dizinin üzerinden ise dile kolay, 20 yılı aşkın zaman geçti!

Tunca Aydoğan aslında Yılan Hikayesi'nden ibaret bir kariyere sahip değil. Oyunculuğun eğitimini de işin mutfağında alan isimlerden.

Tunca Aydoğan aslında Yılan Hikayesi'nden ibaret bir kariyere sahip değil. Oyunculuğun eğitimini de işin mutfağında alan isimlerden.

10 Haziran 1967'de Ankara'da dünyaya gelen Aydoğan, oyunculuğa duyduğu ilginin peşinden giderek Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Burada Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral ve Cihan Ünal gibi tiyatronun önemli isimlerinden eğitim alan Aydoğan, 1990 yılında mezun oldu.

Ardından da yıllar boyunca ekranlarda farklı karakterlerle karşımıza çıktı. Aşk Yeniden, İffet, Her Halimle Sev Beni, Kara İnci, Tutkunum Sana ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aydoğan'ın rol aldığı yapımlardan yalnızca birkaçı.

Fakat bazen tek bir karakter oyuncunun üzerine öyle bir yapışıyor ki yıllar geçse de değişen pek bir şey olmuyor. Tunca Aydoğan için de o karakter kesinlikle Kürşat oldu.

Gelelim asıl nostalji yaşatan kısma... Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın yıllar sonraki hali yeniden gündem oldu!

Gelelim asıl nostalji yaşatan kısma... Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın yıllar sonraki hali yeniden gündem oldu!

Yılan Hikayesi'nde izlediğimiz genç Kürşat'la bugünkü Tunca Aydoğan'ı yan yana koyunca aradan geçen yılları fark etmemek mümkün değil.

Bugün 59 yaşında olan oyuncunun son görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti. Özellikle Yılan Hikayesi'ni yayınlandığı dönemde takip edenler için Aydoğan'ın yıllar içindeki değişimi tam bir nostalji yaşattı.

Son yıllarda eskisi kadar sık ekranlarda görmediğimiz Aydoğan'ın adı hala en çok Kürşat karakteriyle anılıyor. Zaten 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki dizilerin en güzel taraflarından biri de bu değil mi? Aradan onlarca yıl geçiyor, oyuncular değişiyor, bambaşka projelerde karşımıza çıkıyor ama bizim için bir yerlerde hep o karakter olarak kalıyorlar.

Tunca Aydoğan da belli ki Yılan Hikayesi izleyicisi için uzun süre 'Kürşat' olarak kalmaya devam edecek.

Peki siz Tunca Aydoğan'ın yıllar sonraki halini görünce tanıdınız mı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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