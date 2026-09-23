Bir Dönem Herkes Ondan Nefret Ediyordu! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın Son Hali
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Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi'nin unutulmaz karakterlerini aradan geçen onca yıla rağmen hala hatırlıyoruz. Dizinin pek de sevilmeyen kötü karakterlerinden Kürşat da onlardan biriydi! Kürşat'a hayat veren Tunca Aydoğan, uzun süredir ekranlarda eskisi kadar sık karşımıza çıkmıyor.
Yıllar sonra yeniden gündeme gelen oyuncunun değişimi ise tam bir nostalji yaşattı. Aradan 20 yılı aşkın zaman geçince haliyle eski Kürşat'tan eser kalmamış!
Gelin Tunca Aydoğan'ın son haline ve yıllar içindeki değişimine birlikte bakalım.
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Bir dönemin ekran başına kilitleyen dizilerinden Yılan Hikayesi'nin unutulmaz karakterlerini bugün bile tek tek hatırlıyoruz. Memoli'sinden Zeyno'suna, dizinin iyilerinden kötülerine kadar neredeyse herkes hafızamızda!
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Tunca Aydoğan aslında Yılan Hikayesi'nden ibaret bir kariyere sahip değil. Oyunculuğun eğitimini de işin mutfağında alan isimlerden.
Gelelim asıl nostalji yaşatan kısma... Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın yıllar sonraki hali yeniden gündem oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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