Bir Dönem Herkes Ondan Nefret Ediyordu! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın Son Hali

O karakterlerden biri de izleyicinin pek de iyi duygular beslemediği Kürşat'tı. Yılan Hikayesi'nin kötü karakterlerinden Kürşat'a hayat veren Tunca Aydoğan uzun süredir ekranlarda eskisi kadar sık karşımıza çıkmıyor.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Aydoğan'ın son halini görünce de insanın aklı ister istemez 90'ların sonuna gidiyor. Gelin hem Yılan Hikayesi günlerini hatırlayalım hem de Tunca Aydoğan'ın yıllar içindeki değişimine bakalım!

Takvimler 1999'u gösterdiğinde ekranlara gelen Yılan Hikayesi kısa sürede dönemin fenomen dizilerinden birine dönüşmüştü. 7 Ekim 1999'da yayın hayatına başlayan dizi, üç sezon boyunca ekranlarda kaldı ve 23 Mayıs 2002'de yayınlanan 90. bölümüyle final yaptı.

Aradan bunca yıl geçmesine rağmen dizinin karakterleri de hafızalardaki yerini koruyor. Mehmet Ali Alabora'nın hayat verdiği Memoli, Meltem Cumbul'un canlandırdığı Zeyno derken Yılan Hikayesi'nin unutulmayan isimlerinden biri de hiç şüphesiz Kürşat'tı.

Dizinin kötü karakterlerinden biri olan Kürşat'a Tunca Aydoğan hayat veriyordu. Öyle ki Aydoğan yıllar içerisinde pek çok farklı projede rol alsa da onu görenlerin aklına hala ilk olarak Yılan Hikayesi ve Kürşat geliyor.

Dizinin üzerinden ise dile kolay, 20 yılı aşkın zaman geçti!