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Alman Hava Yolu Şirketinin Parasını Alamayan Müşterisine Verdiği Yanıt Tepki Çekti: Özür Geldi

Alman Hava Yolu Şirketinin Parasını Alamayan Müşterisine Verdiği Yanıt Tepki Çekti: Özür Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 00:00
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) ödeme mağduriyeti yaşayan bir yolcusuna verdiği sert yanıtla gündeme oturdu. Şirket, gelen tepkilerin ardından geri adım atarak resmi bir özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı.

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"baku man" kullanıcı adlı bir yolcu, onaylanmış ödemesinin aylardır yatırılmadığı ve e-postalarına dönüş yapılmadığı gerekçesiyle Lufthansa’nın sosyal medya hesabını etiketleyerek defalarca yardım talebinde bulundu.

"baku man" kullanıcı adlı bir yolcu, onaylanmış ödemesinin aylardır yatırılmadığı ve e-postalarına dönüş yapılmadığı gerekçesiyle Lufthansa’nın sosyal medya hesabını etiketleyerek defalarca yardım talebinde bulundu.

Mağduriyetini dile getiren yolcu, 2 ayı aşkın süredir süreçle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtti.

Lufthansa'nın resmi hesabından yolcuya verilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

'Farklı sosyal medya platformlarındaki direkt mesajlar (DM) üzerinden size zaten defalarca yanıt verdik. Şimdi X üzerinden aynı soruyu soruyor olmanız cevabı sihirli bir şekilde değiştirmeyecek.'

Şirketin bu sert çıkışı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sert yanıtın sosyal medyada tepki toplaması ve yolcunun "Ben sihirli bir cevap değil, onayladığınız paramın ödenmesini istiyorum" tepkisinin ardından Lufthansa yeni bir açıklama yaptı.

Sert yanıtın sosyal medyada tepki toplaması ve yolcunun "Ben sihirli bir cevap değil, onayladığınız paramın ödenmesini istiyorum" tepkisinin ardından Lufthansa yeni bir açıklama yaptı.

Şirket, önceki mesajlarından dolayı üzgün olduklarını belirterek şu paylaşımda bulundu:

'Size verdiğimiz son yanıttan dolayı içtenlikle özür dileriz; bu bizim yolcularımıza karşı sergilediğimiz bir tutum değildir. Bu konudaki hayal kırıklığınızı anlıyor ve süreci hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. En kısa sürede size geri dönüş yapacağız.'

Lufthansa’nın özür mesajını kabul eden mağdur yolcu ise paylaşımın 10 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendiğine dikkat çekerek sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti:

Lufthansa’nın özür mesajını kabul eden mağdur yolcu ise paylaşımın 10 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendiğine dikkat çekerek sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti:

'Özür dilediğiniz için teşekkür ederim. Ancak artık Müşteri İlişkileri'nin onaylanmış ödememi tamamlamasını rica ediyorum. Bu kadar zaman boyunca e-postalarıma yanıt verecek 2 dakikası olan tek bir personel bile yok muydu?'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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