Alman Hava Yolu Şirketinin Parasını Alamayan Müşterisine Verdiği Yanıt Tepki Çekti: Özür Geldi

Şirket, önceki mesajlarından dolayı üzgün olduklarını belirterek şu paylaşımda bulundu:

'Size verdiğimiz son yanıttan dolayı içtenlikle özür dileriz; bu bizim yolcularımıza karşı sergilediğimiz bir tutum değildir. Bu konudaki hayal kırıklığınızı anlıyor ve süreci hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. En kısa sürede size geri dönüş yapacağız.'