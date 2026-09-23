Alman Hava Yolu Şirketinin Parasını Alamayan Müşterisine Verdiği Yanıt Tepki Çekti: Özür Geldi
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) ödeme mağduriyeti yaşayan bir yolcusuna verdiği sert yanıtla gündeme oturdu. Şirket, gelen tepkilerin ardından geri adım atarak resmi bir özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı.
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"baku man" kullanıcı adlı bir yolcu, onaylanmış ödemesinin aylardır yatırılmadığı ve e-postalarına dönüş yapılmadığı gerekçesiyle Lufthansa’nın sosyal medya hesabını etiketleyerek defalarca yardım talebinde bulundu.
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Sert yanıtın sosyal medyada tepki toplaması ve yolcunun "Ben sihirli bir cevap değil, onayladığınız paramın ödenmesini istiyorum" tepkisinin ardından Lufthansa yeni bir açıklama yaptı.
Lufthansa’nın özür mesajını kabul eden mağdur yolcu ise paylaşımın 10 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendiğine dikkat çekerek sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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