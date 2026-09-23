Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya'yı Stalklarken Yakalandı: Aylar Önceki Fotoğrafına Beğeni Bıraktı!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic bu kez saha içindeki performansıyla değil, Instagram'da attığı bir beğeniyle gündemde! Serenay Sarıkaya'nın profiline yolu düşen Sırp yıldızın dikkatini çeken fotoğraf ise öyle pek yeni değil. Vlahovic'in aylar öncesine ait bir poza bıraktığı beğeni dikkatli gözlerden kaçmadı.
Üstelik söz konusu paylaşımın tarihi 5 Mart! Hal böyle olunca sosyal medyanın goygoy malzemesi de hazır oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Güzelliğiyle yıllardır ayrı, oyunculuğuyla ayrı konuşturmayı başaran Serenay Sarıkaya magazin dünyasının değişmeyen başrolü desek abartmış olmayız!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic Türkiye'ye geleli çok olmadı ama kendisini kısa sürede herkes tanıdı!
Dusan Vlahovic ne hikmetse Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart'taki paylaşımına kadar indi ve fotoğrafa bir beğeni bırakmaya karar verdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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