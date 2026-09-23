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Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya'yı Stalklarken Yakalandı: Aylar Önceki Fotoğrafına Beğeni Bıraktı!

Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya'yı Stalklarken Yakalandı: Aylar Önceki Fotoğrafına Beğeni Bıraktı!

Magazin Serenay Sarıkaya
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 00:01
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic bu kez saha içindeki performansıyla değil, Instagram'da attığı bir beğeniyle gündemde! Serenay Sarıkaya'nın profiline yolu düşen Sırp yıldızın dikkatini çeken fotoğraf ise öyle pek yeni değil. Vlahovic'in aylar öncesine ait bir poza bıraktığı beğeni dikkatli gözlerden kaçmadı. 

Üstelik söz konusu paylaşımın tarihi 5 Mart! Hal böyle olunca sosyal medyanın goygoy malzemesi de hazır oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Güzelliğiyle yıllardır ayrı, oyunculuğuyla ayrı konuşturmayı başaran Serenay Sarıkaya magazin dünyasının değişmeyen başrolü desek abartmış olmayız!

Güzelliğiyle yıllardır ayrı, oyunculuğuyla ayrı konuşturmayı başaran Serenay Sarıkaya magazin dünyasının değişmeyen başrolü desek abartmış olmayız!

Kariyerine genç yaşta başlayan Serenay Sarıkaya, yıllar içerisinde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncularından birine dönüştü. Adanalı'dan Lale Devri'ne, Medcezir'den Fi'ye uzanan kariyerinde birçok kez ekran karşısına geçen Serenay'ı son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin üçüncü sezonunda izlemiştik.

Leyla Taylan karakteriyle başrolünde yer aldığı dizinin üçüncü sezonu 8 Mayıs'ta izleyiciyle buluşmuştu. Serenay'a Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum ve Meriç Aral gibi isimler eşlik etmişti. Tabii Serenay'ın gündeminde yalnızca oyunculuk yok.

Kendisi bir süredir Mert Demir'le yaşadığı aşkla da magazin dünyasının yakın markajında. İlk ortaya çıktığı günden bu yana haklarında türlü türlü iddia çıkan çift, bütün bu hengamenin içerisinde ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Hatta geçtiğimiz ay Serenay'a evlilik soruları yöneltilmiş, güzel oyuncu sorulara cevap vermek yerine yalnızca gülümsemeyi tercih etmişti. Ondan kısa süre önce de çiftin birlikte çıktığı Tayland tatili ve Serenay'ın Mert Demir'le paylaştığı kareler gündem olmuştu.

Yani Mert Demir cephesinde işler şimdilik bildiğimiz gibi devam ediyor. Ama bu durum Serenay'ın başka isimler tarafından beğenilmesine engel değil tabii! 😅

Üstelik bu kez Serenay'a bırakılan beğeninin sahibi son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu futbolculardan biri.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic Türkiye'ye geleli çok olmadı ama kendisini kısa sürede herkes tanıdı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic Türkiye'ye geleli çok olmadı ama kendisini kısa sürede herkes tanıdı!

Sırp golcü Dusan Vlahovic, yıllardır Avrupa futbolunun tanıdığı isimlerden biri. Fiorentina'da yaptığı çıkışın ardından Juventus'a transfer olan yıldız futbolcunun yolu bu yaz Türkiye'ye düştü. Beşiktaş, 12 Ağustos'ta Vlahovic'le transfer görüşmelerine başladığını resmen duyurmuş, 13 Ağustos'ta ise imzalar atılmıştı. Siyah-beyazlılar Sırp golcüyle 2028-2029 sezonunun sonuna kadar geçerli üç yıllık sözleşme imzaladı.

Vlahovic'in gelişi de haliyle sıradan bir transfer gibi geçip gitmedi. Hem kariyeri hem de Türkiye'ye gelişiyle kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Vlahovic, saha dışındaki görüntüsüyle de sosyal medyanın radarına girmişti.  Özellikle kadın futbolseverlerden gelen yorumlarla yakışıklılığı da en az futbolculuğu kadar konuşulur olmuştu. Fakat Vlahovic bu kez ne attığı golle ne de sahadaki performansıyla önümüze düştü.

Kendisinin magazin sayfalarına taşınmasına bu kez küçücük bir Instagram kalbi yetti!

Dusan Vlahovic ne hikmetse Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart'taki paylaşımına kadar indi ve fotoğrafa bir beğeni bırakmaya karar verdi!

Dusan Vlahovic ne hikmetse Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart'taki paylaşımına kadar indi ve fotoğrafa bir beğeni bırakmaya karar verdi!

Dusan Vlahovic'in Instagram'daki küçük bir hareketi dikkatli gözlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafı beğendiği fark edildi. Evet, yanlış okumadınız: 5 Mart!

Bugün 23 Eylül olduğuna göre arada yaklaşık altı buçuk aylık koskoca bir Instagram geçmişi var.  Vlahovic'in yolu nasıl oldu da tam olarak aylar öncesinden kalan bu fotoğrafa düştü, orasını kendisi bilir... Biz yalnızca ortada bırakılmış bir beğeni ve yaklaşık altı buçuk ay öncesine ait bir paylaşım olduğunu biliyoruz.

Fakat Serenay'ın profilinde epey gerilerde kalan bir fotoğrafa bırakılan kalp haliyle sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Ama sosyal medyada aylar öncesine kadar inip yanlışlıkla kalp bırakma korkusunu bir kez olsun yaşamış olanlar için 5 Mart detayı yeterince malzeme verdi tabii.  Vlahovic'in Serenay Sarıkaya beğenisi kısa sürede goygoycuların eline düştü!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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