Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya'yı Stalklarken Yakalandı: Aylar Önceki Fotoğrafına Beğeni Bıraktı!

Kariyerine genç yaşta başlayan Serenay Sarıkaya, yıllar içerisinde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncularından birine dönüştü. Adanalı'dan Lale Devri'ne, Medcezir'den Fi'ye uzanan kariyerinde birçok kez ekran karşısına geçen Serenay'ı son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin üçüncü sezonunda izlemiştik.

Leyla Taylan karakteriyle başrolünde yer aldığı dizinin üçüncü sezonu 8 Mayıs'ta izleyiciyle buluşmuştu. Serenay'a Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum ve Meriç Aral gibi isimler eşlik etmişti. Tabii Serenay'ın gündeminde yalnızca oyunculuk yok.

Kendisi bir süredir Mert Demir'le yaşadığı aşkla da magazin dünyasının yakın markajında. İlk ortaya çıktığı günden bu yana haklarında türlü türlü iddia çıkan çift, bütün bu hengamenin içerisinde ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Hatta geçtiğimiz ay Serenay'a evlilik soruları yöneltilmiş, güzel oyuncu sorulara cevap vermek yerine yalnızca gülümsemeyi tercih etmişti. Ondan kısa süre önce de çiftin birlikte çıktığı Tayland tatili ve Serenay'ın Mert Demir'le paylaştığı kareler gündem olmuştu.

Yani Mert Demir cephesinde işler şimdilik bildiğimiz gibi devam ediyor. Ama bu durum Serenay'ın başka isimler tarafından beğenilmesine engel değil tabii! 😅

Üstelik bu kez Serenay'a bırakılan beğeninin sahibi son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu futbolculardan biri.