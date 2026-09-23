Rolü İçin Aylarca Uzatmıştı: Alp Navruz Sakallarına Veda Edip Yeni İmajını Paylaştı!

Fazilet Hanım ve Kızları ile geniş kitlelerin tanıdığı Alp Navruz, ardından Elimi Bırakma, Zümrüdüanka, Ada Masalı ve Yürek Çıkmazı gibi pek çok yapımda başrolü üstlendi. Son olarak 2025 yılında yayınlanan Piyasa dizisinde Kenan Akın karakteriyle karşımıza çıkan Navruz, dizinin erken finalinin ardından bu kez kariyerinde daha önce denemediği bir rolle anlaştı.

Ünlü oyuncu, Altın Çağ Nizamülmülk projesinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Melikşah'ı canlandırmak için kamera karşısına geçti. Kariyerinin ilk dönem projesi olacak rol için imajını da baştan aşağı değiştirdi. Çekimler öncesinde sakallarını uzatan Navruz'un alıştığımız jön görüntüsünden epey uzaklaşması haliyle sosyal medyada da dikkat çekmişti.

Haziran ayında çekimlerine başlanan ve 16 bölüm olarak planlanan yapımın önümüzdeki dönemde TRT'nin dijital platformu tabii'de seyirciyle buluşması bekleniyor. Biz Alp Navruz'u aylardır Sultan Melikşah için uzattığı sakallarıyla görmeye alışmışken ünlü oyuncudan yeni bir hamle geldi!