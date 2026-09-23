article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Rolü İçin Aylarca Uzatmıştı: Alp Navruz Sakallarına Veda Edip Yeni İmajını Paylaştı!

Rolü İçin Aylarca Uzatmıştı: Alp Navruz Sakallarına Veda Edip Yeni İmajını Paylaştı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 23:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alp Navruz'u aylardır alıştığımızdan epey farklı bir imajla görüyorduk! Kariyerinin ilk dönem projesinde Sultan Melikşah'ı canlandırmaya hazırlanan ünlü oyuncu, rolü için sakallarını uzatmıştı. Yeni görüntüsüyle sosyal medyada da epey konuşulan Navruz'dan bu kez ters köşe bir hamle geldi. Aylarca uzattığı sakallarına veda eden oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. 

Sakallar gidince Alp Navruz adeta eski haline geri döndü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alp Navruz'u son aylarda alıştığımız halinden epey farklı görüyorduk. Ünlü oyuncunun uzattığı sakallarının arkasından yeni rolü çıkmıştı!

Alp Navruz'u son aylarda alıştığımız halinden epey farklı görüyorduk. Ünlü oyuncunun uzattığı sakallarının arkasından yeni rolü çıkmıştı!

Fazilet Hanım ve Kızları ile geniş kitlelerin tanıdığı Alp Navruz, ardından Elimi Bırakma, Zümrüdüanka, Ada Masalı ve Yürek Çıkmazı gibi pek çok yapımda başrolü üstlendi. Son olarak 2025 yılında yayınlanan Piyasa dizisinde Kenan Akın karakteriyle karşımıza çıkan Navruz, dizinin erken finalinin ardından bu kez kariyerinde daha önce denemediği bir rolle anlaştı.

Ünlü oyuncu, Altın Çağ Nizamülmülk projesinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Melikşah'ı canlandırmak için kamera karşısına geçti. Kariyerinin ilk dönem projesi olacak rol için imajını da baştan aşağı değiştirdi. Çekimler öncesinde sakallarını uzatan Navruz'un alıştığımız jön görüntüsünden epey uzaklaşması haliyle sosyal medyada da dikkat çekmişti.

Haziran ayında çekimlerine başlanan ve 16 bölüm olarak planlanan yapımın önümüzdeki dönemde TRT'nin dijital platformu tabii'de seyirciyle buluşması bekleniyor. Biz Alp Navruz'u aylardır Sultan Melikşah için uzattığı sakallarıyla görmeye alışmışken ünlü oyuncudan yeni bir hamle geldi!

Sultan Melikşah rolü için uzattığı sakallarına veda eden Alp Navruz, yeni imajını takipçileriyle paylaştı!

Sultan Melikşah rolü için uzattığı sakallarına veda eden Alp Navruz, yeni imajını takipçileriyle paylaştı!

Aylarca uzun sakallarıyla karşımıza çıkan Alp Navruz sonunda makası vurdu. Ünlü oyuncu sakallarını tamamen keserek uzun zamandır görmediğimiz eski görüntüsüne geri döndü. Yeni halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Dönem projesi için yaptığı imaj değişikliği nedeniyle aylardır bambaşka bir Alp Navruz görüyorduk. Sakalların gitmesiyle birlikte ünlü oyuncunun görüntüsü de bir anda değişti. Özellikle Sultan Melikşah haliyle yeni görüntüsü yan yana gelince aradaki fark daha da belirginleşti.

Alp Navruz'un sakallı halini mi yoksa yeni imajını mı daha çok beğendiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın