Rolü İçin Aylarca Uzatmıştı: Alp Navruz Sakallarına Veda Edip Yeni İmajını Paylaştı!
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Alp Navruz'u aylardır alıştığımızdan epey farklı bir imajla görüyorduk! Kariyerinin ilk dönem projesinde Sultan Melikşah'ı canlandırmaya hazırlanan ünlü oyuncu, rolü için sakallarını uzatmıştı. Yeni görüntüsüyle sosyal medyada da epey konuşulan Navruz'dan bu kez ters köşe bir hamle geldi. Aylarca uzattığı sakallarına veda eden oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Sakallar gidince Alp Navruz adeta eski haline geri döndü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Alp Navruz'u son aylarda alıştığımız halinden epey farklı görüyorduk. Ünlü oyuncunun uzattığı sakallarının arkasından yeni rolü çıkmıştı!
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Sultan Melikşah rolü için uzattığı sakallarına veda eden Alp Navruz, yeni imajını takipçileriyle paylaştı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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