Ayşe Arman'la VJ Bülent Birbirine Girdi: "Gülben Ergencilik Oynamaktan Sıkılmamışsın!"

Ayşe Arman'ın 'Seni mi seçseydim?' cevabını ekran görüntüsüyle paylaşan VJ Bülent, belli ki söylemek istediklerini bu kez içinde tutmadı. Arman'ın Hürriyet yıllarını hatırlatan VJ Bülent, artık ünlü kalmak ya da programlara konuk olmak gibi bir derdinin olmadığını söylerken Haldun Dormen'in gelini vurgusunu da yaptı. Asıl dikkat çeken kısım ise Ayşe Arman'a yaptığı 'Gülben Ergencilik' göndermesi oldu.

VJ Bülent'in mesajının tamamı şöyle:

'Ayşe Arman, bu kadar sığ bir yerden cevap sana yakıştı. Koskoca Hürriyet'teyken ve sen koskocayken, zamanında seni severdim. Ancak önce 'amiral gemisi' battı, sonra da fareler gemiyi terk etti. Takke düştü, kel göründü misali. 😮😮

Ben emekli oldum ve uzaklara taşındım. Huzuru, hayvanları, doğayı seçtim. Bitirdim yani ünlü kalma, konuk olma işlerini. Panik yapma, o misafir koltuğunda gözüm yok. Tokum yani bu işlere.

Ey koca Haldun Dormen'in gelini... Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli. Karşında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro mezunu Bülent Çarıkçı var. 🌸🌸🌸

YouTuber Ayşe olmaya soyunman da cabası! Hayal kurma: Sana konuk gelmeyeceğim. Bahçemde domates, biber ekiyor, balık tutuyorum ve senden çok mutluyum. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Amiral gemisi battı ve ilk önce gemiyi fareler terk etti. Film bitti yani. Boşuna bu hırslar. Sende bir Fatih Altaylı vibe yok!!! İyi düşün. 😂😂'

VJ Bülent'in 'Ayşe Arman'ın konuk seçimi' diye başlayan birkaç kelimelik yorumu, Arman'ın 'Seni mi seçseydim?' cevabının ardından haftalar sonra çok daha sert bir noktaya taşındı. Hürriyet'ten Haldun Dormen'e, Gülben Ergen'den Fatih Altaylı'ya kadar uzanan VJ Bülent'in mesajında en çok dikkat çeken çıkış ise şüphesiz 'Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli' sözleri oldu.

Bakalım Ayşe Arman'dan VJ Bülent'in bu uzun cevabına yeni bir karşılık gelecek mi?