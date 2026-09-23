Ayşe Arman'la VJ Bülent Birbirine Girdi: "Gülben Ergencilik Oynamaktan Sıkılmamışsın!"
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Yıllarca yaptığı röportajlarla gündem yaratan Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde YouTube dünyasına adım atarak 'Sahici' adlı yeni bir programa başladı. Arman'ın Melis İşiten'i konuk aldığı bölümün altına düşen küçük bir yorum ise haftalar sonra beklenmedik bir polemiğe dönüştü. Yorumun sahibi, 90'ların tanıdık ekran yüzlerinden VJ Bülent'ti.
Ayşe Arman'ın kısa cevabının ardından sessiz kalmayan VJ Bülent, Haldun Dormen'den Gülben Ergen'e, Fatih Altaylı'ya kadar uzanan sert bir mesajla geri döndü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllarca yaptığı röportajlarla gündem yaratan Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde alışık olduğu işi yeni bir mecraya taşıdı ve YouTube dünyasına adım attı!
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O yorumun sahibi bir dönemin en tanıdık ekran yüzlerinden VJ Bülent'ti! Ayşe Arman'ın konuk seçimine laf atınca cevabı da gecikmedi.
VJ Bülent, Ayşe Arman'ın cevabına haftalar sonra fena patladı! Haldun Dormen'den Gülben Ergen'e uzanan göndermeleri peş peşe sıraladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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