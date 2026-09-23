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Ayşe Arman'la VJ Bülent Birbirine Girdi: "Gülben Ergencilik Oynamaktan Sıkılmamışsın!"

Ayşe Arman'la VJ Bülent Birbirine Girdi: "Gülben Ergencilik Oynamaktan Sıkılmamışsın!"

Ayşe Arman Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 22:19
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Yıllarca yaptığı röportajlarla gündem yaratan Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde YouTube dünyasına adım atarak 'Sahici' adlı yeni bir programa başladı. Arman'ın Melis İşiten'i konuk aldığı bölümün altına düşen küçük bir yorum ise haftalar sonra beklenmedik bir polemiğe dönüştü. Yorumun sahibi, 90'ların tanıdık ekran yüzlerinden VJ Bülent'ti. 

Ayşe Arman'ın kısa cevabının ardından sessiz kalmayan VJ Bülent, Haldun Dormen'den Gülben Ergen'e, Fatih Altaylı'ya kadar uzanan sert bir mesajla geri döndü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllarca yaptığı röportajlarla gündem yaratan Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde alışık olduğu işi yeni bir mecraya taşıdı ve YouTube dünyasına adım attı!

Yıllarca yaptığı röportajlarla gündem yaratan Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde alışık olduğu işi yeni bir mecraya taşıdı ve YouTube dünyasına adım attı!

Türkiye'nin en tanınan röportajcılarından Ayşe Arman, Hürriyet yıllarında yaptığı söyleşilerle uzun süre gündemin nabzını tutan isimlerden biriydi.

Yıllar içerisinde sanat dünyasından televizyona, magazinden çok konuşulan hayat hikayelerine kadar sayısız ismi karşısına alan Arman, geçtiğimiz günlerde röportajlarına bu kez YouTube'da devam etmeye karar verdi. Yeni programına 'Sahici' adını veren Arman, ilk bölümde Sıla Gençoğlu'nu ağırladı. Ardından farklı isimlerle yaptığı sohbetlerle yeni YouTube macerasına devam etti. Programın konuklarından biri de Melis İşiten oldu.

Ayşe Arman ve Melis İşiten'in sohbetinden paylaşılan bir kesit ise programın kendisinden çok altında yaşananlarla konuşulmaya başladı. Çünkü videoya bırakılan küçücük bir yorum, haftalar sonra epey sert bir polemiğin fitilini ateşledi.

O yorumun sahibi bir dönemin en tanıdık ekran yüzlerinden VJ Bülent'ti! Ayşe Arman'ın konuk seçimine laf atınca cevabı da gecikmedi.

O yorumun sahibi bir dönemin en tanıdık ekran yüzlerinden VJ Bülent'ti! Ayşe Arman'ın konuk seçimine laf atınca cevabı da gecikmedi.

90'lı yılların televizyon dünyasını hatırlayanların oldukça yakından tanıdığı VJ Bülent, müzik programları ve kendine has ekran tarzıyla dönemin renkli isimlerinden biriydi. Uzun süredir ekranlardan uzakta olan VJ Bülent, bu kez Ayşe Arman'ın Melis İşiten'le yaptığı programdan paylaşılan kesitin altında ortaya çıktı. VJ Bülent'in yorumu oldukça kısaydı: 'Ayşe Arman'ın konuk seçimi 😮😮😮'

İmalı yorumu gören Ayşe Arman da sessiz kalmadı. Arman, VJ Bülent'e: 'Seni mi seçseydim?' diye karşılık verdi. İlk bakışta birkaç kelimelik bir sosyal medya atışması olarak kalacakmış gibi görünen mevzu burada kapanmadı. Aradan haftalar geçtikten sonra VJ Bülent, Ayşe Arman'ın kendisine verdiği cevabın ekran görüntüsünü yeniden paylaştı.

Bu kez üç kelimeyle değil, epey uzun bir mesajla geldi!

VJ Bülent, Ayşe Arman'ın cevabına haftalar sonra fena patladı! Haldun Dormen'den Gülben Ergen'e uzanan göndermeleri peş peşe sıraladı.

VJ Bülent, Ayşe Arman'ın cevabına haftalar sonra fena patladı! Haldun Dormen'den Gülben Ergen'e uzanan göndermeleri peş peşe sıraladı.

Ayşe Arman'ın 'Seni mi seçseydim?' cevabını ekran görüntüsüyle paylaşan VJ Bülent, belli ki söylemek istediklerini bu kez içinde tutmadı. Arman'ın Hürriyet yıllarını hatırlatan VJ Bülent, artık ünlü kalmak ya da programlara konuk olmak gibi bir derdinin olmadığını söylerken Haldun Dormen'in gelini vurgusunu da yaptı. Asıl dikkat çeken kısım ise Ayşe Arman'a yaptığı 'Gülben Ergencilik' göndermesi oldu.

VJ Bülent'in mesajının tamamı şöyle:

'Ayşe Arman, bu kadar sığ bir yerden cevap sana yakıştı. Koskoca Hürriyet'teyken ve sen koskocayken, zamanında seni severdim. Ancak önce 'amiral gemisi' battı, sonra da fareler gemiyi terk etti. Takke düştü, kel göründü misali. 😮😮

Ben emekli oldum ve uzaklara taşındım. Huzuru, hayvanları, doğayı seçtim. Bitirdim yani ünlü kalma, konuk olma işlerini. Panik yapma, o misafir koltuğunda gözüm yok. Tokum yani bu işlere.

Ey koca Haldun Dormen'in gelini... Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli. Karşında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro mezunu Bülent Çarıkçı var. 🌸🌸🌸

YouTuber Ayşe olmaya soyunman da cabası! Hayal kurma: Sana konuk gelmeyeceğim. Bahçemde domates, biber ekiyor, balık tutuyorum ve senden çok mutluyum. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Amiral gemisi battı ve ilk önce gemiyi fareler terk etti. Film bitti yani. Boşuna bu hırslar. Sende bir Fatih Altaylı vibe yok!!! İyi düşün. 😂😂'

VJ Bülent'in 'Ayşe Arman'ın konuk seçimi' diye başlayan birkaç kelimelik yorumu, Arman'ın 'Seni mi seçseydim?' cevabının ardından haftalar sonra çok daha sert bir noktaya taşındı. Hürriyet'ten Haldun Dormen'e, Gülben Ergen'den Fatih Altaylı'ya kadar uzanan VJ Bülent'in mesajında en çok dikkat çeken çıkış ise şüphesiz 'Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli' sözleri oldu.

Bakalım Ayşe Arman'dan VJ Bülent'in bu uzun cevabına yeni bir karşılık gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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