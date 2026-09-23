Arkadaşına Eşlik Ederken Keşfedilmişti: Adriana Lima'nın 15 Yaşındaki Hali Ortaya Çıktı!
Son günlerde yeni görünümüyle adından söz ettiren Adriana Lima'nın gençlik yılları yeniden gündemde! Victoria's Secret defilesine haftalar kala ortaya çıkan Lima, yıllar önceki halini hatırlatan görüntüsüyle ağızları açık bırakmıştı. Hemen ardından paylaşılan daha doğal görüntüleri kafaları biraz karıştırsa da 'eski Adriana geri döndü' yorumlarının ardı arkası kesilmedi.
Tam da bu konuşmaların üzerine ünlü modelin henüz 15 yaşında olduğu, kariyerinin başladığı dönemden görüntüleri yeniden ortaya çıktı. Üstelik Lima'nın dünya çapında bir süpermodele dönüşmesini sağlayan hikayenin başlangıcı tamamen bir tesadüfe dayanıyor!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Victoria's Secret denildiğinde akla gelen ilk birkaç isimden biri değil, belki de direkt ilki Adriana Lima!
Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala ortaya çıkan Adriana Lima'nın son halini görünce biz de bir süre hangi yılda olduğumuzu sorgulamıştık!
Adriana Lima'nın henüz 15 yaşındayken, modellik kariyerinin başladığı dönemde çekilen eski görüntüleri yeniden gündeme geldi!
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