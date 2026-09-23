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Arkadaşına Eşlik Ederken Keşfedilmişti: Adriana Lima'nın 15 Yaşındaki Hali Ortaya Çıktı!

Arkadaşına Eşlik Ederken Keşfedilmişti: Adriana Lima'nın 15 Yaşındaki Hali Ortaya Çıktı!

Adriana Lima Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 20:46
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Son günlerde yeni görünümüyle adından söz ettiren Adriana Lima'nın gençlik yılları yeniden gündemde! Victoria's Secret defilesine haftalar kala ortaya çıkan Lima, yıllar önceki halini hatırlatan görüntüsüyle ağızları açık bırakmıştı. Hemen ardından paylaşılan daha doğal görüntüleri kafaları biraz karıştırsa da 'eski Adriana geri döndü' yorumlarının ardı arkası kesilmedi. 

Tam da bu konuşmaların üzerine ünlü modelin henüz 15 yaşında olduğu, kariyerinin başladığı dönemden görüntüleri yeniden ortaya çıktı. Üstelik Lima'nın dünya çapında bir süpermodele dönüşmesini sağlayan hikayenin başlangıcı tamamen bir tesadüfe dayanıyor!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Victoria's Secret denildiğinde akla gelen ilk birkaç isimden biri değil, belki de direkt ilki Adriana Lima!

Victoria's Secret denildiğinde akla gelen ilk birkaç isimden biri değil, belki de direkt ilki Adriana Lima!

Moda dünyasında yıllar içerisinde yüzlerce model gelip geçti ama Adriana Lima'nın yeri hep biraz ayrı kaldı. Brezilya'nın Salvador kentinden çıkıp dünyanın en tanınan süpermodellerinden birine dönüşen Lima, daha kariyerinin ilk yıllarından itibaren Versace'den Prada'ya, Givenchy'den Louis Vuitton'a kadar moda dünyasının en büyük markalarıyla çalıştı.

Ama kendisini gerçek anlamda bir ikona dönüştüren yer şüphesiz Victoria's Secret podyumuydu. Markayla 1998 yılında çalışmaya başlayan Lima, ilk Victoria's Secret Fashion Show'una 1999'da çıktı. Yıllar boyunca kanatlarıyla podyumun en çok beklenen isimlerinden biri oldu, defilelerin açılışını yaptı ve Victoria's Secret tarihinin en unutulmaz yüzleri arasına adını yazdırdı.

2018'de gözyaşları içinde Victoria's Secret podyumuna veda ettiğinde de bir devrin kapandığını düşünmüştük. Neyse ki o veda çok uzun sürmedi. Lima, 2024'te yıllar sonra yeniden Victoria's Secret podyumuna döndü. Bugün 45 yaşında olan Adriana Lima'nın güzelliğinin ve özellikle o meşhur bakışlarının hala konuşuluyor olması da pek şaşırtıcı değil.

Fakat son birkaç gündür Lima'nın gençlik yıllarını bu kadar çok anmamızın başka bir sebebi var. Çünkü kendisi resmen yılları geri sarmış gibi karşımıza çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala ortaya çıkan Adriana Lima'nın son halini görünce biz de bir süre hangi yılda olduğumuzu sorgulamıştık!

Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala ortaya çıkan Adriana Lima'nın son halini görünce biz de bir süre hangi yılda olduğumuzu sorgulamıştık!

Lima, Madrid'de katıldığı bir davette siyah elbisesi, toplu saçları ve makyajıyla kamera karşısına geçti. Fakat geceden paylaşılan görüntülerde herkesin gözü doğal olarak yüzüne ve fiziğine gitti.

Çünkü 45 yaşındaki model, kariyerinin ilk yıllarındaki haline inanılmaz derecede yaklaşmış görünüyordu. Sosyal medyada gençlik yıllarına döndüğüne dair yorumlar yapılırken Lima'nın 17 yaşındaki eski fotoğrafları da yeniden dolaşıma girdi. Biz de o görüntüleri görünce '17 yaşındaki haline geri dönmüş' demeden edememiştik.

Üstelik zamanlama da manidardı. Victoria's Secret Fashion Show'a yaklaşık bir ay kalmıştı ve Lima'nın yeniden yoğun bir spor temposunda olduğu bir süredir biliniyordu. Boks, kardiyo, koşu ve Pilates derken son aylarda eski fit görüntüsüne iyice yaklaşmıştı. Derken birkaç gün içerisinde Adriana'nın daha doğal, filtresiz görüntüsü de karşımıza çıktı.

Etkinlikte saçları sıkıca toplanmış, makyajı ve ışığıyla poz veren Lima'yla daha doğal görüntüsü yan yana gelince bu kez kafalar biraz karıştı. Yine de son birkaç gündür değişmeyen tek bir şey var: Herkes eski Adriana Lima'yı konuşuyor.

Tam da '17 yaşındaki haline dönmüş' derken bu kez arşivin biraz daha gerisine gidildi. Hem de Lima'nın daha 15 yaşında olduğu günlere!

Adriana Lima'nın henüz 15 yaşındayken, modellik kariyerinin başladığı dönemde çekilen eski görüntüleri yeniden gündeme geldi!

Adriana Lima'nın henüz 15 yaşındayken, modellik kariyerinin başladığı dönemde çekilen eski görüntüleri yeniden gündeme geldi!

Bu fotoğrafın çekildiği yılların arkasında, bugün dünyanın en ünlü modellerinden birine dönüşeceğini muhtemelen kendisinin bile tahmin etmediği bir hikaye var. Çünkü Adriana Lima'nın çocukluk hayali model olmak değildi. Lima'nın anlattığı hikayeye göre okul arkadaşlarından biri modellik yarışmasına katılmak istiyor fakat tek başına girmek istemiyordu. Adriana da arkadaşına eşlik etmek için yarışmaya başvurdu.

İkili fotoğraflarını gönderdi ve organizasyonun dikkatini çeken isimlerden biri Adriana oldu. Sonrası ise moda tarihine girecek cinsten... Henüz 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil yarışmasında birinci oldu. Ardından Ford Models Supermodel of the World yarışmasında dünya ikinciliğini aldı.

Bir süre sonra New York'a taşınıp modellik kariyerine profesyonel olarak devam eden Lima'nın yolu çok geçmeden bugün kendisiyle neredeyse özdeşleşen Victoria's Secret'la kesişti. Yani bugün dönüp baktığımızda oldukça sıradan görünen bir 'arkadaşıma eşlik edeyim' kararı, dünyanın en tanınan süpermodellerinden birinin kariyerinin başlangıcı olmuş.

Şimdilerde 45 yaşındaki haliyle '17'sine geri döndü' dedirten Adriana Lima'nın gerçekten 15 yaşındaki görüntülerine bakınca da insan ister istemez bir kez daha bakıyor. O meşhur bakışlar belli ki daha ilk günden oradaymış!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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