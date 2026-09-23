Arkadaşına Eşlik Ederken Keşfedilmişti: Adriana Lima'nın 15 Yaşındaki Hali Ortaya Çıktı!

Moda dünyasında yıllar içerisinde yüzlerce model gelip geçti ama Adriana Lima'nın yeri hep biraz ayrı kaldı. Brezilya'nın Salvador kentinden çıkıp dünyanın en tanınan süpermodellerinden birine dönüşen Lima, daha kariyerinin ilk yıllarından itibaren Versace'den Prada'ya, Givenchy'den Louis Vuitton'a kadar moda dünyasının en büyük markalarıyla çalıştı.

Ama kendisini gerçek anlamda bir ikona dönüştüren yer şüphesiz Victoria's Secret podyumuydu. Markayla 1998 yılında çalışmaya başlayan Lima, ilk Victoria's Secret Fashion Show'una 1999'da çıktı. Yıllar boyunca kanatlarıyla podyumun en çok beklenen isimlerinden biri oldu, defilelerin açılışını yaptı ve Victoria's Secret tarihinin en unutulmaz yüzleri arasına adını yazdırdı.

2018'de gözyaşları içinde Victoria's Secret podyumuna veda ettiğinde de bir devrin kapandığını düşünmüştük. Neyse ki o veda çok uzun sürmedi. Lima, 2024'te yıllar sonra yeniden Victoria's Secret podyumuna döndü. Bugün 45 yaşında olan Adriana Lima'nın güzelliğinin ve özellikle o meşhur bakışlarının hala konuşuluyor olması da pek şaşırtıcı değil.

Fakat son birkaç gündür Lima'nın gençlik yıllarını bu kadar çok anmamızın başka bir sebebi var. Çünkü kendisi resmen yılları geri sarmış gibi karşımıza çıktı!