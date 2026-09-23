Manisa'daki Okul Saldırısında Netflix İzi: Saldırganın You'daki Karaktere Hayranlık Duyduğu Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı lise saldırısına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 15 yaşındaki Halil O.'nun odasında ele geçirilen notlar arasında, dünya genelinde milyonlarca kişinin izlediği bir Netflix dizisinin baş karakterine dair yazılar da yer aldı. Zanlının saldırıyı haftalar önce bir akrabasına anlattığı belirlenirken, olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Kaynak: Sabah
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halil O., Turgutlu'daki bir lisenin yakınında ateş açarak 11 öğrencinin yaralanmasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturmada zanlının saldırıyı bir ay önce kuzenine anlattığı ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı ortaya çıktı.
Halil O.'nun odasında Netflix dizisi You'nun baş karakteri Joe Goldberg'e hayranlık duyduğunu gösteren notlar bulundu.
Penn Badgley'nin canlandırdığı Joe Goldberg, You dizisinde kadınlara saplantılı biçimde bağlanan bir seri katildi.
Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 3'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın