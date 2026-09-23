Manisa'daki Okul Saldırısında Netflix İzi: Saldırganın You'daki Karaktere Hayranlık Duyduğu Ortaya Çıktı!

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Halil O., saldırıdan yaklaşık bir ay önce halasının oğullarından birine tüfekle eylem yapacağını söyledi. Ancak bu sözler ciddiye alınmadı, akrabasının duyduklarına 'gülüp geçtiği' belirlendi. Zanlının eylemden önce diğer iki kuzeniyle birlikte atış talimi yaptığı da tespit edildi.

Fişekleri anneannesinden aldığı 600 TL ile bir av bayisinden satın alan zanlının, saldırıda kullandığı av tüfeğini dedesinin evinden aldığı öğrenildi. Tüfeğin anneannesi adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan ihmaller zinciri üzerine zanlının annesi, babası, dedesi, anneannesi, üç kuzeni ve fişekleri satan av bayisinin sahibi gözaltına alındı. Böylece zanlıyla birlikte gözaltı sayısı 9'a ulaştı.