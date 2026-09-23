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Manisa'daki Okul Saldırısında Netflix İzi: Saldırganın You'daki Karaktere Hayranlık Duyduğu Ortaya Çıktı!

Manisa'daki Okul Saldırısında Netflix İzi: Saldırganın You'daki Karaktere Hayranlık Duyduğu Ortaya Çıktı!

Manisa Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.09.2026 - 10:59 Son Güncelleme: 23.09.2026 - 11:00
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı lise saldırısına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 15 yaşındaki Halil O.'nun odasında ele geçirilen notlar arasında, dünya genelinde milyonlarca kişinin izlediği bir Netflix dizisinin baş karakterine dair yazılar da yer aldı. Zanlının saldırıyı haftalar önce bir akrabasına anlattığı belirlenirken, olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Kaynak: Sabah

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Halil O., Turgutlu'daki bir lisenin yakınında ateş açarak 11 öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

Halil O., Turgutlu'daki bir lisenin yakınında ateş açarak 11 öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

Olay 22 Eylül 2026 sabahı, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında yaşandı. Açık lisede okurken bu yıl yeniden kayıt yaptıran ve 9/C sınıfında öğrenim gören 15 yaşındaki Halil O., öğrencilerin okula yürürken kullandığı güzergâhta ateş açtı.

Yapılan incelemeler saldırının okul binasında ya da kapısında değil, okula yaklaşık 100 metre kala yol üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınırken, yaralanan öğrenciler Turgutlu ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturmada zanlının saldırıyı bir ay önce kuzenine anlattığı ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı ortaya çıktı.

Soruşturmada zanlının saldırıyı bir ay önce kuzenine anlattığı ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Halil O., saldırıdan yaklaşık bir ay önce halasının oğullarından birine tüfekle eylem yapacağını söyledi. Ancak bu sözler ciddiye alınmadı, akrabasının duyduklarına 'gülüp geçtiği' belirlendi. Zanlının eylemden önce diğer iki kuzeniyle birlikte atış talimi yaptığı da tespit edildi.

Fişekleri anneannesinden aldığı 600 TL ile bir av bayisinden satın alan zanlının, saldırıda kullandığı av tüfeğini dedesinin evinden aldığı öğrenildi. Tüfeğin anneannesi adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan ihmaller zinciri üzerine zanlının annesi, babası, dedesi, anneannesi, üç kuzeni ve fişekleri satan av bayisinin sahibi gözaltına alındı. Böylece zanlıyla birlikte gözaltı sayısı 9'a ulaştı.

Halil O.'nun odasında Netflix dizisi You'nun baş karakteri Joe Goldberg'e hayranlık duyduğunu gösteren notlar bulundu.

Halil O.'nun odasında Netflix dizisi You'nun baş karakteri Joe Goldberg'e hayranlık duyduğunu gösteren notlar bulundu.

Zanlının evinde yapılan aramada, kafasında kurduğu radikal fikir dünyasına ait çok sayıda materyal ele geçirildi. Halil O.'nun kendi tuttuğu notlarda 'Sosyalist Komünist Parti' adında hayali bir yapı kurguladığı, toplumsal sorunlar üzerine notlar aldığı ve bir manifesto yazdığı belirlendi. Odada bir Nazi amblemi de bulunurken, zanlının İngiliz Marksist tarihçi Eric Hobsbawm'ın fikirlerinden ve eserlerinden etkilendiği saptandı. Birbiriyle çelişen bu materyaller, soruşturmacıların zanlının zihin dünyasını anlamaya çalıştığı dosyanın önemli bir parçası haline geldi. Soruşturmanın en çok konuşulan ayrıntısı ise Netflix'in sevilen dizisi You'nun baş karakteri Joe Goldberg'e duyduğu hayranlığı gösteren notlar oldu. Eylemden önce cep telefonunu sıfırlayan zanlının telefonu da incelemeye alındı.

Penn Badgley'nin canlandırdığı Joe Goldberg, You dizisinde kadınlara saplantılı biçimde bağlanan bir seri katildi.

Penn Badgley'nin canlandırdığı Joe Goldberg, You dizisinde kadınlara saplantılı biçimde bağlanan bir seri katildi.

Caroline Kepnes'in romanlarından uyarlanan You, ilk sezonuyla 2018'de ABD'de Lifetime kanalında yayına girdi, ikinci sezondan itibaren ise Netflix'e taşındı. Greg Berlanti ve Sera Gamble'ın yarattığı dizide Penn Badgley, New York'ta bir kitapçıda çalışan ve tanıştığı kadınlara saplantılı şekilde bağlanan Joe Goldberg'i canlandırdı.

Joe, 'aşk' adına ilgilendiği kadınları sosyal medya hesapları üzerinden takip ediyor, hayatlarına sızıyor ve yoluna çıkan herkesi ortadan kaldırmaktan çekinmiyordu. Beş sezon boyunca New York, Los Angeles, Madre Linda ve Londra'da geçen dizinin 10 bölümlük final sezonu 24 Nisan 2025'te yayınlandı ve Joe'nun hikâyesi başladığı yer olan New York'ta, cezaevinde noktalandı.

You, yayınlandığı yıllar boyunca karakterin karizmatik iç sesi nedeniyle izleyicilerin bir seri katili romantize ettiği yönündeki tartışmalarla da gündeme geldi. Penn Badgley pek çok röportajında hayranlarını Joe'ya özenmemeleri konusunda uyardı; final sezonunda da karakterin romantik bir figür olarak değil, açıkça bir yırtıcı olarak görülmesini istediğini söyledi.

Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 3'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı.

Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 3'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda yaralanan öğrencilerden 3'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Olayın ardından Turgutlu'ya giden İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bir kriz masası oluşturdu.

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı 2 mülkiye ve 2 polis başmüfettişi, MEB ise 3 bakanlık müfettişi görevlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere ve ailelere destek vermek için 25 kişilik psikososyal destek ekibini bölgeye gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili adli soruşturma başlattı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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